Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
450

Из пермского детсада, где на празднике Масленицы играла песня про водку, пиво и вино, уволилась заведующая Материал редакции

Ответственному чиновнику также объявили выговор.

5 комментариев
В закладки
Видео 59.ru

Из детского сада в Перми, где на празднике Масленицы играла песня про водку, пиво и вино, уволилась заведующая. Об этом пишет RT со ссылкой на местный департамент образования.

В ведомстве пояснили, что заведующая уволилась по собственному желанию. Там также рассказали о выговоре, который получил чиновник министерства.

25 февраля на празднике Масленицы в пермском детском саду включили песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед», в припеве которой есть строчка «Водка, пиво и вино, в общем, — отравилися».

#новости

Новости
Подписан
Отписаться
СК после расследования «Медузы» завёл уголовное дело об убийстве пропавшей подруги фигурантов дела «Сети»
Екатерина Левченко вместе со своим другом пропала 31 марта 2017 года, её до сих пор не нашли.
0
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 146350, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Feb 2020 12:07:40 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в ИТ
для разработчиков, маркетологов, аналитиков, менеджеров и других специалистов
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 146350, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/146350\/get","add":"\/comments\/146350\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/146350"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Unknown

5

Не правильно все это.

Ответить

Никита Гинце

3

Заебись, уволили совершенно рандомного человека, супер)

Ответить

Новая папка

Никита
0

Долбоеба, который хуй забил на организацию и раскидал все на рандомных людей.

Ответить

Игнат Синицын

1

"про водку, пиво и вино," 

ну не знаю...по моему песня вообще не про эти славянские ценности

Ответить

Наим Алиев

0

Ебать бесовщина

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Приложение для жалоб на неправильную парковку в любом городе РФ
Всем привет! Сделали приложение (пока только iOS) для жалоб на неправильно припаркованные автомобили, которое работает в любом городе.
181
Путешествия
Перейти на удалённую работу ради Шри-Ланки, Бали и Вьетнама: впечатления от жизни в трёх странах за четыре месяца
Как мы нашли работу вне офиса, улетели в Азию, обустроили быт в трёх разных странах и забыли о российских морозах.
133
Интернет
Немецкая блогерша борется с идеями Греты Тунберг. Её продвигает консервативный центр, который СМИ связали с Трампом
Наоми Зайбт призывает не преувеличивать последствия глобального потепления, в то время как Германия всё активнее включается в борьбу с ним.
120
Популярное за три дня
Интернет
Репортёр забыл отключить фильтры в трансляции Фейсбука. За эфир он побывал трансформером, волшебником и енотом
Куда смотрел оператор, неизвестно.
16
Разборы
Фальсификация уголовных дел, рейдерство и подкуп силовиков: главное из расследования «Медузы» о конкуренции в IT-сфере
IT-компании «заказывают» уголовные дела, чтобы отомстить или «избавиться» от конкурентов. Всё, как в обычном бизнесе 1990-х.
52
Санкт-Петербург
«Неясно, что подразумевается»: Смольный объяснил отказ согласовать марш Немцова наличием в заявке аббревиатуры «РФ»
¯\_(ツ)_/¯
44

Прямой эфир

Эмиль Рубанов

Папа Римский призвал католиков…

Унылый Лось

Папа Римский призвал католиков…

Ilya Grigöryev

СК после расследования «Медузы…

bro mi

Немецкая блогерша борется с…

Иван Гессе

Запись в подсайте Ретро

4 shizzle ma nizzle

Запись в подсайте Ретро

Новая папка

Из пермского детсада, где на…

Иван Гессе

Запись в подсайте Ретро

4 shizzle ma nizzle

Запись в подсайте Ретро

Иван Гессе

Запись в подсайте Ретро

Иван Семёныч

Папа Римский призвал католиков…

Егор Гаврилов

На чеченского блогера…

Nikita

Полицейские в Иркутске…

Arthur Khamzin

Полицейские в Иркутске…

Никита Гинце

СК после расследования «Медузы…

Унылый Лось

Запись в подсайте Ретро

Alex Sorokin

На чеченского блогера…

Православие…

Папа Римский призвал католиков…

Игнат Синицын

Папа Римский призвал католиков…

Никита Гинце

Из пермского детсада, где на…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "44bde710" }