В министерстве спорта Северной Осетии сказали, что возмущены запретом.

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Бывшая ведущая телеканала «Осетия-Ирыстон» Кристина Кокаева рассказала, что руководство канала запретило показывать спортсменок, которые выступают в «мужских» видах спорта. Из-за этого журналистка уволилась.

По словам Кокаевой, в конце декабря 2019 года она записала интервью для новогодней программы с двумя спортсменами: двукратным чемпионом мира по кикбоксингу Тимуром Айляровым и 21-кратной чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. Но в эфир вышла только беседа с Айляровым — интервью с Макеевой руководство канала якобы сказало вырезать.

Ирину нам сказали «вырезать» по максимуму. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем «мужские» виды спорта среди женщин. На мой вопрос и негодование, что некорректно вырезать из эфира человека, кто для нашей республики сделал больше, чем я и, наверное, большинство людей с ТВ, мне ответили: «Изначально некорректно звать людей, которых потом „вырежут“». Кристина Кокаева бывшая ведущая «Осетия-Ирыстон»

Кокаева рассказала, что запрет распространился на все спортивные программы. Журналистка назвала такую политику цензурой и уволилась.

TJ направил запрос в «Осетия-Ирыстон». На телеканале заявили, что не дают комментариев по этой теме.

На ситуацию отреагировала замминистра спорта Осетии Аида Шанаева. 27 февраля она сказала, что в министерстве возмущены произошедшим и уже обсуждают этот вопрос, но ещё «ни с кем не связывались».

Зампредседателя осетинского Союза журналистов Елена Хачирова согласилась с политикой телеканала. По её словам, «нужно учитывать местный менталитет. Это не цензура, это внутренний распорядок».

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский также считает, что запрет не является цензурой: «Каждый борется за своего зрителя, каждый вправе показывать то, что ему хочется и нравится. Мне кажется, если внутри нет никаких дискриминационных высказываний, призывов, то это, в общем-то, вкусовщина».