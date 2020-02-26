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Новости
Алексей Боржонов
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Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки граждан КНР в общественном транспорте Материал редакции

Дипломаты считают, что методы борьбы с распространением Covid-19 должны носить «недискриминационный характер».

35 комментариев
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​Копия письма посольства Китая Фото: «Новая газета»

Посольство Китая попросило московские власти прекратить проверки граждан КНР в столичном общественном транспорте. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на копию письма дипломатов.

Дипломаты отмечают необходимость дополнительных мер по борьбе с распространением Covid-19, но рассчитывают на их «соразмерный и недискриминационный характер».

В посольстве считают, что полиция и сотрудники метрополитена якобы проверяли и анкетировали только граждан Китая, и попросили отказаться от «чрезмерных мер» профилактики. Дипломаты отметили, что специального мониторинга граждан Китая «не существует ни в одной стране, даже в США и в западных странах».

19 февраля в соцсетях появилась информация о том, что «Мосгортранс» обязал водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов вызывать наряд полиции, если в салоне находятся китайцы. В разговоре с TJ организация заявила, что осуществляет мониторинг для обеспечения безопасности пассажиров.

«МБХ Медиа»: в московском метро граждан Китая…
Им также придётся указать номер карты «Тройка», чтобы власти могли отслеживать их передвижения.
tjournal.ru

#новости #covid19

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35 комментариев
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Иван Семёныч

26

Голос со стороны тоталитарной параши

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Территориальный корабль

Иван
1

Чо, настолько карма просела?

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Stan Islav

22

Уйгуров для начала пускай оставят в покое

Ответить

Игнат Синицын

5

Я в офисе (самый север страны) после отпуска (никуда не ездил) хожу кашляю, так на меня косятся. Моразм крепчает. С каждым днем убеждаюсь что взрослых людей нельзя допускать в интернетики в недоСМИ, иначе они такоооой хуйни нахватаются. 

Ответить

N/a

Игнат
17

А зачем ты ходишь кашляешь?

Ответить

Территориальный корабль

N/a
5

Потому что хуйни нахватался на недоСМИ, очевидно же.

Ответить

Сергей Васильев

N/a
1

Потому что Игнат.

Ответить

Игнат Синицын

N/a
0

Климат не подходит(( 

Ответить

Alexey Snooker

Игнат
0

Игнат тем кто на тебя косится ты просто говори что "Я не болен" и погромче (чтобы они точно услышали) и показывай жестами (размахивай руками) и интенсивней чтобы каждый засомнивавшийся был тут же переубежден.

Ответить

Andrey Svetlov

10

Ошибок как в инструкции для фена

Ответить

ouxen

5

Как их проверяют, окропляют святой водой и смотрят что произойдет?

Ответить

Производственный самолет

ouxen
1
Ответить

Папуша

Производственный
0

мой президент.рф

Ответить

Психический Денис

5

Власти Москвы попросили посольство Китая не болеть

Ответить

Иной цветок

4

Страна - источник вируса, с самым большим количеством зараженных, и явной отличительной чертой граждан называет чрезмерными мерами проверку всех их соотечественников на вирус?
Ебать тупые

Ответить

Знаменитый хичхакер

Иной
0

ебать тупые

Из 5 вроде самых опасных вирусов с начала века, 3 были из Китая. По-моему эти гуки не в том положении, что бы выебываться на дискриминацию. Очень странно, что мировое сообщество игнорирует факт очередной угрозы исходящей из конкретной страны.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Нууу... от расизма вот так по щелчку пальцев не избавиться

Ответить

Утренний холод

Taktischer
11

В отличие от китайцев

Ответить

Ярослав Лазор

3

Какай расизм - уверен буряты, казахи и корейцы тоже проверяются))

Ответить

Алексей Боржонов

Ярослав
1

меня кстати пока не проверяли

Ответить

Ярослав Лазор

Алексей
0

Это я к тому, что вряд ли водители такие специалисты что на глаз определяют расу и т.д. А ти какой национальности?

Ответить

Алексей Боржонов

Ярослав
0

да я понимаю, о чём ты) я думал, что проверять как раз будут всех подряд, но вроде ничего такого не заметил (по отцу бурят)

Ответить

сироп от щекотки

Ярослав
0

Ну.. Китайцы, так и написано же

Ответить

Конг Ань

Ярослав
0

Меня уже раза 3 проверили в метро

Ответить

Nike RossXP

–1

Тогда пусть забирают всех своих к себе и не выпускают.
Крысы спидозные.

Ответить

Dear Moscow,

2

Посольство Китая попросило московские власти прекратить

Ответить

Petr

2

У меня вопрос к посольству Китая - а если водитель заметит в автобусе уйгуров, то в этом случае нужно вызывать полицию, ведь они и так на карантине в воспитательных лагерях? Или стоит все же так как они беглые и их нужно вернуть в лагерь, предварительно проверив телефон? Потом можно ли, чтобы московская полиция проверяла китайцев с низким социальным рейтингом?

Ответить

Наим Алиев

1

Свидетельствует своё уважение и имеет честь

Пиздец, какое лицемерие

Ответить

Владислав Коньков

Наим
–1

Какое? Обычный дипломатический протокол, не более.

Ответить

Заур Зауров

1

Опять перегибы на местах

Ответить

Alexey Snooker

Заур
0

удоли

Ответить

Заур Зауров

Alexey
1

Зачем, налицо перегибы

Ответить

Alexey Snooker

Заур
0

справедливо

Ответить

Dennis Naidyuk

Заур
0

Извращенец.

Ответить

Мощный Каковощи

–1

А то чего это китайцы умирают, а россияне нет.Абыдна
Давайте россияне тоже умирать начнут? Тогда не абыдна бу?

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