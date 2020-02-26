День сделают оплачиваемым выходным.

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Пресс-центр Кремля

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду, 22 апреля. Предложенную дату одобрил Владимир Путин, пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по поправкам Павла Крашенникова. Информацию подтверждает РИА «Новости».

Эту дату предложил на встрече с президентом участник рабочей группы Андрей Клишас. Он аргументировал выбор тем, что день стоит между православным постом (заканчивается 19 апреля) и Рамаданом (начинается 24 апреля). После заседания Крашенников подтвердил, что президент согласился с предложенной датой.