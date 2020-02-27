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Екатерина Левченко вместе со своим другом пропала 31 марта 2017 года, её до сих пор не нашли.
Следственный комитет завёл уголовное дело об убийстве Екатерины Левченко — пропавшей подруги фигурантов дела «Сети». Об этом пишет «Медиазона».
Мама Екатерины рассказала, что в СК её и мужа вызвали после обращения в прокуратуру: она попросило ведомство расследовать информацию о смерти их дочери, которая была в материале «Медузы».
21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
Через пять дней после публикации «Медузы» СК удалил новости об обнаружении в лесу тела Артема Дорофеева.
Господи, я ни черта не понимаю в этой истории!
Тут пытались в какой то статье разжувать, один хуй нихуя не понял.
Ты очень точно донёс мои мысли. Что там вообще за хуйня, они виноваты, не виноваты? Их садят, потом все за них заступаются, потом якобы убили, потом статью удалили, медуза продалась. Что там за хуйня?
Питерские обвиняемые не виновны вообще. Часть пензенских если и виновна, то не по вменяемой статье о терроризме, а по статье о торговле наркотиками и теперь ещё предположительно в убийстве(двое из них)
Ещё нужно добавить что здесь есть конфликт интересов ФСБ и СК, с намёком на то что ФСБ хотела раскрутить своё дело о террористической группе, грубо говоря забрать все сливки себе и возможно знала об убийстве и наркоте, но намерено игнорировала и утаивала эту информацию.
Обычно мы такое видим в американских фильмах, где такая конкуренция между федеральными органами, местными и между двумя штатами, и между разными федеральными, любят показывать во всяких триллерах, детективах и боевиках.
Какой то хуени вы нагородили, уж извините. У нас нет такой конкуренции между федеральными органами, поскольку их иерархия четко определена. Даже если не определена или мы об этом не знаем, то подвязывать здесь такую кинематографичную логику с жиденькими аргументами - очень странно. Странно на фоне того, что мы знаем как развивалась ситуация в целом - арест, пытки, пытки, признание, тюрьма, протест - и тут фсб вдруг вспоминает, что там вообще убийство и пиздец. Причем, "вспоминает" через медузу - как раз на целевую аудиторию недовольных делом.
Спасибо, в двух словах объяснил. Опубликую этот абзац как статью, без лишней воды=)
А то какие-то терористы играют в пейнтбол, потом не виноваты они, потом убили.
Вот еще, почитай если не видел, еще больше запутаешься
@Сергей Звезда даешь пост-ликбез по делу "Сети"! Народ не понимает тут, щито происходит вообще.
Сначала были простыми страйкболистами, теперь стали еще наркодиллерами и убийцами. К концу неизвестно, что еще накопают
А что не понятно?
Всё. Почему блядь дело "Сети"? Они сис. админы?
Вот, это я в новостях про дело "Сети".
А никто не знает, они чтобывыглядеть понтново называли себя в переписках сетью, ну фсбшники и журы особо думать не стали и презентовали их проект как ДЕЛО СЕТИ
Подожди экранизацию
Шарлиз Терон, а правда что у тебя роман со мной?
Нет? Нет?
Тогда ты глупо смотришься в боулинге, похожа на кузнечика, как если бы кузнечик мог быть красивой женщиной...
Иииии чтооо?
Готовый сценарийй
где на фото Петров
Самое охуенное, что расследование "Медузы" собственно основывалось на инсайдах из СК и прокуратуры. То есть, следаки знают про трупы и все дела, но не возбуждают никаких дел, Медуза пишет про то, что вообще-то в деле сети есть ещё такие моменты, следаки держат в голове про трупы. И следователи после этого заводят уголовное дело по факту убийства (потенциально). Супер ))
Самое охуенное, что расследование "Медузы" собственно основывалось на инсайдах из СК
Разве? Если мне память не изменяем им об этом всё наболтал некий челик, сбежавший за границу.
Основывалось, но СК были в курсе всей этой срани, и запрашивали материалы дела у ФСБ
Что за хуйня в России с органами?
Через пять дней после публикации «Медузы» СК убийству удалил новости об обнаружении в лесу тела Артема Дорофеева.
Если писать не шаришь, то лучше не берись вообще.