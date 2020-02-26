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Новости
Arthur Khamzin
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Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля Материал редакции

День сделают оплачиваемым выходным.

89 комментариев
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Пресс-центр Кремля

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду, 22 апреля. Предложенную дату одобрил Владимир Путин, пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по поправкам Павла Крашенникова. Информацию подтверждает РИА «Новости».

Эту дату предложил на встрече с президентом участник рабочей группы Андрей Клишас. Он аргументировал выбор тем, что день стоит между православным постом (заканчивается 19 апреля) и Рамаданом (начинается 24 апреля). После заседания Крашенников подтвердил, что президент согласился с предложенной датой.

Путин предложил внести поправки в Конституцию во время обращения к Федеральному собранию в январе. Среди инициатив изменения избирательных требований к президенту страны, передача права утверждения кабмина Госдуме и изменение статуса Госсовета.

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#новости #политика #конституция

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89 комментариев
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George Weiller

61

Жаль не первого апреля

Ответить

George Weiller

43

День сделают оплачиваемым выходным

Работодатели

Ответить

Новая папка

George
–1

Ебать трагедия. Очередной гвоздь в крышку гроба задушенного малого бизнеса в России (нет).

Ответить

Олег Ивахнов

Новая
17

Бля ну оплати из своего кармана зарплату за один день всем сотрудникам.
Мелочь какая действительно

Ответить

Ded Pihto

Олег
2

Правильно, у хозяине третяя феррари сама себя не купит! Пусть в воскресенье отрабатывают потом

Ответить

Новая папка

Олег
–3

Звучит так, будто это не ты труд людей эксплуатируешь, а работники за твой счёт живут, лол.

Ответить

Нищий каякер

Новая
0

Ясно коммунист

Ответить

Новая папка

Нищий
–1

Как будто что-то плохое

Ответить

Ded Pihto

Новая
0

Нет (нет)

Ответить

Крестьянский огонь

George
0

На @Олег Ивахнов'а же похож

Ответить

Litnikov Danil

Крестьянский
0

Кстати да, интересен комментарий работадателей

Ответить

Иван Алексеев

24

 В день рождения Ленина. Нихуевая такая отсылочка. 

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Непонятно только к чему

Ответить

Константин Курасов

Litnikov
11

Ещё один в Мавзолей с раскладушкой потащится, вот к чему

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
0

К тому, что «Дедушка» Ленин отъехал в 53, а нашему уже 67 и все похую

Ответить

Константин Курасов

Андрей
0

Забальзамировали заживо

Ответить

Евгений Космолинский

Иван
0

И пророка Мухаммеда.

Ответить

Двойной паук например

19

Лайк за пуш ради одного абзаца

Ответить

Крестьянский огонь

Двойной
8

Пуш в Польшу о поправках Конституции в РФ

Ответить

Двойной паук например

Крестьянский
2

Прямо в глаз!

Ответить

Егор Гаврилов

3

А в чем смысл этого голосования? Разве для внесения изменений в конституцию не нужен референдум?

Ответить

Никита Бабич

Егор
22

Смысл убедить в легитимности тех, кто не задаёт вопросы как ты.

Ответить

Litnikov Danil

Егор
3

Тут все сложно. Формально ниче не нужно, все сделают и без гласа народа. По факту изменения скользкие и их надо оформлять каждое отдельной поправкой, некоторые по факту затрагивают те статьи по которым нужен референдум

Ответить

Розовый Паша

Litnikov
2

Референдум же вроде для принятия новой конституции нужен. Первые две главы ведь невозможно изменить без принятия новой конституции, а остальные главы меняются вообще без участия людей в соответствии с законами. 

Это просто очередное извращение с «народным волеизъявлением», как когда мужики с завода Путина президентом стать просили.

Ответить

Папуша

Розовый
15

До сих пор не понимаю, почему он просто не стал президентом этого завода, было бы логичнее

Ответить

Litnikov Danil

Розовый
0

Как бы да, но эти понаписали свою херню в других статьях и она если и не прямо противоречит тому что в первых, то должно все же быть там. Навскидку - про самоуправление и приоритет права. 

Ответить

Розовый Паша

Litnikov
1

Там вообще какая-то каша получается. Это настолько всё невнятно и на скорую руку сделанным выглядит, что даже лезть туда не хочется.

Ответить

Litnikov Danil

Розовый
1

Угу, и это даже без свежих предложений, где вообще цирк с понями.

Вот очередная порция, причем судя по всему начальству нравится:

https://www.kommersant.ru/doc/4268796?from=hotnews

Ответить

Легкий чувак

Litnikov
0

Какой же кромешный ад...

Ответить

Легкий чувак

Litnikov
2

Я угараю как все носились с "конституцию без всенародного референдума поменять нельзя!", а по факту опять всех на хую опрокинули с особым цинизмом. Как захотят так и сделают, и никакие референдумы не нужны. Можно даже покекать насколько им там вообще похуй на население...

Ответить

Розовый Паша

Егор
0

Нет, но и «Всероссийское голосование» для этого не нужно.

Ответить

Александр Хнычков

8

Интервью после голосования:

Ответить

Виктор Ганелес

4

Надо бы пораньше
на 21 день

Ответить

George Weiller

Виктор
5

George Weiller: Жаль не первого апреля

Ответить

Папуша

3

Вот так и умирает демократия: под радость от лишнего выходного

Ответить

Оксана Шарик

Папуша
6

Умирает ага, а до этого цвела и пахла

Ответить

Кирилл Сосновский

Оксана
1

Это цитата из звездных войн

Ответить

Папуша

Оксана
0

Ага, плесень тоже цветет и пахнет, но и она умирает

Ответить

Розовый Паша

Папуша
2

Ты забыл, что ещё праздник на участках обещали!

Ответить

Папуша

Розовый
0

Надеюсь, что полевую кухню пригонят

Ответить

Litnikov Danil

Папуша
0

Угу, и отправят с ней угрешку

Ответить

Комментарий удален

Папуша

Анатолий
0

Да может и не нада, но мне обещали

Ответить

Розовый Паша

4

День сделают оплачиваемым выходным.

Разве они могут так делать? Выходные же не из воздуха берутся. Пиздец они там на коленке напридумывали.

Ответить

Папуша

Розовый
1

Где-то была инфа, что должны сделать какую-нибудь субботу рабочей, но пруфов нет

Ответить

Розовый Паша

Папуша
0

Такое можно, но это же тогда не оплачиваемый выходной, а просто перенос.

Ответить

Папуша

Розовый
2

Ну щас же об этом людям говорить не нужно. Через полгода всплывёт, может быть

Ответить

Litnikov Danil

Папуша
0

Через полгода выходные мб вообще можно будет отменить

Ответить

Папуша

Litnikov
0

О, здравствуйте, министр труда

Ответить

Наим Алиев

Розовый
0

А почему нельзя просто так выходной день объявить?

Ответить

Розовый Паша

Наим
1

Все официальные праздничные дни, являющиеся выходными, прописаны в трудовом кодексе, по идее его надо исправлять, чтобы добавить ещё один.

Ответить

Александр Мирошников

Розовый
0

Это же Путин. Ему можно

Ответить

Розовый Паша

Александр
1

Это понятно, просто логика у ребят, придумавших это всё очень странная. Сначала надо сделать выходным день в середине недели, чтобы люди хоть как-то дошли до участков. Потом вместо переноса, который объяснить нечем, делают выходной, который ещё надо как-то легализовывать без глобальных изменений. А дальше вообще предлагают сделать одной из площадок для голосования Госуслуги, так что эта затея вообще смысл теряет.

Ответить

Олег Мельник

Розовый
0

Для бюджетников - сделают. А таких и ждут в первую очередь на участках.
Уверен, у коммерческих работодателей ничего не изменится, и это будет обычный рабочий день.
То есть фактически может выйти то же самое, что и с выходным 31 декабря.

Ответить

Розовый Паша

Олег
0

Хз, учитывая, что единственная цель этого всего – это изобразить народную поддержку, всякие инспекции могут начать трахать тех, кто не отпустил своих сотрудников поддержать Гаранта Конституции.

Ответить

Олег Мельник

Розовый
1

Учитывая, в какой спешке все это организовывается, глубоко сомневаюсь, что у всяких инспекций найдётся на это время. Бизнесу подобные внезапные выходные только во вред.

Ответить

Litnikov Danil

Олег
0

Инспекция может прийти и потом.

Интересно, насколько сильно бомбанет по предпринимателям, по идее один день - не так уж много, но мб многого не учитываю.

Ответить

Vadim Nemnasev

0

Среда? Почему не понедельник или пятницу?

Ответить

Даниил Баздырев

Vadim
11

Если поставить выходной в понедельник или пятницу, все россияне свалят на шашлыки или на дачу.

Ответить

Litnikov Danil

Даниил
0

Да и так есть шанс что на болту повертят

Ответить

Нищий каякер

2

День многоходовочки

Ответить

Роман Трусов

0

Почти в мою днюху

Ответить

сироп от щекотки

Роман
3

В нее и метили. Но, увы

Ответить

Таинственный микроскоп

сироп
0

Рамадан помешал

Ответить

Просторный Влад

1

Там все логично по датам.
https://tjournal.ru/146230

Ответить

Егор Гаврилов

1
Ответить

Roman Zaichenko

1

Подключим камеры, на всю страну транслировать будем, а потом дружненько кремлёвской братвой соберёмся и под коньячок поржём. Лепота.

Ответить

Расул Абдулхаликов

1

Когда надо побыстрее провести "референдум" (без кавычек это не написать), а фантазии для обоснования даты хватает только на то, чтобы опозориться своим незнанием того, что такое "пост", сразу в двух ведущих религиях.

Ответить

Инвестиционный танк88

1

Ну всё, дело за малым, осталось придумать правки

Ответить

Василий Лебедев

Инвестиционный
0

Главная уже придумана, ради нее все и затевалось - казахский сценарий.

Ответить

Gofman Evgeny

1

там вроде володин на днях пизданул, что юридически грамотно будет обнулить количество прошедших сроков путина, потому что фактически это уже будет новая конституция со своими сроками. так что всё охуительно.

Ответить

Комментарий удален

Василий Лебедев

Анатолий
2

Ну хотя бы потому что Гарант конституции не должен был ее менять, тем более под себя. Ранее он неоднократно публично заявлял, что не допустит никаких изменений, мол, даже поднимать эту тему могут только безумцы и враги России.

Смысл сегодняшнего цирка не в неких правках про школьные завтраки, а по сути в конституционном перевороте. Путин создает новый орган власти и перераспределяет в него властные полномочия, чтобы продолжить рулить страной после 24 года. Старая Конституция не позволяла ему баллотироваться в следующем избирательном цикле.

Ответить

dy

Василий
0

Кто что охраняет, тот тем и живет

Ответить

Комментарий удален

Василий Лебедев

Анатолий
0

Как-нибудь без тупых идиотов разберемся куда нам лезть.

Ответить

Комментарий удален

Василий Лебедев

Анатолий
0

В историю он вляпался, а государственные преступления творит, да.

Ответить

Инвестиционный танк88

Анатолий
1

welcome 

Ответить

Крестьянский огонь

Анатолий
1

Всё нормально, Анатолий-Анатолий

Ответить

Нищий каякер

Крестьянский
0

Меглин порвался?

Ответить

Крестьянский огонь

Нищий
0

Твинк Человек-человека

Ответить

Нищий каякер

Крестьянский
0

@Человек-человек разбань на дтф

Ответить

Комментарий удален

Александр Мирошников

Анатолий
0

Надо просить пояснить, а не обосновать.

Ответить

Master Oogway

0

Ах, вот бы 20го устроил

Ответить

Василий Лебедев

Master
0

20 апреля они празднуют, а 21 похмеляются.

Ответить

Александр Мирошников

0

День есть, а предложений для правок нет.

Ответить

Иван Семёныч

0

Поправили здоровье и пошли править Конституцию

Ответить

dy

Иван
0

Пенсию поправили

Ответить

Немым укором шапка на пепелище

0

День сделают оплачиваемым выходным.

Как будто это увеличит явку.

Ответить

Макс Массон

0

В честь моего Дня Рождения, идеально.

Ответить

Евгений Долгий

0

Пиздец у него пердак горит. Такое за 4 мес. провернуть. 

Ответить

Таинственный микроскоп

0

22 апреля, в 4 часа утра, без объявления войны

Ответить

Комментарий удален

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