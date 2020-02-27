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Блокировку объяснили фильтром по слову «Путин».
Сервис СМС-рассылок Terasms заблокировал рассылку московского отделения партии «Яблоко» про марш памяти Бориса Немцова из-за слова «путинские». Об этом рассказало «МБХ медиа».
Провайдер объяснил, что причина блокировки — «в слове „Путин“». Прямого упоминания президента в рассылке мне было, только выражение «путинские поправки».
В Terasms пояснили, что это слово необходимо убрать, иначе рассылку не разблокируют.
Провайдер объяснил блокировку из-за упоминания Путина корпоративным запретом. «Яблоку» пришлось убрать из СМС-сообщения слово «путинские».
Согласованный марш памяти Бориса Немцова пройдёт в Москве 29 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
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пиши уже про Гонконг
публикуй тогда
а вижу https://tjournal.ru/news/146185-vlasti-gonkonga-vyplatyat-zhitelyam-po-1280-dollarov-iz-za-epidemii-koronavirusa-i-radi-uluchsheniya-ekonomiki
тогда собянин только остался