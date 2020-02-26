«Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися».

В закладки

Видео 59.ru

25 февраля на празднике Масленицы в пермском детском саду включили песню про водку, пиво и вино. Об этом 59.ru рассказал отец одного из воспитанников.

На ролике, который отец прислал журналистам, играет песня «Масленица» группы «Балаган Лимитед», в припеве которой есть строчка «Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися». Мужчине такой репертуар не понравился, он пообещал обратить в Роспотребнадзор для инициации проверки.

На эту ситуацию уже отреагировал местный департамент образования. Там пообещали провести проверку и рассказали, что песня «Балаган Лимитед» не входит в список песен, которые можно включать на подобных мероприятиях.