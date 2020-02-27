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Arthur Khamzin
166

Папа Римский призвал католиков отказаться от троллинга и оскорблений на время Великого поста Материал редакции

Понтифик заявил, что оскорбления в соцсетях стали такой же обыденностью, как приветствие.

8 комментариев
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Фото Getty Images

Папа Римский Франциск призвал всех католиков отказаться от оскорблений и троллинга на время Великого поста. Об этом пишет Reuters. Он озвучил предложение во время своего обращения на площади Святого Петра.

Папа Римский призвал верующих «отказаться от бесполезных слов, сплетен, слухов, болтовни и пообщаться с Богом».

Мы живём в атмосфере, которая загрязнена словесным мусором. Слишком много оскорблений и других вредных слов, которые становятся всё популярнее в интернете. Сегодня оскорбления стали такой же обыденностью, как приветствие.

Папа Римский Франциск

В последние несколько лет Франциск сам неоднократно подвергался оскорблениям в Твиттере. В основном этим занимаются ультраконсервативные католические сайты или авторы анонимных страниц.

Это не первый случай, когда Папа Римский призвал к отказу от оскорблений в социальных сетях. В июне 2019 года Франциск заявил, что чем больше люди используют соцсетями, тем менее социальными они становятся. Он также призвал всех отвечать «добротой на злобу».

#новости #религия #интернет

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8 комментариев
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Международный микрофон

2

 Сегодня для людей оскорбления стали такой же обыденностью, как приветствие.

Привет пидоры! 

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Жирный бинокль

Международный
1

Два пидора приветствуют друг друга

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Иван Семёныч

Жирный
0

Однако, несмотря на сделанные заявления, отношение папы Франциска продолжает оставаться двойственным: например, осуждая «гей-лобби», он продолжает поддерживать либеральных архиепископов, высказывающихся в поддержку однополых браков

За тебя топит

Ответить

Иван Семёныч

0

Этот Папа похоже завалит католицизм и вместе с ним все христианство 

Ответить

Андрей Галицкий

0

ага, щас

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Игнат Синицын

0

Думаю покажи ему этот мемасик, он бы понял что троллинг это благо и промысел Божий

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Элементарный американец

0

Хорошо, что я не католик 😎

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Эмиль Рубанов

0

Надо же, Папа сказал что-то правильное.

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