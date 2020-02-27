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Arthur Khamzin
6791

Полицейские в Иркутске попытались разбудить электрошокером уснувшего в такси пассажира. Он умер от удара током Материал редакции

СК возбудил дело о превышении должностных полномочий.

37 комментариев
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Сотрудники полиции Иркутска попытались разбудить электрошокером заснувшего в такси пассажира. Тот скончался после удара током. Об этом сообщил местный депутат Александр Квасов на заседании городской думы.

Происшествие случилось в ночь на 15 февраля. Горожанин уснул в такси во время поездки. Водитель не смог его разбудить, после чего обратился к проезжавшим неподалёку сотрудникам полиции. Силовики решили разбудить его при помощи шокера, но после удара током тот скончался, заявил Квасов. Информацию «Тайге.Инфо» подтвердил Начальник межмуниципального управления МВД «Иркутское» Олег Савин.

Следственный комитет Иркутской области возбудил дело по факту превышения должностных полномочий (пункты «б» и «в» части 3 статьи 286 УК РФ) против двух сотрудников полиции. Их заключили под стражу. Савин уточнил, что обоих силовиков уже уволили по результатам служебной проверки.

#новости #полиция

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37 комментариев
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Игнат Синицын

40

Русская смекалочка то, а?) 

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Руслан Турченко

Игнат
9

Вполне была возможна поверхностно-волновая имплозия желудочков сердца пассажира и иркутяне использовали шокер, как своеобразный дифембрилятор. Освободить ребят. ;) 

Ответить

Игнат Синицын

Руслан
4

Сложно, будто эльфийский, но кажется я понял) 

Ответить

Валера Певнев

Игнат
0

Полукровка!

Ответить

Гибкий американец

Игнат
2
Ответить

Vitaliy Vitaliev

3

В этой истории явно не хватает каких-то деталей. 

Ответить

Непрерывный Даниль

Vitaliy
50

Держи

Ответить

Arthur Khamzin

Непрерывный
0

Это ахренительно

Ответить

Виталий Ситников

Vitaliy
3

"Удар электрошокером признать расслабляющим"

Ответить

Виктор Веденин

9

Где здесь превышение должностных полномочий? Тут же просто убийство

Ответить

Виталий Ситников

Виктор
2

мусора своих пытаются мазать как могут

Ответить

Виталий Ситников

8

А что не бутылкой шампанского разбудили? Забыли уже старую школу?

Ответить

Первоначальный супер_стар

6

Пиздец какой-то. 

Ответить

Пкшаашер

3

Просто это был террорист "Новой величавой сети", а полицейские его разоблачили.

Ответить

Виталий Ситников

Пкшаашер
2

Шампанского всем!

Ответить

Народный жар

2

Надо было заказывать по тарифу "Комфорт", а не "Эконом". 

Ответить

Виталий Ситников

Народный
3

Ага, "комфорт"

2 удара электрошокером по цене одного

Ответить

Государственный волк

Виталий
3

Так в этом и суть, в "комфорте" бьют электрошокером, а в "экономе" - током

Ответить

Иван Семёныч

3

Такой типаж ментов был хорошо описан в пикрелейтед

Ответить

Alex Shkatelov

Иван
0

бесподобный фильм

Ответить

Эффективный самолет

2

Идеальная смерть: с тусовки на небо.

Ответить

Илья Тимофеев

Эффективный
2

Из "Рая" - в рай.

Ответить

Дарья Лейзаренко

1

в «жесть»

Ответить

Маленький меч

Дарья
4

Не отвлекайтес на комментарии, продолжайти писать отличные статьи, пожалуйст

Ответить

That cat

2

Ставь погону если тоже вызываешь полицию когда не можешь кого-то разбудить.

Ответить

God Damn

1

Был мёртв ещё две недели назад

Ответить

Эффективный самолет

God
0

@Сергей Колегов а можно сделать бота, чтобы он от меня автоматом ставил плюсы всем комментариям со словом "мёртв"?

Ответить

Tony Papayouth

0

Еблабаны сука тупоголовые

Ответить

Виталий Ситников

Tony
0

"Дебилы, блять" (с)

Ответить

Евгений Наумов

0

У бандитов хотя бы принципы были. 

Ответить

Евгений Наумов

Евгений
0

Или нет?

Ответить

Илья Тимофеев

Евгений
2

Ну вот они и показали, что нет принципов. Не вижу противоречий.

Ответить

Конституционный Даниль

0

Лет 15-20 назад просто выволокли бы и на какой-нибудь лавочке оставили лежать. 

Ответить

Unknown

0

Вспомнил Супермена в сериале, где он не мог контролировать свои новые способности.

Ответить

Arthur Khamzin

0

Вообще инцидент печальный, но мне кажется полиция исходила из этих соображений

Ответить

Международный микрофон

0

Представляю как они заливались смехом когда придумали этот "способ разбудить"...

Ответить

Илья Тимофеев

–1

Не, ну а чо он спит?

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