Активисты партии «Зелёная Альтернатива» решили привлечь внимание общественности и властей к экологически неблагоприятным регионам, где люди уже настолько устали от безразличия к их общей жизненно важной проблеме, что просто смирились с существованием в аду. [...] Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчёркивающее суть местной «экологической достопримечательности» в каждом из них.