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Алексей Боржонов
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Amazon впервые купил права на российское реалити-шоу. Оно про инстаграм-блогеров Материал редакции

«Инстаграмщиц» отправляют в разные города России, где им «приходится ходить на работу, жить в непривычных условиях».

25 комментариев
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Изображение: «Пятница» 

Телеканал «Пятница» продал Amazon Prime Video права на показ реалити-шоу «Инстаграмщицы», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя российского канала.

Amazon купил права на трансляцию двух сезонов «Инстаграмщиц», шоу появится на стриминговом сервисе в марте и будет доступно с англоязычными субтитрами в странах Европы, Северной Америки, Карибского бассейна, а также в Южной Африке. Сумма сделки не раскрывается.

Промо одного из выпусков «Инстаграмщиц»

По формату реалити-шоу популярных инстаграм-блогеров отправляют в разные российские города, где им «приходится ходить на работу, жить в непривычных условиях». Премьера шоу на «Пятнице» состоялась в 2017 году, продюсером и автором идеи был гендиректор телеканала Николай Картозия.

«Инстаграмщицы» стали первым российским реалити-шоу, которое купил Amazon, рассказали «Коммерсанту» источники на рынке. Ранее стриминговый сервис уже покупал российские сериалы, фильмы и другие проекты. Среди них «Молодежка», «Метод Фрейда», «Романовы», «Воскресенкий».

«Пятница» также продала права на показ «Инстаграмщиц» польскому телеканалу Plus. Польская версия шоу должна выйти в 2020 году.

Кроме Amazon, российские проекты покупают и другие зарубежные стриминговые сервисы. В их числе Netflix, который покупал права на показ сериалов «Мажор», «Троцкий», мультфильмов «Маша и медведь», «Смешарики» и других проектов.

#новости #сериалы

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25 комментариев
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Tyler Durden

19

приходится ходить на работу, жить в непривычных условиях

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Международный микрофон

16

Какой же это кал ебаный....

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Иван Курбатов

Международный
3

Будь уверен, там не полтора зрителя было на этой биопередаче

Ответить

Международный микрофон

Иван
4

Знаю, и от этого ещё грустнее

Ответить

Сергей Зайкевич

4

Муж алкаш их после работы будет избивать?

Ответить

пепси

Сергей
0

Такое никто не станет смотреть — полулайтовые условия будут. Они так и не узнают, что такое хлебать говно constantly. 

Ответить

Тимур Петров

1
Ответить

Kyler

1

Пиздец они говноеды

Ответить

Алена Яровая

1

Надеюсь у них есть контент план и заготовленные посты. А хотя кое кто справится и на металлургическом заводе при помощи пресетов вско, снапсида,замазывая не нужное и вставляя с другой картинки. Ещё больше наварят на уроках по обработке и лекциях

Ответить

Психический кран

0

жить в непривычных условиях

Для них непривычных? Бедные, придется трудом деньги зарабатывать, а не показывая пердак в инсте и рекламируя хлам

Ответить

Tyler Durden

Психический
1

Ещё одно доказательство несостоятельности трудовой теории стоимости

Ответить

Психический кран

Tyler
0

Ага)

Ответить

Тимур Петров

Tyler
0

Подробнее

Ответить

Tyler Durden

Тимур
0

Я не экономист, можешь послушать вато https://youtu.be/FDTkBliFLzg

Ответить

Forest Green

Психический
0

Показывать пердак в инсте и рекламировать хлам куда более сложная работа чем должность продавца в Пятерочке

Ответить

Новая папка

Forest
0

И правда, это же фоткаться надо каждый день, коробочки на столе аккуратно расставлять, купальник выбирать пол дня, уфф...

Ответить

Tyler Durden

Forest
0

Нет, не сложная. Не каждый может это делать, но то, что не каждый способен, не значит, что она сложная 

Ответить

Тимур Петров

Forest
0

Насчет сложности хз, вряд ли сложнее физически чем грузчикам в пятерочке, но чтобы иметь пердак, который бы хотели лицезреть, нужно проявить гораздо больше чем усилий, чем тупо придти в отдел кадров пятерочки.

Ответить

Forest Green

Тимур
0

This. Дурошлепы выше рассуждают об экономических теориях, но не понимают даже какую-то базу

Ответить

Тимур Петров

Forest
0

Ага

Ответить

Владимир Швецов

0

А если сделать шоу где они заперты в одном доме, аля мультреалити

это не будет сексизмом?

Ответить

Zasad Asdasd

0

Почему телезрителям не противно этот шлак смотреть? При всей моей любви к каким-то скандальным хуевинам, я не могу смотреть как отсталое говно самоотношается с другими говнами. Какая-то низшая цепочка эволюции

Ответить

Alexandr Ivanov

Zasad
0

Последняя строчка твоего сообщение и есть ответ на твой вопрос. Эта фраза подходит как и под само шоу, так и под целевую аудиторию смотрящих

Ответить

Стабильный теркин30см

0

паша техник в поисках лёгких денег

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Николай Чумаков

0

ух какая новая идея, никогда такого никто не делал

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