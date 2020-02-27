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Президента предлагали заменять дублером там, где ему находиться небезопасно.
Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался. Об этом президент России заявил в интервью ТАСС.
Путин уточнил, что это такие предложения поступали в начале 2000-х годов. Дублёра предлагали использовать в тех местах, где президенту появляться небезопасно.
Вопрос о том, есть ли у Путина двойник — один из популярных запросов о действующем президенте в интернете. Двойники Путина — конспирологическая теория, которая часто обсуждается в интернете. В 2015 году журналист Олег Кашин рассказал, что СМИ зафиксировали присутствие Путина в двух местах одновременно.
Ну всё. Развеял все сомнения.
Теперь ясно - точно не двойник!
Двойник бы так не сказал.
Отказался от двойника в пользу тройника.
Тройничка
Илюхер XXII рассказал о предложениях использовать двойников
Чот много новостей стало, дед решил свой ютуб канал завести? Рассказал то, рассказал это. Каждый вечер сидит и байки травит.
ТАСС потому что снял интервью "20 вопросов" и по вопросу в день выкладывает
Типа он 20 лет царем был и готов на 20 вопросов ответить. Как же он достал уже.
Путин рассказал как покакал: "Сначала было тяжко, но потом произошел прорыв".
Хватит постить кучу подобного говна. Слейте в один пост или положите хуй на эту тему.
Я живу в районе, который недалеко от аэропорта Внуково. Наблюдал несколько раз, как прилетает делегация лучезарного и как она предположительно улетает. Мало того, что это самолет, летящий на низкой скорости, так это боевые вертолеты вокруг, на земле всё под контролем полиции. Это меры охраны запредельного уровня - я не думаю, что нужен двойник, когда столько людей охраняют одно тело.
Путин — форк Назарбаева, инфа сотка!
Я, видимо, не заслуженно получил эту оценку.
Что ещё за форк? Путин— вилка Назарбаева?!
Ну они любят интерпретировать всё по своему, так же и тут. Это не двойники, а заменители! Всё нормально.
Это то интервью, где оди три часа выбирают место для ударения в слове украинец?
Да
Жалко, что ты ответил так однозначно. Я мог бы пошутить в ответ, поменяв ударение в слове, которое ты написал.