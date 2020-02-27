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Понтифик заявил, что оскорбления в соцсетях стали такой же обыденностью, как приветствие.
Папа Римский Франциск призвал всех католиков отказаться от оскорблений и троллинга на время Великого поста. Об этом пишет Reuters. Он озвучил предложение во время своего обращения на площади Святого Петра.
Папа Римский призвал верующих «отказаться от бесполезных слов, сплетен, слухов, болтовни и пообщаться с Богом».
В последние несколько лет Франциск сам неоднократно подвергался оскорблениям в Твиттере. В основном этим занимаются ультраконсервативные католические сайты или авторы анонимных страниц.
Это не первый случай, когда Папа Римский призвал к отказу от оскорблений в социальных сетях. В июне 2019 года Франциск заявил, что чем больше люди используют соцсетями, тем менее социальными они становятся. Он также призвал всех отвечать «добротой на злобу».
Сегодня для людей оскорбления стали такой же обыденностью, как приветствие.
Привет пидоры!
Два пидора приветствуют друг друга
Однако, несмотря на сделанные заявления, отношение папы Франциска продолжает оставаться двойственным: например, осуждая «гей-лобби», он продолжает поддерживать либеральных архиепископов, высказывающихся в поддержку однополых браков
За тебя топит
Думаю покажи ему этот мемасик, он бы понял что троллинг это благо и промысел Божий