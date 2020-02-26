Прямой эфир
Об изменении меры пресечения просили следователи.
Суд отпустил под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, котырый признался в подбросе наркотиков Ивану Голунову. Об этом пишет РИА «Новости».
Об изменении меры пресечения просили следователи, так как Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.
А там три месяца под домашним арестом и амнистия в честь 75 лет победы. Изи.
И полное восстановление на работе
Я ебал, это просто охуенно. В какой же прекрасной стране я живу, где ебаный мусор может меня легко подставить и ему нихуя не будет, даже если его поймали за руку. Горит.
Несомненно, сажать под домашний арест того, кто подбрасывает наркотики vs сажать в СИЗО того, у кого нашли - это норм
Лол, убийца под домашним арестом тоже вряд ли кого-то убьёт. Мера ограничения свободы устанавливается согласно нескольким пунктам - тяжесть, возможность скрыться или повлиять на следствие, сам подсудимый и тп. Вероятно, наркоман под домашним арестом представляет куда больше опасности, чем человек, который подбросил наркоту, который донёс на своего начальника и участвует в резонансном деле. Несомненно.
А литреева за экстази закрыли. Хотя понятно, что у мента и связи и давление оказывать может и потерпевшие есть
Охуеть, вот ведь мудаки.
Может еще простить и забыть, раз признался? Может, он больше не будет позязя прасти мама?
Возможно ему пообещали сделать это, если признаётся и раскроет начальника.
но на него нет доказательств, а потому надо подбросить журналисту запрещенные вещества.
А дальше ничего распутывать не будут?
Типа журналист-наркодиллер - распространенное явление и поэтому мотив начальника подозрений никаких не вызывает?
О либерасты квакают, моя бы воля все бы лес рубили на Колыме