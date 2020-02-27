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Arthur Khamzin
1208

Активисты заменили таблички на въезде в Челябинск и Красноярск на плакаты с надписью «Город Ад» Материал редакции

Они попытались привлечь внимание к экологическим проблемам регионов

28 комментариев
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На въезде в Челябинск, Красноярск и Сыктывкар заменили таблички с названиями городов на плакаты с надписью «Город Ад». Это сделали экологические активисты из партии «Зелёная альтернатива», сообщила организация.

Во «ВКонтакте» активисты опубликовали ролики с установкой плакатов в упомянутых трёх городах, а также взяли «на себя ответственность за переименование» Люберец, Воскресенска и Липецка. Так авторы решили привлечь внимание к экологическим проблемам регионов.

Активисты партии «Зелёная Альтернатива» решили привлечь внимание общественности и властей к экологически неблагоприятным регионам, где люди уже настолько устали от безразличия к их общей жизненно важной проблеме, что просто смирились с существованием в аду. [...] Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчёркивающее суть местной «экологической достопримечательности» в каждом из них.

из заявления партии «Зелёная альтернатива»

Активисты обратили внимание, что в Красноярске периодически вводится режим «Чёрного неба» (неблагоприятных метеорологических условий). В Сыктывкаре, Челябинске и Липецке, по их словам, из-за местной промышленности загрязняется окружающая среда и ухудшается здоровье граждан. Жители подмосковных городов Воскресенск и Люберцы протестуют против строительства мусоросжигательных заводов.

#новости #экология

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28 комментариев
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Sergey Lukianov

3
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Andre Macareno

Sergey
–4

А Путин-то при чем, будто он — финансовый или генеральный директор заводов

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Sergey Lukianov

Andre
12

нет конечно, он ни при чем уже 21 год. Просто проходил мимо

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пепси

Andre
0

Рыба гниёт с головы.

Если тело с ожирением, то виновата голова, а не желудок.

Ответить

Andre Macareno

пепси
0

Ладно, я твоё «ну так директорам и акционерам тоже похер» услышал

Ответить

ouxen

Sergey
3
Ответить

пепси

2

ничего не изменилось

Ответить

Константин Дараган

1

Город сказка, город мечта..

Ответить

Озорной Лис

Константин
3

https://www.gazeta.ru/auto/news/2014/09/02/n_6446589.shtml

Ответить

George Weiller

1

что там для взрослых то?

Ответить

Arthur Khamzin

George
2

Чёрт его знает)

Ответить

Международный микрофон

1

Хотели привлечь внимание, а теперь привлекут к ответственности

Ответить

пепси

Международный
0

А ведь могли и на Драмбасс поехать... А ТР ХЕРНЁЙ МАЮТСЯ!

Ответить

Международный микрофон

пепси
1

Дийствительно

Ответить

ouxen

1

Слышь работать

Ответить

Нормативный диод

1

Зелёная альтернатива

Ответить

Deepsdog

1

Активисты партии «Зелёная Альтернатива» решили привлечь внимание силовиков к себе

Ответить

Евгений Мартынов

–3

Достаточно же просто закрыть заводы, объявить города банкротами и распустить людей по домам со словами "сорян, держитесь там" - и всё, решение же проблемы элементарно, экология улучшится, не понимаю, зачем так усложнять с плакатами и знаками.

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NiemandDa

Евгений
1

У меня в город тоже есть завод, но только вот качество воздуха просто прекрасное. Особенно в сравнении с Москвой. Просто там стоят системы очистки и фильтры. 

В России же у тебя очень много заводов, которые откровенно хуй клали на очистные сооружения. Ну или используют то, что еще в советское время и по советским нормативам строилось, что в принципе нельзя уже использовать, а надо менять.

Ответить

пепси

NiemandDa
2

А менять — это деняк стоит! А когда же барин на Роллсе будет разъезжать?

Ответить

Единственный турник

Евгений
0

Фильтры и современные очистительные сооружения? не, не слышали 

Ответить

Dmitry Kurtsev

0

У Пивоварова как раз выпуск на эту тему вышел

Ответить

ouxen

Dmitry
0

сегодня?

Ответить

Бесконечный паркур

ouxen
0

2 часа назад

Ответить

Jerome Jerome

0

Вот такая вечеринка, как там в Челябе вообще люди до сх пор живут я не понимаю, там такой смог стоит, что можно умереть просто от того что дышишь в этом городе, кошмар, и самое главное ничего не делается.

Ответить

пепси

Jerome
0

30 лет уж как))

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Игнат Синицын

0

В Сыкте, если ветер подует в сторону города со стороны целлюлозного завода, то пиши пропало. Вонь адская. Так что название оправдывает себя. 

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Артур Логвинов

–5

Других проблем у зеленых в России нет.

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