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Артёма Дорофеева нашли мёртвым в ноябре 2017 года, но идентифицировали тело только в феврале 2019 года.
С сайтов следственных управлений СК по Пензенской области и Рязанской области удалили новости об обнаружении в рязанском лесу тела мужчины. Об этом теле упоминалось в расследовании «Медузы» о причастности фигурантов дела «Сети» к убийству. На это обратил внимание интернет-журнал «7x7»
В новости, которая осталась в кэше поисковиков, сообщалось, что 27 ноября 2017 года в лесу обнаружили тело мужчины, возраст которого 25-35 лет. Идентифицировать убитого получилось только в феврале 2019 года — им оказался Артём Дорофеев.
Дорофеев упоминался в расследовании «Медузы» о возможном причастности фигурантов дела «Сети» к убийству Артёма и его подруги, которые исчезли в день задержания фигурантов. Журналисты в своей публикации ссылались как раз на новости СК о найденном теле мужчины, опубликованные 22 марта 2018 года.
В СК сообщили «Новой газете», что опубликованная в 2018 году новость неактуальна — личность убитого уже установили. Аналогичная запись осталась на сайте СУ СКР Адыгеи.
10 февраля семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии. Их обвинили в создании террористической организации для захвата власти. Все подсудимые не признали свою вину, они сообщали о пытках со стороны силовиков.
Полтавец же сказал, что тело Левченко закопали в 100 метрах от Дорофеева. Проверять органы это, конечно, не будут?