Выплаты получат около семи миллионов человек.

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Власти Гонконга выплатят всем взрослым жителям по 1280 долларов наличными в качестве меры социальной поддержки из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на секретаря по финансовым вопросам местной администрации Пола Чана.

Эти выплаты входят в пакет стимулов, который обойдётся Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов. Выплаты в 1280 долларов получат около семи миллионов человек: постоянные жители Гонконга старше 18 лет. Деньги выделят «с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения».

Для улучшения экономики власти также сократят подоходный налог для некоторых жителей и предоставят жителям муниципального жилья с низкими доходами бесплатную аренду помещения на месяц.

Экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами в этом году. Перспективы в ближайшей перспективе далеко не обнадеживающие. Пол Чан секретар по финансовым вопросам Гонконга