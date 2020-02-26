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Причиной запрета стало распространение коронавируса Covid-19.
С 1 марта российские власти ограничат авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Исключение сделают только для «Аэрофлота»: продолжат выполняться его регулярные и чартерные рейсы, а также чартеры его дочерней авиакомпании «Аврора», которая работает на Дальнем Востоке.
Власти не объяснили выбор оставшихся перевозчиков. В Москве все пассажиры будут проходить только через терминал F в аэропорту Шереметьево — тот же, который после вспышки болезни используют для направляющихся в Китай.
Гендиректор S7 Airlines Антон Ерёмин назвал действия властей нарушением конкуренции. Он заявил, что компания обеспечивала перелёты 20% пассажиров по этому направлению. Ерёмин отметил, что S7, как и «Аврора», совершала по два перелёта из Сеула во Владивосток.
По официальным данным, в Южной Корее насчитывается более 1200 человек, заражённых коронавирусом Covid-19. От заболевания погибло 12 человек.
Из-за распространения вируса Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Южную Корею. Также в список вошли Иран и Италия.
Ну он же прекрасно понимает, насколько сильно Аэрофлот лоббирует свои интересы на уровне правительства. Его слова — попытка придать этому огласку. Однако ничего не поменяется. Со времён Трансаэро это лишь набирает обороты. Тогда авиакомпания закрылась, около 1500-2000 пилотов остались без работы, и авиакомпании России новичкам не давали почти никаких шансов — их не приглашали даже на собеседование. Потом лётный состав решил уехать за бугор, где условия работы и отношение к пилотам совершенно на ином уровне. Получили кратковременную выгоду, снизив за счёт предложения на рынке вакансий заработную плату. А теперь что? Опыт старшего поколения показал, что вообще-то на удивление всем российские пилоты очень даже пользуются спросом и уважением за пределами необъятной и великой. Теперь в стране дефицит кадров, и авиакомпании вынуждены брать почти всех подряд и поднимать зарплату, лишь бы оставшиеся не решились уйти вслед за смелыми
Странно, что в списке только Китай, Италия и Иран. В Японии 172 зараженных на земле и 705 на лайнере, в Сингапуре 93, а в США 57 человек.
И еще у трех россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус (Ведомости 26.02.2020: Первичный диагноз был поставлен на борту круизного лайнера).
Еще я немного в шоке от статистики заражений в странах кроме Китая. Кривая выглядит пугающе.
Закроют для США или Европы у хомяков жопа гореть будет, нельзя сейчас негатив перед голосованием.