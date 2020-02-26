Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Как можно оставить позади себя единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых ты тренировалась с детства, из игры, которую любишь, которая подарила тебе слезы и невыразимую радость. Из спорта, в котором ты нашла семью, а также болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет?



Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания.