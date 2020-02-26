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«Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися».
25 февраля на празднике Масленицы в пермском детском саду включили песню про водку, пиво и вино. Об этом 59.ru рассказал отец одного из воспитанников.
На ролике, который отец прислал журналистам, играет песня «Масленица» группы «Балаган Лимитед», в припеве которой есть строчка «Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися». Мужчине такой репертуар не понравился, он пообещал обратить в Роспотребнадзор для инициации проверки.
На эту ситуацию уже отреагировал местный департамент образования. Там пообещали провести проверку и рассказали, что песня «Балаган Лимитед» не входит в список песен, которые можно включать на подобных мероприятиях.
На самом деле реально странный выбор песни, хорошо хоть матерные частушки не поставили)))
Но это уже вопрос к аниматорам, либо они не проверяли что скачивают, либо они не осознают последствий в суровых Российских реалиях, где все на всё обижаются)))
Кстати интересно кто в итоге получит пиздюлей, детский сад или наемные аниматоры, которых зачастую вообще вчерную нанимают, и ответственности они никакой не несут
Сука щас столько долбоёбов изза которых к чему угодно можно приебаться.
Все начали типа правовое осознание свое проявлять. Ток это не так называется. Это долбоебизм и мракобесие.
В пермском детском саду на празднике Масленицы включили песню про упавшую сосиску