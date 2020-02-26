На чеченского блогера, критиковавшего власти Чечни, совершили покушение. Он обезвредил нападавшего

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Мужчина пришёл с молотком и рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного».
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершили покушение. Об этом рассказали «Голос ислама» и правозащитная организация Vayfond.
Нападавший проник в квартиру блогера, представился полицейским и напал на него с молотком. Но Абдурахманову удалось обезвредить преступника. Журналисты и правозащитники опубликовали видео, на котором блогер говорит с человеком, лежащим в луже крови. Нападавший рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного». «Мать моя у них», — добавил он.
Как пишут правозащитники, блогера после нападения госпитализировали. О судьбе нападавшего ничего не известно.
Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. В марте 2019 года председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру: ему не понравились слова Абдурахманова о том, что он презирает память об Ахмате Кадырове.
Что значит попытка покушения? Попытка убийства и есть покушение которое было совершено
Попытка покушения это когда киллер позвонил в дверь, но ему не открыли
Это когда киллер хотел пойти кого-нибудь убить, но ему стало лень
Это когда киллер
Ну то есть у нас во власти сидят люди, которые совершенно открыто призывают к убийству человека и по-настоящему пытаются его убить, каеф. Надо прописать в конституции, что каждый представитель власти имеет право на кровную месть.
Но она не кровная же а личная
Ну Тумсо вообще рисковый парень. После того, как Кадыров признал его личным врагом, покушение на него лишь дело времени. Тем более находясь в Польше, ему бы в Новую Зеландию уехать например.
ему бы в Новую Зеландию уехать например
Религиозные обиженки отправят своих сателлитов в любой конец света для кровавого убийства.
В Польшу добраться легче, как никак.
Именно поэтому Кадырова нужно немедленно ликвидировать, и всю его Co.
В Японию не попадут с паспортом из чечни. Туда оч. мало мусульман пускают.
Дык Тумсо и сам тогда может не сможет попасть -__-
5 лямов евро? да за такие бабки пшеки бы его по почте Рамзану отправили в разных посылках.
ширяев щас к Тумсо за 5 лямов сам подъедет
Киллер с молотком? Это точно чеченец?
Это тот самый блогер, чьи видосы на Ютубе постоянно можно встретить "В тренде"?
Нормас трейлер, это бекмамбетов снимает или найшулер?
Хуевый из него Рамон Меркадер получился
Тумсо Абдурахманов
прислал «киллера» некий Абдурахман
Одни Абдурахманы кругом
А господин Сурков, зарегался причем недавно... как-то совпадает с его отставкой... хм
С таким трудом узнали адрес и отправили чувака с молотком?
стрелять в оппозиционеров особо не принято
Не поверю, пока киллера пшеки на бутылку не посадят
Кто есть автор статьи? Неужто он?...
Награда за голову — 5 миллионов евро, а послали хуя с молотком, даже на пистолет поскупились