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Артём Мазанов
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Путин рассказал о предложениях использовать двойника. Но он отказался Материал редакции

Президента предлагали заменять дублером там, где ему находиться небезопасно.

29 комментариев
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Владимир Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался. Об этом президент России заявил в интервью ТАСС.

Путин уточнил, что это такие предложения поступали в начале 2000-х годов. Дублёра предлагали использовать в тех местах, где президенту появляться небезопасно.

Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

Владимир Путин

Вопрос о том, есть ли у Путина двойник — один из популярных запросов о действующем президенте в интернете. Двойники Путина — конспирологическая теория, которая часто обсуждается в интернете. В 2015 году журналист Олег Кашин рассказал, что СМИ зафиксировали присутствие Путина в двух местах одновременно.

#новости #путин

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29 комментариев
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Константин Дараган

36

Ну всё. Развеял все сомнения. 
Теперь ясно - точно не двойник!
Двойник бы так не сказал.

Ответить

Жалкий жар

28

Отказался от двойника в пользу тройника.

Ответить

Маленький меч

Жалкий
9

Тройничка

Ответить

Жалкий жар

Маленький
0

Это на намёк на рост гаранта?

Ответить

Престижный цветок

12

Илюхер XXII рассказал о предложениях использовать двойников

Ответить

Японский Слава

Престижный
0

Двойники отказались от предложения их использовать.

Ответить

Илья Корнилов

8

Двойник отказался. Но нашли более предрасположенного 

Ответить

1 2

8

А Банкетного использовали в тяжёлые времена застолий

Ответить

Vladimir Medvedev

5

Чот много новостей стало, дед решил свой ютуб канал завести? Рассказал то, рассказал это. Каждый вечер сидит и байки травит.

Ответить

Alexandr Ivanov

Vladimir
0

ТАСС потому что снял интервью "20 вопросов" и по вопросу в день выкладывает

Ответить

Vladimir Medvedev

Alexandr
0

Типа он 20 лет царем был и готов на 20 вопросов ответить. Как же он достал уже.

Ответить

Litnikov Danil

Vladimir
1

Жди следующие 20 вопросов

Ответить

Kir Kirsky

3

Путин рассказал как покакал: "Сначала было тяжко, но потом произошел прорыв".

Хватит постить кучу подобного говна. Слейте в один пост или положите хуй на эту тему.

Ответить

Илья Иванов

Kir
4

Потом произошёл хлопок

Ответить

Mykola Glushchenko

Илья
0

По плечу

Ответить

Илья Тимофеев

3

Я живу в районе, который недалеко от аэропорта Внуково. Наблюдал несколько раз, как прилетает делегация лучезарного и как она предположительно улетает. Мало того, что это самолет, летящий на низкой скорости, так это боевые вертолеты вокруг, на земле всё под контролем полиции. Это меры охраны запредельного уровня - я не думаю, что нужен двойник, когда столько людей охраняют одно тело.

Ответить

Psycatarsis Art

2
Ответить

Эффективный самолет

Psycatarsis
0

Лил силиконовые слёзы Кучма или Удмурт?

Ответить

Эффективный самолет

1

Путин — форк Назарбаева, инфа сотка!

Ответить

сироп от щекотки

Эффективный
1

Я, видимо, не заслуженно получил эту оценку.
Что ещё за форк? Путин— вилка Назарбаева?!

Ответить

Эффективный самолет

сироп
2

Копия репозитория у погромистов.

Ответить

Алексей Федоров

1

Но он отказался и утилизировал оригинал.

Ответить

kruzzenstern

0

Ну они любят интерпретировать всё по своему, так же и тут. Это не двойники, а заменители! Всё нормально.

Ответить

Окружающий рубин

0

* так называемый "президент" России

Ответить

Гибкий американец

0

🤨

Ответить

Андрей Рядькин

0

Самые тяжелые времена. А потом стали больше выделять дотаций

Ответить

сироп от щекотки

0

Это то интервью, где оди три часа выбирают место для ударения в слове украинец?

Ответить

Alexandr Ivanov

сироп
0

Да

Ответить

сироп от щекотки

Alexandr
0

Жалко, что ты ответил так однозначно. Я мог бы пошутить в ответ, поменяв ударение в слове, которое ты написал.

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