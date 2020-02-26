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Новости
Артём Мазанов
1977

Власти Гонконга выплатят жителям по 1280 долларов — из-за эпидемии коронавируса и ради улучшения экономики Материал редакции

Выплаты получат около семи миллионов человек.

14 комментариев
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Власти Гонконга выплатят всем взрослым жителям по 1280 американских долларов наличными в качестве меры социальной поддержки из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на секретаря по финансовым вопросам местной администрации Пола Чана.

Эти выплаты входят в пакет стимулов, который обойдётся Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов. Выплаты в 1280 долларов получат около семи миллионов человек: постоянные жители Гонконга старше 18 лет. Деньги выделят «с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения».

Для улучшения экономики власти также сократят подоходный налог для некоторых жителей и предоставят жителям муниципального жилья с низкими доходами бесплатную аренду помещения на месяц.

Экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами в этом году. Перспективы в ближайшей перспективе далеко не обнадеживающие.

Пол Чан
секретар по финансовым вопросам Гонконга

Эти меры должны помочь экономике Гонконга, которая пострадала от коронавируса Covid-19: по итогам первого квартала 2020 года власти ожидают первого дефицита бюджета за 15 лет.

#новости #covid19

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14 комментариев
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Taktischer Corgi

5

Власти Гонконга выплатят жителям по 1280 долларов наличными

А дети и пенсионеры получат по 1920?

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Зеленый звук

Taktischer
3
Ответить

Taktischer Corgi

Зеленый
2

отплетай взад

Ответить

Зеленый звук

Taktischer
18

отплетаю рашку

Ответить

Вадим Шестаков

6

Перспективы в ближайшей перспективе далеко не перспективные. 

 Пол Чан
секретар по перспективным вопросам Гонконга

Ответить

Абстрактный украинец

5

В Гонконге из-за финансовых проблем населению оказывают социальную поддержку, тем временем в России повышают ндс и повышают пенсионный возраст. 

Ответить

Арслан Мучкаев

1

Гонконг это конечно невероятный симбиоз и культурный феномен, такие меры поддержки говорят о большой осознанности руководства города. Обожаю, молодцы!

Ответить

Евгения Атина

–3

Я не понимаю. Жители против власти протестуют, а им выплаты.

Ответить

Таинственный микроскоп

Евгения
2

Видишь как бывает, Евгения

Ответить

Дальнейший холод

Таинственный
–1

А где так не бывает?

Ответить

Felix Freidman

Евгения
0

Око за око и весь мир ослепнет

Ответить

Тимур Петров

0

То чувство, когда хочешь быть жителем Гонконга. 

Ответить

Таинственный микроскоп

Тимур
1

Даже если мне не заплатят 1280 долларов

Ответить

Саша Круг

0

Неплохо бы добавить в статью, что речь именно о долларах США, а не гонконгских долларах, которые сильно дешевле.

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