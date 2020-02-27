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И обвинил вегетарианцев и веганов в лицемерии.
Создатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров в интервью Forbes назвал «идиотизмом» рассуждения о вреде молока для здоровья.. Об этом он заявил в интервью журналу Forbes.
В качестве аргумента Александров сослался на академика Ивана Павлова. Он приписал учёному слова о том, что «молоко – это единственный природный продукт, который соответствует всем требованиям». TJ не удалось найти достоверную цитату в открытых источниках, но согласно некоторым работам, Павлов утверждал, что «молоко — это изумительная пища, приготовленная самой природой».
Бизнесмен отметил, что его компания производит соевое и миндальное молоко. Он заявил, что не верит в этот рынок и назвал их употребление модой.
Несмотря на скептическое отношение владельца к соевому и миндальному молоку, компания «Б.Ю. Александров» выпускает линейку сырков для вегетарианцев и веганов.
Однозначного ответа о пользе или вреде молока нет. В июле 2019 года Medical Xpress опубликовал статью испанских исследователей из Университета Гранады и Мадридского университета: они проанализировали 14 исследований о пользе и вреде молока. Исходя из этого, они сделали выводы, что молоко снижает риск различных хронических заболеваний, а также полезно для костей.
Но норвежские учёные считают, что потребление молочных продуктов повышает риск появления рака предстательной железы (простаты). Специалисты Университета здоровья Лома Линда в США также обнаружили, что употребление молока повышает риск возникновения рака молочной железы у женщин.
Ой, а кто это тут у нас веганские сырки производит?
Это специальная линия для скотины.
Жри меня, мразь
И что собственно?
Он же гонит на веганов которые выебываются на молочку, а для тех которые не выебываются а просто не едят он делает сырки
Вообще-то он ничего не решает, операционной деятельностью занимаются другие люди.
(с) Тиньк
Внутри должна быть как минимум подробная инструкция по поеданию этого царского деликатеса...
История про сырок. В детстве мама замораживала глазированный сырок и давала мне его под видом мороженого. Обидно, ппц
Не расстраивайся. Она всего лишь хотела сделать тебя счастливой. Пусть и нечестным путём
Нет такого преступления, на которое не пойдет мать ради счастья своего дитятки.
Обидно, что у мамы не было денег на лишнее мороженное, но она всё равно старалась, чтобы ты была довольна? Ну нифигасе вы зажрались, барыня
А вот сейчас стыдно стало
Вызывать у людей чувство вины, когда они чем-то делятся — классический приём совкового воспитания. Не ведитесь!
Не всем так повезло с заботой. Лишний повод поздравить маму на 8е марта)
или в любой другой день
если поздравить её в любой другой день с 8ым марта — думаю она немного удивится
Но не расстроится
Разморозив мороженое и подав его под видом глазированного сырка )
Какой же ты душный...
я ни на что не намекаю, но твой глаз может продавать лес Китаю
Если Илья что-то на уровне пояса заморозит и скажет, что это мороженное - НЕ ВЕРЬ ЕМУ!
Кусай. Это сырок.
теперь я знаю что делать со своими детьми, которые требуют мороженное
Единственный российский продукт, к которому нет вопросов
Поэтому, собственно, дорогой.
Сук, ведь придется теперь купить этот лакшери сырок, чтобы приобщиться.
Я вообще не оценил и не понял всеобщих восторгов.
Сырок как сырок.
Это потому что ты плебс
да идите в пизду, пил, пью, буду пить пока не здохну
я всегда знал, что ты тупой
Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке.
Я не скотина, а газировка
а чё тогда порвался?
газированная скотина
За молоко и двор стреляю в упор! Всю жизнь пью как не в себя (в свои 30 конечно посмотрим че там дальше) и пока кроме плоскостопия и плохого зрения ничем не страдал, каждый год обследуюсь. Я конечно не врач, не ученый ебать его в рот, но скажу что чувствую от него себя только заебись и никак иначе (ну или не изза него конечно).
Но монолог Томми о молоке из художественного фильма "Спиздили" определенно доставляет.
поскольку нет контрольной группы с тобой, молоко не употребляющим, твои заявления - так себе по ценности
Кстати, так хули вы не делаете сырки из молока мамашек?)
Чувак совсем тупой и отождествляет молоко блять человеческое и коровье))
создатель сырков «Б. Ю. Александров»
Автор сырков, отец сырков, организатор сырков...
Сырков отец, сношал он веганов в попец
создатель сырков «Б. Ю. Александров» объявил лакшери войну веганам
Почему лакшери?
какой сырок, такая и война
Чем он лакшери то.
выключай душнилу, ебать, скоро в виталия ивановича превратишься
Я блядь просто сука спросил.
Я может какой мем пропустил про лухари сырок или че, вот и интересуюсь
да, мем такой
Абзацы используйте пожалуйста
-
поххую мне на ваши
абзацы
Потому что дорогой
Но он же не дорогой
Все эти глазированные сырки это же вообще какое-то советское дерьмо, разве нет? Кокаколу и чипсы вам дали, че выебываетесь какими-то сырками...
Пошт вкусно и классика
Так оно вредно не само по себе, а из-за антибиотиков и прочих гормонов
Нет. Это такой же миф и как и про вред ГМО. Содержание антибиотоиков и гормонов в молоке и мясе мизерное. Гормоны вообще расщепляются в желудке при пищеварении
Это уже индивидуально, я вот от молочного желудком страдаю. А мой дед пил постоянно в деревне сырое молоко, и дожил до 90 с лишним лет.
Пиздец.
Охуенные аргументы в духе "у меня дед по 2 пачки беломора курил и водку с утра бахал и до 100 дожил"
Тут, может, прямой связи с продолжительностью жизни и нет, я лишь говорю, что каждый может жрать что хочет. А вот навязывать какое-либо пищевое поведение другим как с той и с другой стороны - это достойно насмешек.
Жёстко сказанул. По пути «Мираторга» прямо.
Надеюсь, это не скажется на популярности продукта негативным образом. Мои любимые сырки. Обожаю.
Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке.
ШОК, сырки "бю александров", оказываются, делают на основе человеческого молока
Раз Б.Ю. Александров так сказал, то так оно и есть и глупо с этим спорить. Он в сонме таких людей как Илон Маск, Кристофер Нолан, Хидео Кодзима и Владислав Сурков. А где все эти черви, о которых он высказался?
Хватит называть соевое , овсяное и прочее растительное пойло МОЛОКОМ.
Это не молоко.
Ты себя в зеркало видел, жиробас?)
Захотелось сырка. С начинкой.
сцедил тебе своей начинки защеку
соскреб немного творожка
спасибо, я однажды услышал эту мерзотную ассоциацию и теперь она преследует меня
Могу сказать, что те, кто пьет коровье молоко — долбаебы, ведь в нем содержится гной и антибиотики
Тупее только люди, которые едят месячные куриц (любители делать куни в эти дни, скорее всего)
Все так. Друган сидел по второй ходке за разбой, нормальным таким стремящимся был, но как-то раз сказал на хате что любит яичницу и его тут же опущеным сделали. Яичница это зашквар, еще хуже бананов.
Поебываешь его иногда?
К сожалению не могу, он еще сидит((