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Артём Мазанов
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На чеченского блогера, критиковавшего власти Чечни, совершили покушение. Он обезвредил нападавшего Материал редакции

Мужчина пришёл с молотком и рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного».

64 комментария
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Тумсо Абдурахманов

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили покушение. Об этом рассказали «Голос ислама» и правозащитная организация Vayfond.

Нападавший проник в квартиру блогера, представился полицейским и напал на него с молотком. Но Абдурахманову удалось обезвредить преступника. Журналисты и правозащитники опубликовали видео, на котором блогер говорит с человеком, лежащим в луже крови. Нападавший рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного». «Мать моя у них», — добавил он.

Как пишут правозащитники, блогера после нападения госпитализировали. О судьбе нападавшего ничего не известно.

Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. В марте 2019 года председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру: ему не понравились слова Абдурахманова о том, что он презирает память об Ахмате Кадырове.

Отныне когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Убедись, что она закрыта на крючок. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность.

Магомед Даудов
председатель парламента Чеченской республики

#новости #кадыров #чечня

Спасибо за наводку Владислав Сурков
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64 комментария
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Vadim Nemnasev

54

Что значит попытка покушения? Попытка убийства и есть покушение которое было совершено

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Илья Гераськин

Vadim
72

Попытка покушения это когда киллер позвонил в дверь, но ему не открыли

Ответить

Экспертный кавалер

Илья
11

Это когда киллер хотел пойти кого-нибудь убить, но ему стало лень

Ответить

Наим Алиев

Экспертный
0

Это когда киллер

Ответить

Артём Саетгараев

Наим
0

Это когда

Ответить

Константин

Артём
0

Это

Ответить

Экспертный кавалер

62

Ну то есть у нас во власти сидят люди, которые совершенно открыто призывают к убийству человека и по-настоящему пытаются его убить, каеф. Надо прописать в конституции, что каждый представитель власти имеет право на кровную месть.

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Unknown

Экспертный
16

...хотя бы один раз.

Ответить

Elian Kavinsky

Экспертный
3
Ответить

Ded Pihto

Экспертный
2

Но она не кровная же а личная

Ответить

Маленький меч

Ded
0

Да забей, тут все эксперты во всем, не трать силы на объяснения

Ответить

Гибкий американец

Экспертный
0

Традиции

Ответить

Виталий Лановой

48

Ну Тумсо вообще рисковый парень. После того, как Кадыров признал его личным врагом, покушение на него лишь дело времени. Тем более находясь в Польше, ему бы в Новую Зеландию уехать например.

Ответить

Жирный бинокль

Виталий
37

 ему бы в Новую Зеландию уехать например

Религиозные обиженки отправят своих сателлитов в любой конец света для кровавого убийства.

Ответить

Виталий Лановой

Жирный
2

В Польшу добраться легче, как никак. 

Ответить

Жирный бинокль

Виталий
12

Именно поэтому Кадырова нужно немедленно ликвидировать, и всю его Co.

Ответить

Alex Macher

Жирный
0

В Японию не попадут с паспортом из чечни. Туда оч. мало мусульман пускают.

Ответить

Александр Неви

Alex
0

Дык Тумсо и сам тогда может не сможет попасть -__-

Ответить

Alex Macher

Александр
0

Если сильно захотеть, то сможет, наверное. Из-за преследований.

Ответить

Антон Фомин

Виталий
8

Новая Чечландия. Прекрасная республика будущего без Кадырова

Ответить

EGOR GALAEV

Виталий
2

лучше в ухань

Ответить

Эдгар Устинов

Виталий
–3

Строго говоря, он про него даже не говорил. Только Лорд и Джамбо.

Ответить

Управляющий Орзэмэс

33

Думал, это Абу, после неудачного покушения радфемок

Ответить

Роман Новиков

13

Это просто пиздец

Ответить

Миша Маряк

6

5 лямов евро? да за такие бабки пшеки бы его по почте Рамзану отправили в разных посылках. 

Ответить

Владислав Сурков

Миша
14

щас ширяев в тред подъедет 

Ответить

Кожаный магнит

Владислав
2

скучаете, без работы?

Ответить

Константин Курасов

Владислав
1

как подъедет, так и отъедет
с пятью лямами - нафиг ему ТЖ?

Ответить

mne horosho

Владислав
0

ширяев щас к Тумсо за 5 лямов сам подъедет

Ответить

Vladislav Maltcev

mne
1

Я могу подскочить если адрес дадите

Ответить

Илья Гераськин

5

Киллер с молотком? Это точно чеченец?

Ответить

Master Oogway

Илья
8

Бившый пълотник

Ответить

Андрей Винтовой

Илья
1

Кореец

Ответить

Конституционный Даниль

6

Это тот самый блогер, чьи видосы на Ютубе постоянно можно встретить "В тренде"?

Ответить

Ded Pihto

Конституционный
0

Да ваххабит с которым кадыров не поделился

Ответить

Экспертный кавалер

Конституционный
0

Да

Ответить

Без Имени

5

Нормас трейлер, это бекмамбетов снимает или найшулер?

Ответить

ouxen

Без
3

Бекшулер

Ответить

Сергей Гращенко

5
Ответить

Иван Кудряшов

4

Хуевый из него Рамон Меркадер получился 

Ответить

ouxen

Иван
1

убийца Троцкого?

Ответить

Иван Кудряшов

ouxen
1

да

Ответить

ouxen

Иван
0

так я и думал

Ответить

Психический кран

2

Это не я, клянусь

Ответить

Mr. LoveJoy

2

Типичный представитель "с Москвы"

Ответить

Ded Pihto

1

 Тумсо Абдурахманов

прислал «киллера» некий Абдурахман 

Одни Абдурахманы кругом

Ответить

Иван Прохоров

Ded
0

Похоже на тж появился чувак с верха, с инсайдерской инфой

Ответить

Иван Прохоров

Ded
0

А господин Сурков, зарегался причем недавно... как-то совпадает с его отставкой... хм

Ответить

Ded Pihto

Иван
0

Абдурахман Сурков?

Ответить

Мощный Каковощи

Ded
0

Дудаев

Ответить

Илья Щибрик

Мощный
0

Сурков Дудаев?

Ответить

Заур Зауров

0

С таким трудом узнали адрес и отправили чувака с молотком?

Ответить

Именно Фамильенно

Заур
0

стрелять в оппозиционеров особо не принято

Ответить

Vadim Nemnasev

Именно
0

Немцов?

Ответить

Тихий яд

Именно
0

Только если это происходит за пределами рф.

Ответить

Роман Белоус

0

Не поверю, пока киллера пшеки на бутылку не посадят

Ответить

Ded Pihto

Роман
–1

Ты чё, он его полиции не отдаст, он же настоящий чеченец, у него и отчества то нет, они там сейчас всё порешают по традиции, жди нового клипа в инстаграме

Ответить

Иван Прохоров

0

Кто есть автор статьи? Неужто он?...

Ответить

Владислав Сурков

Иван
0

да-да, не удивляйтесь 

Ответить

Иван Прохоров

Владислав
1

Уже помедитировал?

Ответить

Незаконный кавалер

0

Ничего себе боевик

Ответить

Andrey Voronin

0

Очень рад, что Тумсо жив.

Ответить

Джордж Харви

0

Награда за голову — 5 миллионов евро, а послали хуя с молотком, даже на пистолет поскупились

Ответить

Ruslan Ramzer

0

Отправили плотника, но Тумсо не простак

Ответить
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