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Артём Мазанов
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Сервис СМС-рассылок заблокировал рассылку партии «Яблоко» про марш памяти Немцова из-за слова «путинские» Материал редакции

Блокировку объяснили фильтром по слову «Путин».

17 комментариев
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Сервис СМС-рассылок Terasms заблокировал рассылку московского отделения партии «Яблоко» про марш памяти Бориса Немцова из-за слова «путинские». Об этом рассказало «МБХ медиа».

Провайдер объяснил, что причина блокировки — «в слове „Путин“». Прямого упоминания президента в рассылке мне было, только выражение «путинские поправки».

29 февраля — шестой по счету Марш Памяти Бориса Немцова. Наши требования: Свободу политическим заключённым и Нет путинским поправкам в Конституцию. У Яблока будет своя колонна. Сбор участников в 13:00. Место: метро Пушкинская. Страстной бульвар. До встречи!

сообщение, которое хотело разослать отделение «Яблока»

В Terasms пояснили, что это слово необходимо убрать, иначе рассылку не разблокируют.

Изображение «Яблока»

Провайдер объяснил блокировку из-за упоминания Путина корпоративным запретом. «Яблоку» пришлось убрать из СМС-сообщения слово «путинские».

Согласованный марш памяти Бориса Немцова пройдёт в Москве 29 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

#новости

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17 комментариев
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Незаконный торшер

9
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Виктор Ганелес

Незаконный
0

Так с навальным (на госканалах) перепутают

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Виктор Ганелес

5

Заменили бы на «х*йло» и фильтры побоку

Ответить

miniawe .

2

Пут1нские не пробовали? 

Ответить

Незаконный химик

1

астрологи обьявили неделю новостей медузы на тж, количество новостей увеличено вдвое

Ответить

Артём Мазанов

Незаконный
2
Ответить

Незаконный химик

Артём
0
Ответить

Артём Мазанов

Незаконный
0

Стрельбу и нападение принесли юзеры. 

Ответить

Незаконный химик

Артём
0

пиши уже про Гонконг

Ответить

Артём Мазанов

Незакон…
0

Я написал об этом вчера еще

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Незаконный химик

Артём
0

публикуй тогда

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Артём Мазанов

Незакон…
0

Вчера еще опубликовал

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Незаконный химик

Артём
0

а вижу https://tjournal.ru/news/146185-vlasti-gonkonga-vyplatyat-zhitelyam-po-1280-dollarov-iz-za-epidemii-koronavirusa-i-radi-uluchsheniya-ekonomiki

тогда собянин только остался

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Артём Мазанов

Незакон…
0

Не, у нас раньше, чем на медузе вышло. Ты тут обманываешь читателей

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Артём Мазанов

Незакон…
0

И блогер у нас раньше вышел, чем на медузе

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Bad Bear

0

Даже компьютеры он заебал

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Kyler

0

Стоп слово

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