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Выплаты получат около семи миллионов человек.
Власти Гонконга выплатят всем взрослым жителям по 1280 долларов наличными в качестве меры социальной поддержки из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на секретаря по финансовым вопросам местной администрации Пола Чана.
Эти выплаты входят в пакет стимулов, который обойдётся Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов. Выплаты в 1280 долларов получат около семи миллионов человек: постоянные жители Гонконга старше 18 лет. Деньги выделят «с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения».
Для улучшения экономики власти также сократят подоходный налог для некоторых жителей и предоставят жителям муниципального жилья с низкими доходами бесплатную аренду помещения на месяц.
Эти меры должны помочь экономике Гонконга, которая пострадала от коронавируса Covid-19: по итогам первого квартала 2020 года власти ожидают первого дефицита бюджета за 15 лет.
Власти Гонконга выплатят жителям по 1280 долларов наличными
А дети и пенсионеры получат по 1920?
Перспективы в ближайшей перспективе далеко не перспективные.
Пол Чан
секретар по перспективным вопросам Гонконга
В Гонконге из-за финансовых проблем населению оказывают социальную поддержку, тем временем в России повышают ндс и повышают пенсионный возраст.
Неплохо бы добавить в статью, что речь именно о долларах США, а не гонконгских долларах, которые сильно дешевле.