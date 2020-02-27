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«Инстаграмщиц» отправляют в разные города России, где им «приходится ходить на работу, жить в непривычных условиях».
Телеканал «Пятница» продал Amazon Prime Video права на показ реалити-шоу «Инстаграмщицы», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя российского канала.
Amazon купил права на трансляцию двух сезонов «Инстаграмщиц», шоу появится на стриминговом сервисе в марте и будет доступно с англоязычными субтитрами в странах Европы, Северной Америки, Карибского бассейна, а также в Южной Африке. Сумма сделки не раскрывается.
По формату реалити-шоу популярных инстаграм-блогеров отправляют в разные российские города, где им «приходится ходить на работу, жить в непривычных условиях». Премьера шоу на «Пятнице» состоялась в 2017 году, продюсером и автором идеи был гендиректор телеканала Николай Картозия.
«Инстаграмщицы» стали первым российским реалити-шоу, которое купил Amazon, рассказали «Коммерсанту» источники на рынке. Ранее стриминговый сервис уже покупал российские сериалы, фильмы и другие проекты. Среди них «Молодежка», «Метод Фрейда», «Романовы», «Воскресенкий».
«Пятница» также продала права на показ «Инстаграмщиц» польскому телеканалу Plus. Польская версия шоу должна выйти в 2020 году.
Кроме Amazon, российские проекты покупают и другие зарубежные стриминговые сервисы. В их числе Netflix, который покупал права на показ сериалов «Мажор», «Троцкий», мультфильмов «Маша и медведь», «Смешарики» и других проектов.
Какой же это кал ебаный....
Будь уверен, там не полтора зрителя было на этой биопередаче
Муж алкаш их после работы будет избивать?
Надеюсь у них есть контент план и заготовленные посты. А хотя кое кто справится и на металлургическом заводе при помощи пресетов вско, снапсида,замазывая не нужное и вставляя с другой картинки. Ещё больше наварят на уроках по обработке и лекциях
жить в непривычных условиях
Для них непривычных? Бедные, придется трудом деньги зарабатывать, а не показывая пердак в инсте и рекламируя хлам
Ещё одно доказательство несостоятельности трудовой теории стоимости
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Показывать пердак в инсте и рекламировать хлам куда более сложная работа чем должность продавца в Пятерочке
И правда, это же фоткаться надо каждый день, коробочки на столе аккуратно расставлять, купальник выбирать пол дня, уфф...
Нет, не сложная. Не каждый может это делать, но то, что не каждый способен, не значит, что она сложная
Насчет сложности хз, вряд ли сложнее физически чем грузчикам в пятерочке, но чтобы иметь пердак, который бы хотели лицезреть, нужно проявить гораздо больше чем усилий, чем тупо придти в отдел кадров пятерочки.
This. Дурошлепы выше рассуждают об экономических теориях, но не понимают даже какую-то базу
А если сделать шоу где они заперты в одном доме, аля мультреалити
это не будет сексизмом?
Почему телезрителям не противно этот шлак смотреть? При всей моей любви к каким-то скандальным хуевинам, я не могу смотреть как отсталое говно самоотношается с другими говнами. Какая-то низшая цепочка эволюции
Последняя строчка твоего сообщение и есть ответ на твой вопрос. Эта фраза подходит как и под само шоу, так и под целевую аудиторию смотрящих