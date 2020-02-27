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Новости
Артём Мазанов
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Счётная палата не нашла водопровод почти в трети детских медицинских учреждений. В половине нет горячего водоснабжения Материал редакции

За три года ситуация практически не изменилась.

12 комментариев
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На 1 января 2019 года в 30,5% российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, отсутствовал водопровод. Об этом заявила Счётная палата.

Надзорный орган рассказал, что из 116 тысяч таких учреждений 14% находятся в аварийном состоянии, в 52% — нет горячего водоснабжения, в 41% — центрального отопления, в 35% — канализации, в 47% не обеспечивалась доступность для маломобильных групп населения, а в 32,5 % – нет телефонной связи.

В 2016 году эти показатели находились на похожем уровне— в 31% медицинских организаций (не только детских, — прим TJ) не было водопровода, в 35,5% — канализации, в 40,5% — центрального отопления.

В докладе сообщается, что большинство детских медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — «это приводит к естественному их разрушению».

Счётная палата добавила, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей. «Обеспеченность врачами в Российской Федерации за 2018 год находится на уровне значений показателей, достигнутых рядом развитых стран по итогам 2016 года», — сообщается в отчёте. Надзорный орган также рассказал, что более 7% педиатров не имеют необходимой квалификации.

Данные Счётной палаты

#новости #здравоохранение

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12 комментариев
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Arsen Karimov

12

Ура Олимпиада Россия Путин Олимпиада Патриоты Мыыыы!!111

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Asuka Langley

3

Если в кране нет воды значит выпили коварные агенты госдепа

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Сергей Панченко

3

Водопровода нет у них, не ну а че они хотят, там же п*здец как сложно

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Евгений Кочин

1

Для этого блядь аж целая счетная палата нужна была, чтобы провести эту невероятно сложную аналитику.

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Илья Михалков

0

Рывок, прорыв, стабильность...

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Единственный турник

0

Будни великой страны 

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Матвей Токин

0

Можно быть педиатрами без образования? 

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Mykola Glushchenko

Матвей
0

Страна возможностей

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Эффективный самолет

0

Россия для здоровых!

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Конституционный Даниль

0

Всё лучшее — детям.

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Конституционный Даниль

0

Скоро многие привыкнут в большинстве случаев обращаться в частные клиники.
За последние два года отток врачей из государственных в частные клиники Свердловской области составил тысячу человек, подсчитали в правительстве Свердловской области. Причем часть из них проходили обучение за госсчет.

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сироп от щекотки

0

ШуткиПроРашку.rar

Вот вам сжатый тред 

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