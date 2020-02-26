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Один из задержанных заявил, что они планировали атаку на май 2020 года.
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые, предположительно, готовили нападение на местную школу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ФСБ, в подготовке нападения участвовали двое подростков 2005 года рождения. Ведомство утверждает, что они они состояли в интернет-сообществах, якобы пропагандирующих суицид и массовые убийства. Названия сообществ не уточнялись.
Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где те, как утверждает ФСБ, хранили обрез ружья. Силовики считают, что при нападении молодые люди планировали использовать зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.
ТАСС опубликовал видео допроса подростков. Один из задержанных заявил, что его партнёр планировал убить около 40 человек. По словам подростка, они планировали совершить атаку в мае.
Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ). Мера пресечения пока не выбрана.
Это уже второе за месяц сообщение ФСБ о предотвращении терактов в школах. 18 февраля силовики отчитались о задержании подростков в Керчи, которые, предположительно, готовили нападение. Ведомство изъяло у задержанных самодельные бомбы и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. (edited)
А что с мудаками которым они хотели отомстить? На них всем похуй? Будут дальше безнаказанно хулиганить?
Ну, предполагаю, одни продолжат вести уроки математики, а другая, возможно, найдёт новую любовь.
Вещественные доказательства всегда проверят на месте, крепко зажимая рукой в перчатке, хорошо ли ружье раскладывается, нормально ли складывается? Сохранить отпечатки пальцев не особо важно, так ведь?
тут и доказывать ничего не надо
Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где те, как утверждает ФСБ, хранили обрез ружья.
доказывать ничего не надо
Нужно внести в конституцию
Сложно наверное работать в ФСБ — защищать страну от подростков
Да. От других же не защищают. Каждый день вот продыху нет, одни терракты. Не могу теперь спать в тишине без отзвуков взрывов вдалеке, привычка вторая натура. А эти лежебоки с подростками только борются.
Что не новость про ФСБ, так это что задержали очередных подростков-террористов. Словно в каждой школе секта последователей Колумбайна. Зато когда тип устроил стрельбу на Лубянке, то сорок минут не могли его унять
Ладно ещё стрельба у ФСБ, ты няню с отрубленной головой вспомни
Ну так просто погуглите и сравните соотношение этих «что не новость» с сообщениями об обнаруженных ячейках и предотвращенных террактах. Каждый год десятки ячеек раскрывают, предотвращают множество террактов. Как-то уж очень несправедливо в таком контексте говорить про «фи, одними подростками занимаются». Последнее сообщение об задержанных исламистах датируются 20 февраля. Предыдущее – 19 февраля.
Надо быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. Какие ещё там лозунги вспомним, понятно, что надо было предусмотреть возможность стрельбы у их главного здания. Но на 100% готовым ко всему быть не получается, чёрные лебеди возникли не из пустого места. Главное, что выводы сделаны, ответственные уволены, уроки изучены.
В то время, за неделю в дтп погибло больше людей, чем во всех терактах за последние несколько лет
А как на них вышли, интересно?
По данным ФСБ, в подготовке нападения участвовали двое подростков 2005 года рождения. Ведомство утверждает, что они они состояли в интернет-сообществах, якобы пропагандирующих суицид и массовые убийства. Названия сообществ не уточнялись.
Старый добрый вконтакте)
да-да, ФСБшники сидят и мониторят абсолютно всех.
Это не так работает.
Обычно кто-то просто сливает инфу нужную. Как минимум, чтобы такое провернуть они с десятком людей говорили на эти темы ит.д., интересовались как сделать бомбы и многое другое, рано или поздно кто-то на них донесёт. Также тут двое, как минимум, было, что значительно шансы на раскрытие повышают.
НЕВОЗМОЖНО поймать человека в соло, хоть он всё ВК отпишет на стене, что хочет школу взорвать, шансы, что спалят минимальны.
Мотивы преступления? - месть.
Следующий вопрос.
Ведь всем поебать на травлю, унижение, гнобление. Даже блять не потратил пару минут, чтобы спросить, кому и за что. Хотя бы ради пресечения подобных инцидентов в данной школе в будущем
интернет-сообществах, якобы пропагандирующих суицид и массовые убийства
Опять Двач
А ведь можно всего лишь не держать детей насильно в агрессивном коллективе и такого не будет.
Как бы там ни было, если это не голуновщина, то за такие бабки, которые мы им платим, все же сделали свою работу. Молодцы.
Не, ну 200000 человек могли бы и больше школьников наловить.
Если я был начальником, я бы даже взрывы школьниками карбита и петард подводил бы под терроризм.
Похоже, у них теперь ежегодный план есть по школьным стрелкам. Больше школьных стрелков - больше новых наград, званий и премий