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Артём Мазанов
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«Тебя, скотина, вырастили на молоке»: создатель сырков «Б. Ю. Александров» назвал идиотизмом данные о вреде продукта Материал редакции

И обвинил вегетарианцев и веганов в лицемерии.

105 комментариев
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Создатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров в интервью Forbes назвал «идиотизмом» рассуждения о вреде молока для здоровья.. Об этом он заявил в интервью журналу Forbes.

На самом деле, все вегетарианцы и все веганцы, я уж не знаю какие ещё «цы» — они все воспитались и выросли на молоке своей мамы. Поэтому говорить, что молоко вредное — идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке.

Борис Александров
создатель «Б.Ю. Александров»

В качестве аргумента Александров сослался на академика Ивана Павлова. Он приписал учёному слова о том, что «молоко – это единственный природный продукт, который соответствует всем требованиям». TJ не удалось найти достоверную цитату в открытых источниках, но согласно некоторым работам, Павлов утверждал, что «молоко — это изумительная пища, приготовленная самой природой».

Бизнесмен отметил, что его компания производит соевое и миндальное молоко. Он заявил, что не верит в этот рынок и назвал их употребление модой.

На самом деле это (соевое и миндальное молоко — прим. ред.) сейчас где-то 2-3% реализации. То мы должны поддерживать эту, рыночную долю. Мы должны отвечать на этот тренд, потому что если не ответим мы – ответят другие. Но я думаю, что это мода.

Борис Александров
создатель «Б.Ю. Александров»

Несмотря на скептическое отношение владельца к соевому и миндальному молоку, компания «Б.Ю. Александров» выпускает линейку сырков для вегетарианцев и веганов.

Однозначного ответа о пользе или вреде молока нет. В июле 2019 года Medical Xpress опубликовал статью испанских исследователей из Университета Гранады и Мадридского университета: они проанализировали 14 исследований о пользе и вреде молока. Исходя из этого, они сделали выводы, что молоко снижает риск различных хронических заболеваний, а также полезно для костей.

Но норвежские учёные считают, что потребление молочных продуктов повышает риск появления рака предстательной железы (простаты). Специалисты Университета здоровья Лома Линда в США также обнаружили, что употребление молока повышает риск возникновения рака молочной железы у женщин.

#новости #здоровье

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105 комментариев
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Meg Walker

23

Ой, а кто это тут у нас веганские сырки производит?

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Народный жар

Meg
76

Это специальная линия для скотины. 

Ответить

George Weiller

Народный
15

Жри меня, мразь

Ответить

George Weiller

George
2

- соевый
- я не соевый(

Ответить

Олег Ивахнов

Meg
8

И что собственно?
Он же гонит на веганов которые выебываются на молочку, а для тех которые не выебываются а просто не едят он делает сырки

Ответить

Dr. Acula

Олег
1

он же сказал, что это в угоду трендам

Ответить

Престижный цветок

Meg
2

Вообще-то он ничего не решает, операционной деятельностью занимаются другие люди.

(с) Тиньк

Ответить

Рыбий Глаз

Meg
0

Внутри должна быть как минимум подробная инструкция по поеданию этого царского деликатеса...

Ответить

Фантастический волк

7

История про сырок. В детстве мама замораживала глазированный сырок и давала мне его под видом мороженого. Обидно, ппц

Ответить

Arthur Khamzin

Фантастический
23

Не расстраивайся. Она всего лишь хотела сделать тебя счастливой. Пусть и нечестным путём

Ответить

Василий Лебедев

Arthur
1

Нет такого преступления, на которое не пойдет мать ради счастья своего дитятки.

Ответить

Константин Курасов

Фантастический
13

Обидно, что у мамы не было денег на лишнее мороженное, но она всё равно старалась, чтобы ты была довольна? Ну нифигасе вы зажрались, барыня

Ответить

Фантастический волк

Константин
10

А вот сейчас стыдно стало 

Ответить

Бесконечный паркур

Фантастический
1

Вызывать у людей чувство вины, когда они чем-то делятся — классический приём совкового воспитания. Не ведитесь!

Ответить

Константин Курасов

Фантастический
1

Не всем так повезло с заботой. Лишний повод поздравить маму на 8е марта)

Ответить

George Weiller

Константин
4

или в любой другой день

Ответить

Иван Гессе

George
2

если поздравить её в любой другой день с 8ым марта — думаю она немного удивится

Ответить

Информационный

Иван
2

Но не расстроится 

Ответить

Маленький меч

Информа…
0

Но сперва испугается 

Ответить

Романелло Кивогенс

Константин
0

Разморозив мороженое и подав его под видом глазированного сырка )

Ответить

пепси

Константин
–2

Какой же ты душный...

Ответить

Константин Курасов

пепси
–1

я ни на что не намекаю, но твой глаз может продавать лес Китаю

Ответить

пепси

Константин
0

Но ты же намекаешь 

Ответить

Престижный цветок

Фантастический
1

Если Илья что-то на уровне пояса заморозит и скажет, что это мороженное - НЕ ВЕРЬ ЕМУ!

Ответить

Кожаный магнит

Престижный
3

Кусай. Это сырок.

Ответить

Престижный цветок

Кожаный
2

Жестко, но

Ответить

Запасной танк88

Фантастический
0

теперь я знаю что делать со своими детьми, которые требуют мороженное 

Ответить

Борис Гюлумянц

Фантастический
0

Это из книги, Моя собака любит джаз

Ответить

Константин Курасов

5

Единственный российский продукт, к которому нет вопросов
Поэтому, собственно, дорогой.

Ответить

Кожаный магнит

Константин
6

Сук, ведь придется теперь купить этот лакшери сырок, чтобы приобщиться.

Ответить

Бесконечный паркур

Кожаный
2

Я вообще не оценил и не понял всеобщих восторгов.
Сырок как сырок.

Ответить

Кожаный магнит

Бесконечный
6

Это потому что ты плебс

Ответить

George Weiller

Кожаный
1

Там всё еще много начинки и хороший шоколад

Ответить

Константин Курасов

Кожаный
0

Это ж целый мем, на самом деле
Даже стендап на эту тему есть

Ответить

Bulky Blackcrappie

6

Вброшу видео по теме. У них вроде бы всё со ссылками и экспертами.

Ответить

Стабильный теркин30см

0

да идите в пизду, пил, пью, буду пить пока не здохну

Ответить

Стабильный теркин30см

Стабильный
12

возможно даже от молока

Ответить

пепси

Стабильный
2

я всегда знал, что ты тупой

Ответить

Стабильный теркин30см

пепси
12

Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке.

Ответить

пепси

Стабильный
2

Я не скотина, а газировка

Ответить

Стабильный теркин30см

пепси
0

а чё тогда порвался?

Ответить

Иван Гессе

Стабиль…
0

газированная скотина

Ответить

Стабильный

Иван
0

газированный тан

Ответить

пепси

Стабиль…
0

Долбоёбов не люблю — вы причина всех бед

Ответить

Государственный

Стабиль…
0

Ментос в него бросили

Ответить

hyposlasher

пепси
0

не пизди, не всегда

Ответить

Игнат Синицын

2

За молоко и двор стреляю в упор! Всю жизнь пью как не в себя (в свои 30 конечно посмотрим че там дальше) и пока кроме плоскостопия и плохого зрения ничем не страдал, каждый год обследуюсь. Я конечно не врач, не ученый ебать его в рот, но скажу что чувствую от него себя только заебись и никак иначе (ну или не изза него конечно). 
Но монолог Томми о молоке из художественного фильма "Спиздили" определенно доставляет. 

Ответить

пепси

Игнат
1

я не учёный

ну так и замолчи))

Ответить

Анастасия Андреева

Игнат
1

поскольку нет контрольной группы с тобой, молоко не употребляющим, твои заявления - так себе по ценности

Ответить

пепси

2

Кстати, так хули вы не делаете сырки из молока мамашек?)
Чувак совсем тупой и отождествляет молоко блять человеческое и коровье))

Ответить

Вася Пупкин

пепси
2

не плохой старт ап

Ответить

Рог Кирилл

пепси
0

Мало дают.

Ответить

Андрей Коршев

2

создатель сырков «Б. Ю. Александров»

Автор сырков, отец сырков, организатор сырков...

Ответить

Своеобразный единорожек88

Андрей
3

Сырков отец, сношал он веганов в попец

Ответить

Кожаный магнит

Своеобразный
3

Александров Б.Ю. вертел веганов на хую

Ответить

Anna Luben

2

Не так я его себе представляла, когда покупала этот атрибут красивой жизни

Ответить

Иван Гессе

2

создатель сырков «Б. Ю. Александров» объявил лакшери войну веганам

Ответить

Олег Ивахнов

Иван
1

Почему лакшери?

Ответить

Иван Гессе

Олег
1

какой сырок, такая и война

Ответить

Олег Ивахнов

Иван
–1

Чем он лакшери то.

Ответить

Кожаный магнит

Олег
3

Для тебя эконом. Ты же Ивахнов.

Ответить

Стабильный теркин30см

Олег
1

выключай душнилу, ебать, скоро в виталия ивановича превратишься

Ответить

Олег Ивахнов

Стабиль…
0

Я блядь просто сука спросил.
Я может какой мем пропустил про лухари сырок или че, вот и интересуюсь

Ответить

Стабильный

Олег
2

уххх сука, разозлил меня

Ответить

Стабильный

Олег
1

да, мем такой

Ответить

Олег Ивахнов

Стабиль…
2

Абзацы используйте пожалуйста
-

Ответить

Стабильный

Олег
1

поххую мне на ваши

абзацы

Ответить

Олег Ивахнов

Стабиль…
1

Ты че пес не выкупил косплей на виталий иваныча

Ответить

Стабильный

Олег
1

но ыт с каким-то доёбом спросил, без увожения

Ответить

Стабильный

Олег
0
Ответить

Стабильный

Стабиль…
0

🧐🧐

Ответить

Престижный цветок

Олег
0

Потому что дорогой

Ответить

Олег Ивахнов

Престижный
0

Но он же не дорогой

Ответить

Престижный цветок

Олег
0

Относительно других сырков

Ответить

Международный микрофон

2

Все эти глазированные сырки это же вообще какое-то советское дерьмо, разве нет? Кокаколу и чипсы вам дали, че выебываетесь какими-то сырками...

Ответить

пепси

Международный
1

Пошт вкусно и классика

Ответить

Международный микрофон

пепси
1

Понятно. Я видимо не оценил этот вкус

Ответить

Андрей Коршев

2
Ответить

xeroxx

–1

Так оно вредно не само по себе, а из-за антибиотиков и прочих гормонов

Ответить

Нижний интернет

xeroxx
5

Нет. Это такой же миф и как и про вред ГМО. Содержание антибиотоиков и гормонов в молоке и мясе мизерное. Гормоны вообще расщепляются в желудке при пищеварении

Ответить

Окружающий рубин

0

Это уже индивидуально, я вот от молочного желудком страдаю. А мой дед пил постоянно в деревне сырое молоко, и дожил до 90 с лишним лет.

Ответить

пепси

Окружающий
3

Круто. Респектосы деду.

Ответить

Слышный вентилятор

Окружающий
–1

Пиздец. 
Охуенные аргументы в духе "у меня дед по 2 пачки беломора курил и водку с утра бахал и до 100 дожил"

Ответить

Окружающий рубин

Слышный
2

Тут, может, прямой связи с продолжительностью жизни и нет, я лишь говорю, что каждый может жрать что хочет. А вот навязывать какое-либо пищевое поведение другим как с той и с другой стороны - это достойно насмешек.

Ответить

Константин Дараган

1

Золотые слова!!!

Ответить

Roman M. Maslennikov

0

Жёстко сказанул. По пути «Мираторга» прямо. 
Надеюсь, это не скажется на популярности продукта негативным образом. Мои любимые сырки. Обожаю. 

Ответить

Бесконечный паркур

Roman
4

Мираторг как продавался так и продаётся, к сожалению.

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

1

 Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке.

ШОК, сырки "бю александров", оказываются, делают на основе человеческого молока

Ответить

Evgeniy Smirnov

1

Раз Б.Ю. Александров так сказал, то так оно и есть и глупо с этим спорить. Он в сонме таких людей как Илон Маск, Кристофер Нолан, Хидео Кодзима и Владислав Сурков. А где все эти черви, о которых он высказался? 

Ответить

Потенциальный Илья

1

Чувак с неймингом вообще не парился

Ответить

Мощный Каковощи

1

Хватит называть соевое , овсяное и прочее растительное пойло МОЛОКОМ.
Это не молоко.

Ответить

пепси

0

Ты себя в зеркало видел, жиробас?)

Ответить

Константин Дараган

пепси
0

Я того зеркала род и бал

Ответить

пепси

0

Захотелось сырка. С начинкой.

Ответить

Стабильный теркин30см

пепси
0

сцедил тебе своей начинки защеку

Ответить

Кожаный магнит

Стабильный
1

соскреб немного творожка

Ответить

George Weiller

Кожаный
1

спасибо, я однажды услышал эту мерзотную ассоциацию и теперь она преследует меня

Ответить

Стабильный теркин30см

Кожаный
0

подзалупного

Ответить

Слышный вентилятор

–7

Могу сказать, что те, кто пьет коровье молоко — долбаебы, ведь в нем содержится гной и антибиотики
Тупее только люди, которые едят месячные куриц (любители делать куни в эти дни, скорее всего)

Ответить

Нижний интернет

Слышный
1

Все так. Друган сидел по второй ходке за разбой, нормальным таким стремящимся был, но как-то раз сказал на хате что любит яичницу и его тут же опущеным сделали. Яичница это зашквар, еще хуже бананов.

Ответить

Кожаный магнит

Нижний
0

Поебываешь его иногда?

Ответить

Нижний интернет

Кожаный
1

К сожалению не могу, он еще сидит((

Ответить

Кожаный магнит

Нижний
0

Ничего, дождешься

Ответить

Нижний интернет

0

Красиво травоядных срезал

Ответить

Импортный ящик

0

Пойду себе сырок из Nestle NAN заебашу.

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