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Артём Мазанов
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Власти Гонконга выплатят жителям по 1280 долларов наличными в качестве соцподдержки. Из-за эпидемии коронавируса Материал редакции

Выплаты получат около семи миллионов человек.

9 комментариев
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Власти Гонконга выплатят всем взрослым жителям по 1280 долларов наличными в качестве меры социальной поддержки из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на секретаря по финансовым вопросам местной администрации Пола Чана.

Эти выплаты входят в пакет стимулов, который обойдётся Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов. Выплаты в 1280 долларов получат около семи миллионов человек: постоянные жители Гонконга старше 18 лет. Деньги выделят «с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения».

Для улучшения экономики власти также сократят подоходный налог для некоторых жителей и предоставят жителям муниципального жилья с низкими доходами бесплатную аренду помещения на месяц.

Экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами в этом году. Перспективы в ближайшей перспективе далеко не обнадеживающие.

Пол Чан
секретар по финансовым вопросам Гонконга

Эти меры должны помочь экономике Гонконга, которая пострадала от коронавируса Covid-19: по итогам первого квартала 2020 года власти ожидают первого дефицита бюджета за 15 лет.

#новости #covid19

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9 комментариев
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Taktischer Corgi

1

Власти Гонконга выплатят жителям по 1280 долларов наличными

А дети и пенсионеры получат по 1920?

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Зеленый звук

Taktischer
2
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Taktischer Corgi

Зеленый
1

отплетай взад

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Зеленый звук

Taktischer
4

отплетаю рашку

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Вадим Шестаков

2

Перспективы в ближайшей перспективе далеко не перспективные. 

 Пол Чан
секретар по перспективным вопросам Гонконга

Ответить

Абстрактный украинец

0

В Гонконге из-за финансовых проблем населению оказывают социальную поддержку, тем временем в России повышают ндс и повышают пенсионный возраст. 

Ответить

Тимур Петров

0

То чувство, когда хочешь быть жителем Гонконга. 

Ответить

Саша Круг

0

Неплохо бы добавить в статью, что речь именно о долларах США, а не гонконгских долларах, которые сильно дешевле.

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Евгения Атина

–1

Я не понимаю. Жители против власти протестуют, а им выплаты.

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