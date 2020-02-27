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За три года ситуация практически не изменилась.
На 1 января 2019 года в 30,5% российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, отсутствовал водопровод. Об этом заявила Счётная палата.
Надзорный орган рассказал, что из 116 тысяч таких учреждений 14% находятся в аварийном состоянии, в 52% — нет горячего водоснабжения, в 41% — центрального отопления, в 35% — канализации, в 47% не обеспечивалась доступность для маломобильных групп населения, а в 32,5 % – нет телефонной связи.
В докладе сообщается, что большинство детских медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — «это приводит к естественному их разрушению».
Счётная палата добавила, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей. «Обеспеченность врачами в Российской Федерации за 2018 год находится на уровне значений показателей, достигнутых рядом развитых стран по итогам 2016 года», — сообщается в отчёте. Надзорный орган также рассказал, что более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации.
Для этого блядь аж целая счетная палата нужна была, чтобы провести эту невероятно сложную аналитику.
Можно быть педиатрами без образования?
Скоро многие привыкнут в большинстве случаев обращаться в частные клиники.
За последние два года отток врачей из государственных в частные клиники Свердловской области составил тысячу человек, подсчитали в правительстве Свердловской области. Причем часть из них проходили обучение за госсчет.