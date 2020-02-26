Артёма Дорофеева нашли мёртвым в ноябре 2017 года, но идентифицировали тело только в феврале 2019 года.

В закладки

С сайтов следственных управлений СК по Пензенской области и Рязанской области удалили новости об обнаружении в рязанском лесу тела мужчины. Об этом теле упоминалось в расследовании «Медузы» о причастности фигурантов дела «Сети» к убийству. На это обратил внимание интернет-журнал «7x7»

В новости, которая осталась в кэше поисковиков, сообщалось, что 27 ноября 2017 года в лесу обнаружили тело мужчины, возраст которого 25-35 лет. Идентифицировать убитого получилось только в феврале 2019 года — им оказался Артём Дорофеев.

Дорофеев упоминался в расследовании «Медузы» о возможном причастности фигурантов дела «Сети» к убийству Артёма и его подруги, которые исчезли в день задержания фигурантов. Журналисты в своей публикации ссылались как раз на новости СК о найденном теле мужчины, опубликованные 22 марта 2018 года.

В СК сообщили «Новой газете», что опубликованная в 2018 году новость неактуальна — личность убитого уже установили. Аналогичная запись осталась на сайте СУ СКР Адыгеи.

Это было в рубрике «Внимание, розыск», как неустановленное лицо. А раз личность установлена, то зачем он там будет висеть. пресс-служба СК по Рязанской области