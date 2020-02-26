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День сделают оплачиваемым выходным.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в среду, 22 апреля. Предложенную дату одобрил Владимир Путин, пишет ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по поправкам Павла Крашенникова. Информацию подтверждает РИА «Новости».
Эту дату предложил на встрече с президентом участник рабочей группы Андрей Клишас. Он аргументировал выбор тем, что день стоит между православным постом (заканчивается 19 апреля) и Рамаданом (начинается 24 апреля). После заседания Крашенников подтвердил, что президент согласился с предложенной датой.
Путин предложил внести поправки в Конституцию во время обращения к Федеральному собранию в январе. Среди инициатив изменения избирательных требований к президенту страны, передача права утверждения кабмина Госдуме и изменение статуса Госсовета.
День сделают оплачиваемым выходным
Работодатели
Ебать трагедия. Очередной гвоздь в крышку гроба задушенного малого бизнеса в России (нет).
Бля ну оплати из своего кармана зарплату за один день всем сотрудникам.
Мелочь какая действительно
Звучит так, будто это не ты труд людей эксплуатируешь, а работники за твой счёт живут, лол.
На @Олег Ивахнов'а же похож
В день рождения Ленина. Нихуевая такая отсылочка.
Непонятно только к чему
К тому, что «Дедушка» Ленин отъехал в 53, а нашему уже 67 и все похую
Лайк за пуш ради одного абзаца
Пуш в Польшу о поправках Конституции в РФ
А в чем смысл этого голосования? Разве для внесения изменений в конституцию не нужен референдум?
Тут все сложно. Формально ниче не нужно, все сделают и без гласа народа. По факту изменения скользкие и их надо оформлять каждое отдельной поправкой, некоторые по факту затрагивают те статьи по которым нужен референдум
Референдум же вроде для принятия новой конституции нужен. Первые две главы ведь невозможно изменить без принятия новой конституции, а остальные главы меняются вообще без участия людей в соответствии с законами.
Это просто очередное извращение с «народным волеизъявлением», как когда мужики с завода Путина президентом стать просили.
Как бы да, но эти понаписали свою херню в других статьях и она если и не прямо противоречит тому что в первых, то должно все же быть там. Навскидку - про самоуправление и приоритет права.
Там вообще какая-то каша получается. Это настолько всё невнятно и на скорую руку сделанным выглядит, что даже лезть туда не хочется.
Угу, и это даже без свежих предложений, где вообще цирк с понями.
Вот очередная порция, причем судя по всему начальству нравится:
Я угараю как все носились с "конституцию без всенародного референдума поменять нельзя!", а по факту опять всех на хую опрокинули с особым цинизмом. Как захотят так и сделают, и никакие референдумы не нужны. Можно даже покекать насколько им там вообще похуй на население...
Надо бы пораньше
на 21 день
Вот так и умирает демократия: под радость от лишнего выходного
Умирает ага, а до этого цвела и пахла
Ты забыл, что ещё праздник на участках обещали!
День сделают оплачиваемым выходным.
Разве они могут так делать? Выходные же не из воздуха берутся. Пиздец они там на коленке напридумывали.
Такое можно, но это же тогда не оплачиваемый выходной, а просто перенос.
А почему нельзя просто так выходной день объявить?
Все официальные праздничные дни, являющиеся выходными, прописаны в трудовом кодексе, по идее его надо исправлять, чтобы добавить ещё один.
Это же Путин. Ему можно
Это понятно, просто логика у ребят, придумавших это всё очень странная. Сначала надо сделать выходным день в середине недели, чтобы люди хоть как-то дошли до участков. Потом вместо переноса, который объяснить нечем, делают выходной, который ещё надо как-то легализовывать без глобальных изменений. А дальше вообще предлагают сделать одной из площадок для голосования Госуслуги, так что эта затея вообще смысл теряет.
Для бюджетников - сделают. А таких и ждут в первую очередь на участках.
Уверен, у коммерческих работодателей ничего не изменится, и это будет обычный рабочий день.
То есть фактически может выйти то же самое, что и с выходным 31 декабря.
Хз, учитывая, что единственная цель этого всего – это изобразить народную поддержку, всякие инспекции могут начать трахать тех, кто не отпустил своих сотрудников поддержать Гаранта Конституции.
Учитывая, в какой спешке все это организовывается, глубоко сомневаюсь, что у всяких инспекций найдётся на это время. Бизнесу подобные внезапные выходные только во вред.
Инспекция может прийти и потом.
Интересно, насколько сильно бомбанет по предпринимателям, по идее один день - не так уж много, но мб многого не учитываю.
Среда? Почему не понедельник или пятницу?
Если поставить выходной в понедельник или пятницу, все россияне свалят на шашлыки или на дачу.
Почти в мою днюху
В нее и метили. Но, увы
Подключим камеры, на всю страну транслировать будем, а потом дружненько кремлёвской братвой соберёмся и под коньячок поржём. Лепота.
Когда надо побыстрее провести "референдум" (без кавычек это не написать), а фантазии для обоснования даты хватает только на то, чтобы опозориться своим незнанием того, что такое "пост", сразу в двух ведущих религиях.
Ну всё, дело за малым, осталось придумать правки
Главная уже придумана, ради нее все и затевалось - казахский сценарий.
там вроде володин на днях пизданул, что юридически грамотно будет обнулить количество прошедших сроков путина, потому что фактически это уже будет новая конституция со своими сроками. так что всё охуительно.
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Ну хотя бы потому что Гарант конституции не должен был ее менять, тем более под себя. Ранее он неоднократно публично заявлял, что не допустит никаких изменений, мол, даже поднимать эту тему могут только безумцы и враги России.
Смысл сегодняшнего цирка не в неких правках про школьные завтраки, а по сути в конституционном перевороте. Путин создает новый орган власти и перераспределяет в него властные полномочия, чтобы продолжить рулить страной после 24 года. Старая Конституция не позволяла ему баллотироваться в следующем избирательном цикле.
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Как-нибудь без тупых идиотов разберемся куда нам лезть.
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В историю он вляпался, а государственные преступления творит, да.
Всё нормально, Анатолий-Анатолий
Меглин порвался?
Твинк Человек-человека
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Ах, вот бы 20го устроил
Поправили здоровье и пошли править Конституцию
День сделают оплачиваемым выходным.
Как будто это увеличит явку.
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