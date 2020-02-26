Один из задержанных заявил, что они планировали атаку на май 2020 года.

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ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые, предположительно, готовили нападение на местную школу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, в подготовке нападения участвовали двое подростков 2005 года рождения. Ведомство утверждает, что они они состояли в интернет-сообществах, якобы пропагандирующих суицид и массовые убийства. Названия сообществ не уточнялись.

Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где те, как утверждает ФСБ, хранили обрез ружья. Силовики считают, что при нападении молодые люди планировали использовать зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

ТАСС опубликовал видео допроса подростков. Один из задержанных заявил, что его партнёр планировал убить около 40 человек. По словам подростка, они планировали совершить атаку в мае.

Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ). Мера пресечения пока не выбрана.