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Дипломаты считают, что методы борьбы с распространением Covid-19 должны носить «недискриминационный характер».
Посольство Китая попросило московские власти прекратить проверки граждан КНР в столичном общественном транспорте. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на копию письма дипломатов.
Дипломаты отмечают необходимость дополнительных мер по борьбе с распространением Covid-19, но рассчитывают на их «соразмерный и недискриминационный характер».
В посольстве считают, что полиция и сотрудники метрополитена якобы проверяли и анкетировали только граждан Китая, и попросили отказаться от «чрезмерных мер» профилактики. Дипломаты отметили, что специального мониторинга граждан Китая «не существует ни в одной стране, даже в США и в западных странах».
19 февраля в соцсетях появилась информация о том, что «Мосгортранс» обязал водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов вызывать наряд полиции, если в салоне находятся китайцы. В разговоре с TJ организация заявила, что осуществляет мониторинг для обеспечения безопасности пассажиров.
Голос со стороны тоталитарной параши
Я в офисе (самый север страны) после отпуска (никуда не ездил) хожу кашляю, так на меня косятся. Моразм крепчает. С каждым днем убеждаюсь что взрослых людей нельзя допускать в интернетики в недоСМИ, иначе они такоооой хуйни нахватаются.
Игнат тем кто на тебя косится ты просто говори что "Я не болен" и погромче (чтобы они точно услышали) и показывай жестами (размахивай руками) и интенсивней чтобы каждый засомнивавшийся был тут же переубежден.
Как их проверяют, окропляют святой водой и смотрят что произойдет?
Страна - источник вируса, с самым большим количеством зараженных, и явной отличительной чертой граждан называет чрезмерными мерами проверку всех их соотечественников на вирус?
Ебать тупые
ебать тупые
Из 5 вроде самых опасных вирусов с начала века, 3 были из Китая. По-моему эти гуки не в том положении, что бы выебываться на дискриминацию. Очень странно, что мировое сообщество игнорирует факт очередной угрозы исходящей из конкретной страны.
Нууу... от расизма вот так по щелчку пальцев не избавиться
Какай расизм - уверен буряты, казахи и корейцы тоже проверяются))
Это я к тому, что вряд ли водители такие специалисты что на глаз определяют расу и т.д. А ти какой национальности?
У меня вопрос к посольству Китая - а если водитель заметит в автобусе уйгуров, то в этом случае нужно вызывать полицию, ведь они и так на карантине в воспитательных лагерях? Или стоит все же так как они беглые и их нужно вернуть в лагерь, предварительно проверив телефон? Потом можно ли, чтобы московская полиция проверяла китайцев с низким социальным рейтингом?
Свидетельствует своё уважение и имеет честь
Пиздец, какое лицемерие
Опять перегибы на местах
удоли
Зачем, налицо перегибы
А то чего это китайцы умирают, а россияне нет.Абыдна
Давайте россияне тоже умирать начнут? Тогда не абыдна бу?