Об изменении меры пресечения просили следователи, так как Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца.

Согласно показаниям Коновалова, Ляховец заявил ему, что Голунов занимается распространением наркотиков, но на него нет доказательств, а потому надо подбросить журналисту запрещенные вещества. Мы считаем, что из Коновалова эти показания в прямом смысле слова выбили.

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.