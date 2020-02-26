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Новости
Алексей Боржонов
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«Тинькофф» официально стал титульным партнёром Российской Премьер-лиги Материал редакции

Бренд банка появится в трансляциях футбольных матчей и на стадионах.

8 комментариев
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Фото: РПЛ, Твиттер

«Тинькофф» заключил соглашение о титульном партнерстве с Российской Премьер-Лигой по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Договор рассчитан на три сезона: 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022.

РПЛ будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига». Бренд банка появится в трансляциях матчей и на стадионах. Сумма сделки не разглашается. По информации «Чемпионата», она составила 300 миллионов рублей. Президент РПЛ Сергей Прядкин не подтвердил эти данные, сказав только, что «цена была не такой, мы хотели больше».

Первым о возможном контракте банка с РПЛ сообщило издание Betting Insider 10 февраля. Новость стала резонансной в том числе потому, что владелец банка Олег Тиньков в 2014 году назвал российский футбол «жалким зрелищем».

Тиньков от своих слов не отказался и заявил, что не знает о возможной сделке с РПЛ, потому что не принимает операционные решения.

#новости #спорт #футбол

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8 комментариев
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Судебный холод

4

С нашим футболом должно быть только
DUREX Российская Премьер-лига

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Emile Zäkiev

2

Что за петуханство что в нынешнем русском языке «премьер-лига» автоматически означает «футбольная премьер-лига»? Долбил в рот я ваш футбол зачем его всюду суют

Ответить

Капитальный завод

0

Пошли нахуй со своим футболом в @Животные 

Ответить

Неправильный единорожек88

Капитальный
0

сам иди

Ответить

Личный звук

1
Тиньков обещал не спонсировать российский…
Владелец «Тинькофф банка» заявил, что он «всего лишь акционер» и не принимает операционных решений.
tjournal.ru
Ответить

Лекарственный диод

1

Вообще то Тиньков, первый в России кто начал спонсировать Российскию Премьер-лигу

Ответить

Двойной паук например

0

Проснулись — переобулись!

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Сергей Предэ

0

Пора снова выпускать своё пиво 

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