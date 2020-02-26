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Артём Мазанов
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В пермском детском саду на празднике Масленицы включили песню про водку, пиво и вино Материал редакции

«Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися».

8 комментариев
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Видео 59.ru

25 февраля на празднике Масленицы в пермском детском саду включили песню про водку, пиво и вино. Об этом 59.ru рассказал отец одного из воспитанников.

На ролике, который отец прислал журналистам, играет песня «Масленица» группы «Балаган Лимитед», в припеве которой есть строчка «Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися». Мужчине такой репертуар не понравился, он пообещал обратить в Роспотребнадзор для инициации проверки.

На эту ситуацию уже отреагировал местный департамент образования. Там пообещали провести проверку и рассказали, что песня «Балаган Лимитед» не входит в список песен, которые можно включать на подобных мероприятиях.

В программных материалах детсадов есть перечни музыкальных и художественных произведений, которые могут использовать в учебном процессе.

департамент образования Перми

#новости #регионы

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8 комментариев
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Неправильный клуб

2

По любой хуйне уже проверки проводят

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Никита Гинце

0

На самом деле реально странный выбор песни, хорошо хоть матерные частушки не поставили)))
Но это уже вопрос к аниматорам, либо они не проверяли что скачивают, либо они не осознают последствий в суровых Российских реалиях, где все на всё обижаются)))
Кстати интересно кто в итоге получит пиздюлей, детский сад или наемные аниматоры, которых зачастую вообще вчерную нанимают, и ответственности они никакой не несут

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Сексуальный кавалер

Никита
1

Со свадьбы только приехали, забыли диск поменять

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Dmitry Shiryaev

0

А за песню заплатили?

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Парадный волк

0
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Товарный ключ

0

Нууу... Бывает. В такой стране живём 

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Игнат Синицын

0

Сука щас столько долбоёбов изза которых к чему угодно можно приебаться.
Все начали типа правовое осознание свое проявлять. Ток это не так называется. Это долбоебизм и мракобесие. 

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Zzzzzzz

0

В пермском детском саду на празднике Масленицы включили песню про упавшую сосиску

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