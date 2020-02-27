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Ответственному чиновнику также объявили выговор.
Из детского сада в Перми, где на празднике Масленицы играла песня про водку, пиво и вино, уволилась заведующая. Об этом пишет RT со ссылкой на местный департамент образования.
В ведомстве пояснили, что заведующая уволилась по собственному желанию. Там также рассказали о выговоре, который получил чиновник министерства.
25 февраля на празднике Масленицы в пермском детском саду включили песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед», в припеве которой есть строчка «Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися».
Заебись, уволили совершенно рандомного человека, супер)
Долбоеба, который хуй забил на организацию и раскидал все на рандомных людей.
"про водку, пиво и вино,"
ну не знаю...по моему песня вообще не про эти славянские ценности