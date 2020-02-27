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Артём Мазанов
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СК после расследования «Медузы» завёл уголовное дело об убийстве пропавшей подруги фигурантов дела «Сети» Материал редакции

Екатерина Левченко вместе со своим другом пропала 31 марта 2017 года, её до сих пор не нашли.

39 комментариев
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Артем Дорофеев и Катя Левченко Изображение «Медузы»

Следственный комитет завёл уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко — пропавшей подруги фигурантов дела «Сети». Об этом пишет «Медиазона».

Мама Екатерины рассказала, что в СК её и мужа вызвали после обращения в прокуратуру: она попросило ведомство расследовать информацию о смерти их дочери, которая была в материале «Медузы».

Писала заявление, потом к нему объяснение, брали эпителий для анализа, оформляли протокол изъятия вещей, протокол взятия эпителия, а потом ещё допрос оформляли. Я передала сотрудникам СК Катину записку, мой старый телефон, где была переписка, Катин планшет.

мама Екатерины Левченко

21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

Через пять дней после публикации «Медузы» СК удалил новости об обнаружении в лесу тела Артема Дорофеева.

Изображение «Медузы»

#новости #делосети

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39 комментариев
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Игнат Синицын

14

Господи, я ни черта не понимаю в этой истории!
Тут пытались в какой то статье разжувать, один хуй нихуя не понял.

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Незаконный кавалер

Игнат
5

Ты очень точно донёс мои мысли. Что там вообще за хуйня, они виноваты, не виноваты? Их садят, потом все за них заступаются, потом якобы убили, потом статью удалили, медуза продалась. Что там за хуйня?

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Роман Новиков

Незаконный
8

Питерские обвиняемые не виновны вообще. Часть пензенских если и виновна, то не по вменяемой статье о терроризме, а по статье о торговле наркотиками и теперь ещё предположительно в убийстве(двое из них)

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Aleksandr Talalaev

Роман
7

Ещё нужно добавить что здесь есть конфликт интересов ФСБ и СК, с намёком на то что ФСБ хотела раскрутить своё дело о террористической группе, грубо говоря забрать все сливки себе и возможно знала об убийстве и наркоте, но намерено игнорировала и утаивала эту информацию.
Обычно мы такое видим в американских фильмах, где такая конкуренция между федеральными органами, местными и между двумя штатами, и между разными федеральными, любят показывать во всяких триллерах, детективах и боевиках.

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Ilya Grigöryev

Aleksandr
0

Какой то хуени вы нагородили, уж извините. У нас нет такой конкуренции между федеральными органами, поскольку их иерархия четко определена. Даже если не определена или мы об этом не знаем, то подвязывать здесь такую кинематографичную логику с жиденькими аргументами - очень странно. Странно на фоне того, что мы знаем как развивалась ситуация в целом - арест, пытки, пытки, признание, тюрьма, протест - и тут фсб вдруг вспоминает, что там вообще убийство и пиздец. Причем, "вспоминает" через медузу - как раз на целевую аудиторию недовольных делом.

Ответить

Блестящий будильник

Роман
2

И предположительно один из них за распространение ВИЧ

Ответить

Незаконный кавалер

Роман
0

Спасибо, в двух словах объяснил. Опубликую этот абзац как статью, без лишней воды=)
А то какие-то терористы играют в пейнтбол, потом не виноваты они, потом убили.

Ответить

Нормативный диод

Незаконный
0

Вот еще, почитай если не видел, еще больше запутаешься

Передовые антифашистские практики
Или ВИЧ-диссидентство 80-ого уровня.
tjournal.ru
Ответить

Илья Тимофеев

Нормати…
2

@Сергей Звезда даешь пост-ликбез по делу "Сети"! Народ не понимает тут, щито происходит вообще.

Ответить

Незаконный

Илья
3

@Сергей Звезда 

Ответить

Незаконный

Нормати…
0

Зачем ты делаешь всё ещё сложнее?

Ответить

Иван Семёныч

Роман
0

Сначала были простыми страйкболистами, теперь стали еще наркодиллерами и убийцами. К концу неизвестно, что еще накопают

Ответить

Роман Новиков

Игнат
2

А что не понятно?

Ответить

Незаконный кавалер

Роман
7

Всё. Почему блядь дело "Сети"? Они сис. админы?

Вот, это я в новостях про дело "Сети". 

Ответить

Езидир Абдулахманов

Незаконный
0

А никто не знает, они чтобывыглядеть понтново называли себя в переписках сетью, ну фсбшники и журы особо думать не стали и презентовали их проект как ДЕЛО СЕТИ

Ответить

fox_rus

Игнат
2

И я

Ответить

Aleks Ad

Игнат
1

"после публикации «Медузы» СК убийству удалил новости" а это вообще по моему язык рыб

Ответить

Слышный вентилятор

Игнат
0

Подожди экранизацию

Ответить

Игнат Синицын

Слышный
0

Шарлиз Терон, а правда что у тебя роман со мной?
Нет? Нет? 
Тогда ты глупо смотришься в боулинге, похожа на кузнечика, как если бы кузнечик мог быть красивой женщиной...
Иииии чтооо? 

Ответить

Слышный вентилятор

Игнат
3
Ответить

Unknown

Игнат
0

https://meduza.io/feature/2020/02/21/poshli-chetvero-v-les-a-vyshli-tolko-dvoe

Ответить

fox_rus

5

Удобно, когда выходит расследование о коррупции на медузе, СК посрать.

Ответить

Железный череп

3

Готовый сценарийй

Ответить

Владимир Дыркин

Железный
4

где на фото Петров

Ответить

Первоначальный супер_стар

Владимир
3

И Боширов 

Ответить

Незаконный кавалер

Железный
1
Ответить

Дмитрий Городских

3

Да кто такой
этот ваш медуза

Ответить

Alex Shestakov

3
Ответить

Алексей Логачев

2

Самое охуенное, что расследование "Медузы" собственно основывалось на инсайдах из СК и прокуратуры. То есть, следаки знают про трупы и все дела, но не возбуждают никаких дел, Медуза пишет про то, что вообще-то в деле сети есть ещё такие моменты, следаки держат в голове про трупы. И следователи после этого заводят уголовное дело по факту убийства (потенциально). Супер )) 

Ответить

Роман Новиков

Алексей
2

Самое охуенное, что расследование "Медузы" собственно основывалось на инсайдах из СК

Разве? Если мне память не изменяем им об этом всё наболтал некий челик, сбежавший за границу. 

Ответить

Никита Гинце

Роман
0

Основывалось, но СК были в курсе всей этой срани, и запрашивали материалы дела у ФСБ

Ответить

Илья Тимофеев

Алексей
–1
Ответить

Первоначальный супер_стар

1

Что за хуйня в России с органами?

Ответить

Эффективный самолет

Первоначальный
3

Их нет.

Ответить

Максим Кохович

1
Ответить

Илья Тимофеев

1

Редакция, можно расписать это дело Сети понятно, просто и доступно?

Ответить

Первая

0

Больше, больше народу в СК! 

Ответить

Bohdan Shtepan

0

Через пять дней после публикации «Медузы» СК убийству удалил новости об обнаружении в лесу тела Артема Дорофеева.

Если писать не шаришь, то лучше не берись вообще.

Ответить

Максим Шпилёв

0

"Медуза" - новая "Анатомия протеста"

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