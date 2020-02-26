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Алексей Боржонов
962

Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Материал редакции

Она становилась победительницей пяти турниров серии Большого шлема.

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Об этом 32-летняя теннисистка рассказала в колонке для Vanity Fair.

Как можно оставить позади себя единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых ты тренировалась с детства, из игры, которую любишь, которая подарила тебе слезы и невыразимую радость. Из спорта, в котором ты нашла семью, а также болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет?

Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания.

Мария Шарапова

Шарапова дебютировала на взрослых турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации тенниса, в 2001 году.

  • Пять титулов на турнирах Большого шлема;
  • Серебряная медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 года;
  • Победа в 36 турнирах WTA в одиночном разряде и в трёх турнирах WTA в парном разряде;
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10 комментариев
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Порвал Баянов

6

Баян: http://i.eurosport.com/2020/01/28/2764181-57105630-2560-1440.jpg, файл загружен 29 дней назад

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Rudolf Cunningham

3

32-летняя

Думал ей под 40 уже, а оно вот как оказывается.

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Неправильный клуб

3

В 32 года на пенсию

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Константин Курасов

Неправильный
0

c 4х лет работала

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Валера Певнев

2

Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

И теперь будет играть в мультиплеер

Ответить

Старший томагавк_два

Валера
0

У неё в сетевой уже все престижи открыты, там же написано.

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Психический Денис

2

День спорта на ТЖ

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сироп от щекотки

0

В рекламе дезиков перестанет сниматься, или о какой карьере речь?

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Andre Macareno

0

поддерживали тебя более 28 лет

дебютировала на взрослых турнирах в 2001 году

Так 18 или она играла с 4 лет и всего 28? Контрол-энтер сломался, да.

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Половый Макс

–4

Доказать, что может достойно играть без мельдония не смогла, к сожалению

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