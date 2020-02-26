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Артём Мазанов
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Экс-полицейского Дениса Коновалова, который признался в подбросе наркотиков Голунову, перевели под домашний арест Материал редакции

Об изменении меры пресечения просили следователи.

18 комментариев
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Денис Коновалов Фото Эмина Джафарова, «Коммерсантъ»

Суд отпустил под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, котырый признался в подбросе наркотиков Ивану Голунову. Об этом пишет РИА «Новости».

Об изменении меры пресечения просили следователи, так как Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника Игоря Ляховца.

Согласно показаниям Коновалова, Ляховец заявил ему, что Голунов занимается распространением наркотиков, но на него нет доказательств, а потому надо подбросить журналисту запрещенные вещества. Мы считаем, что из Коновалова эти показания в прямом смысле слова выбили.

адвокат Игоря Ляховца

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.

Baza: экс-полицейский, который подбросил…
Сначала Денис Коновалов отрицал обвинения, но после задержания признался.
tjournal.ru

#новости #делоголунова

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18 комментариев
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Судебный холод

17

А там три месяца под домашним арестом и амнистия в честь 75 лет победы. Изи.

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Лекарственный диод

Судебный
2

И полное восстановление на работе 

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Производственный самолет

Лекарственный
0

Пф, восстановление! Повышение

Ответить

Tellst

8

Я ебал, это просто охуенно. В какой же прекрасной стране я живу, где ебаный мусор может меня легко подставить и ему нихуя не будет, даже если его поймали за руку. Горит.

Ответить

N/a

Tellst
–2

Что нихуя не будет? Ему не срок в своей хате прописали, а до суда домашний арест

Ответить

Dmitry Shiryaev

N/a
2

Несомненно, сажать под домашний арест того, кто подбрасывает наркотики vs сажать в СИЗО того, у кого нашли - это норм

Ответить

N/a

Dmitry
–2

Сможет ли он подбросить наркотики еще раз? Если нет, какие вопросы?

Ответить

Dmitry Shiryaev

N/a
0

Лол, убийца под домашним арестом тоже вряд ли кого-то убьёт. Мера ограничения свободы устанавливается согласно нескольким пунктам - тяжесть, возможность скрыться или повлиять на следствие, сам подсудимый и тп. Вероятно, наркоман под домашним арестом представляет куда больше опасности, чем человек, который подбросил наркоту, который донёс на своего начальника и участвует в резонансном деле. Несомненно.

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Vladimir Medvedev

N/a
0

А литреева за экстази закрыли. Хотя понятно, что у мента и связи и давление оказывать может и потерпевшие есть

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N/a

Vladimir
0

Ну или потому что этот дал показания на начальника, хуй знает даже, давление, связи, а что ж он сел тогда? А Литреев видимо не сдал закладчика по имени, сдал бы - может тоже бы дома сидел.

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Личный звук

5

Охуеть, вот ведь мудаки.

Может еще простить и забыть, раз признался? Может, он больше не будет позязя прасти мама?

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Сексуальный кавалер

Личный
0

Так ради этого он видимо и дал показания на своего начальника

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Оптимальный вентилятор

0

Возможно ему пообещали сделать это, если признаётся и раскроет начальника.

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Alexander Petcoglo

0

Пидоры, блядь.

Ответить

Психический Денис

0

И через неделю найдут повешенным в собственном доме

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Вадим Бережной

0

но на него нет доказательств, а потому надо подбросить журналисту запрещенные вещества.

А дальше ничего распутывать не будут?
Типа журналист-наркодиллер - распространенное явление и поэтому мотив начальника подозрений никаких не вызывает?

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Никита Мык

–3

О либерасты квакают, моя бы воля все бы лес рубили на Колыме 

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Dmitry Shiryaev

Никита
0

Сам то что нихуя не рубишь? Раз уж все

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