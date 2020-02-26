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Артём Мазанов
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СК после материала «Медузы» о причастности фигурантов дела «Сети» к убийству удалил новости об обнаружении в лесу тела Материал редакции

Артёма Дорофеева нашли мёртвым в ноябре 2017 года, но идентифицировали тело только в феврале 2019 года.

6 комментариев
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С сайтов следственных управлений СК по Пензенской области и Рязанской области удалили новости об обнаружении в рязанском лесу тела мужчины. Об этом теле упоминалось в расследовании «Медузы» о причастности фигурантов дела «Сети» к убийству. На это обратил внимание интернет-журнал «7x7»

В новости, которая осталась в кэше поисковиков, сообщалось, что 27 ноября 2017 года в лесу обнаружили тело мужчины, возраст которого 25-35 лет. Идентифицировать убитого получилось только в феврале 2019 года — им оказался Артём Дорофеев.

Дорофеев упоминался в расследовании «Медузы» о возможном причастности фигурантов дела «Сети» к убийству Артёма и его подруги, которые исчезли в день задержания фигурантов. Журналисты в своей публикации ссылались как раз на новости СК о найденном теле мужчины, опубликованные 22 марта 2018 года.

В СК сообщили «Новой газете», что опубликованная в 2018 году новость неактуальна — личность убитого уже установили. Аналогичная запись осталась на сайте СУ СКР Адыгеи.

Это было в рубрике «Внимание, розыск», как неустановленное лицо. А раз личность установлена, то зачем он там будет висеть.

пресс-служба СК по Рязанской области

10 февраля семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в создании террористической организации для захвата власти. Все подсудимые не признали свою вину, они сообщали о пытках со стороны силовиков.

#новости #делосети

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6 комментариев
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Таинственный микроскоп

7

Нет новости - нет тела. Нет тела - нет дела.

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Evgeniy Smirnov

3

Полтавец же сказал, что тело Левченко закопали в 100 метрах от Дорофеева. Проверять органы это, конечно, не будут?

Ответить

ouxen

Evgeniy
1

западло

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Максим Шпилёв

1

Новость для того, чтобы ещё раз напомнить, что "Сеть" якобы убийцы

Ответить

Нищий каякер

1

Что за хуйня??

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ユリー シャネ

0

Отличная совместная работа Медузы и СК. Никто и не догадается.

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