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СК возбудил дело о превышении должностных полномочий.
Сотрудники полиции Иркутска попытались разбудить электрошокером заснувшего в такси пассажира. Тот скончался после удара током. Об этом сообщил местный депутат Александр Квасов на заседании городской думы.
Происшествие случилось в ночь на 15 февраля. Горожанин уснул в такси во время поездки. Водитель не смог его разбудить, после чего обратился к проезжавшим неподалёку сотрудникам полиции. Силовики решили разбудить его при помощи шокера, но после удара током тот скончался, заявил Квасов. Информацию «Тайге.Инфо» подтвердил Начальник межмуниципального управления МВД «Иркутское» Олег Савин.
Следственный комитет Иркутской области возбудил дело по факту превышения должностных полномочий (пункты «б» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ) против двух сотрудников полиции. Их заключили под стражу. Савин уточнил, что обоих силовиков уже уволили по результатам служебной проверки.
Русская смекалочка то, а?)
Вполне была возможна поверхностно-волновая имплозия желудочков сердца пассажира и иркутяне использовали шокер, как своеобразный дифембрилятор. Освободить ребят. ;)
Сложно, будто эльфийский, но кажется я понял)
В этой истории явно не хватает каких-то деталей.
Где здесь превышение должностных полномочий? Тут же просто убийство
Просто это был террорист "Новой величавой сети", а полицейские его разоблачили.
Надо было заказывать по тарифу "Комфорт", а не "Эконом".
Ага, "комфорт"
2 удара электрошокером по цене одного
Так в этом и суть, в "комфорте" бьют электрошокером, а в "экономе" - током
Такой типаж ментов был хорошо описан в пикрелейтед
Идеальная смерть: с тусовки на небо.
в «жесть»
Не отвлекайтес на комментарии, продолжайти писать отличные статьи, пожалуйст
Был мёртв ещё две недели назад
@Сергей Колегов а можно сделать бота, чтобы он от меня автоматом ставил плюсы всем комментариям со словом "мёртв"?
Еблабаны сука тупоголовые
У бандитов хотя бы принципы были.
Или нет?
Лет 15-20 назад просто выволокли бы и на какой-нибудь лавочке оставили лежать.
Вспомнил Супермена в сериале, где он не мог контролировать свои новые способности.
Представляю как они заливались смехом когда придумали этот "способ разбудить"...