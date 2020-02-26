На чеченского блогера, критиковавшего власти Чечни, совершили покушение. Он обезвредил нападавшего

Мужчина пришёл с молотком и рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного».

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Тумсо Абдурахманов

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили покушение. Об этом рассказали «Голос ислама» и правозащитная организация Vayfond.

Нападавший проник в квартиру блогера, представился полицейским и напал на него с молотком. Но Абдурахманову удалось обезвредить преступника. Журналисты и правозащитники опубликовали видео, на котором блогер говорит с человеком, лежащим в луже крови. Нападавший рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного». «Мать моя у них», — добавил он.

Как пишут правозащитники, блогера после нападения госпитализировали. О судьбе нападавшего ничего не известно.

Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. В марте 2019 года председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру: ему не понравились слова Абдурахманова о том, что он презирает память об Ахмате Кадырове.