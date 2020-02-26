Причиной запрета стало распространение коронавируса Covid-19.

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С 1 марта российские власти ограничат авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Исключение сделают только для «Аэрофлота»: продолжат выполняться его регулярные и чартерные рейсы, а также чартеры его дочерней авиакомпании «Аврора», которая работает на Дальнем Востоке.

Власти не объяснили выбор оставшихся перевозчиков. В Москве все пассажиры будут проходить только через терминал F в аэропорту Шереметьево — тот же, который после вспышки болезни используют для направляющихся в Китай.

Авиакомпании, выполнявшие перелёты из России в Южную Корею Источник сервис Skyscanner

Гендиректор S7 Airlines Антон Ерёмин назвал действия властей нарушением конкуренции. Он заявил, что компания обеспечивала перелёты 20% пассажиров по этому направлению. Ерёмин отметил, что S7, как и «Аврора», совершала по два перелёта из Сеула во Владивосток.

Фактически, запрет на полеты в Южную Корею любым авиакомпаниям, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», означает вывод с линии одного из ключевых игроков — S7 Airlines. [...] Мы не видим логических обоснований такого решения и считаем это грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок. Антон Еремин гендиректор S7 Airlines

По официальным данным, в Южной Корее насчитывается более 1200 человек, заражённых коронавирусом Covid-19. От заболевания погибло 12 человек.