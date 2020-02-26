Она становилась победительницей пяти турниров серии Большого шлема.
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Об этом 32-летняя теннисистка рассказала в колонке для Vanity Fair.
Шарапова дебютировала на взрослых турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации тенниса, в 2001 году.
- Пять титулов на турнирах Большого шлема;
- Серебряная медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 года;
- Победа в 36 турнирах WTA в одиночном разряде и в трёх турнирах WTA в парном разряде;
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Порвал Баянов
Баян: http://i.eurosport.com/2020/01/28/2764181-57105630-2560-1440.jpg, файл загружен 29 дней назад
Rudolf Cunningham
32-летняя
Думал ей под 40 уже, а оно вот как оказывается.
Неправильный клуб
В 32 года на пенсию
Константин КурасовНеправильный
c 4х лет работала
Валера Певнев
Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
И теперь будет играть в мультиплеер
Старший томагавк_дваВалера
У неё в сетевой уже все престижи открыты, там же написано.
Психический Денис
День спорта на ТЖ
сироп от щекотки
В рекламе дезиков перестанет сниматься, или о какой карьере речь?
Andre Macareno
поддерживали тебя более 28 лет
дебютировала на взрослых турнирах в 2001 году
Так 18 или она играла с 4 лет и всего 28? Контрол-энтер сломался, да.
Половый Макс
Доказать, что может достойно играть без мельдония не смогла, к сожалению