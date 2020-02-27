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Они попытались привлечь внимание к экологическим проблемам регионов
На въезде в Челябинск, Красноярск и Сыктывкар заменили таблички с названиями городов на плакаты с надписью «Город Ад». Это сделали экологические активисты из партии «Зелёная альтернатива», сообщила организация.
Во «ВКонтакте» активисты опубликовали ролики с установкой плакатов в упомянутых трёх городах, а также взяли «на себя ответственность за переименование» Люберец, Воскресенска и Липецка. Так авторы решили привлечь внимание к экологическим проблемам регионов.
Активисты обратили внимание, что в Красноярске периодически вводится режим «Чёрного неба» (неблагоприятных метеорологических условий). В Сыктывкаре, Челябинске и Липецке, по их словам, из-за местной промышленности загрязняется окружающая среда и ухудшается здоровье граждан. Жители подмосковных городов Воскресенск и Люберцы протестуют против строительства мусоросжигательных заводов.
А Путин-то при чем, будто он — финансовый или генеральный директор заводов
Город сказка, город мечта..
Хотели привлечь внимание, а теперь привлекут к ответственности
А ведь могли и на Драмбасс поехать... А ТР ХЕРНЁЙ МАЮТСЯ!
Активисты партии «Зелёная Альтернатива» решили привлечь внимание силовиков к себе
Достаточно же просто закрыть заводы, объявить города банкротами и распустить людей по домам со словами "сорян, держитесь там" - и всё, решение же проблемы элементарно, экология улучшится, не понимаю, зачем так усложнять с плакатами и знаками.
У меня в город тоже есть завод, но только вот качество воздуха просто прекрасное. Особенно в сравнении с Москвой. Просто там стоят системы очистки и фильтры.
В России же у тебя очень много заводов, которые откровенно хуй клали на очистные сооружения. Ну или используют то, что еще в советское время и по советским нормативам строилось, что в принципе нельзя уже использовать, а надо менять.
Фильтры и современные очистительные сооружения? не, не слышали
У Пивоварова как раз выпуск на эту тему вышел
Вот такая вечеринка, как там в Челябе вообще люди до сх пор живут я не понимаю, там такой смог стоит, что можно умереть просто от того что дышишь в этом городе, кошмар, и самое главное ничего не делается.
В Сыкте, если ветер подует в сторону города со стороны целлюлозного завода, то пиши пропало. Вонь адская. Так что название оправдывает себя.