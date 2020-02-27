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Алексей Боржонов
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Бывшая ведущая осетинского телеканала рассказала о запрете показывать в эфире спортсменок из «мужских» видов спорта Материал редакции

В министерстве спорта Северной Осетии сказали, что возмущены запретом.

9 комментариев
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Бывшая ведущая телеканала «Осетия-Ирыстон» Кристина Кокаева рассказала, что руководство канала запретило показывать спортсменок, которые выступают в «мужских» видах спорта. Из-за этого журналистка уволилась.

По словам Кокаевой, в конце декабря 2019 года она записала интервью для новогодней программы с двумя спортсменами: двукратным чемпионом мира по кикбоксингу Тимуром Айляровым и 21-кратной чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. Но в эфир вышла только беседа с Айляровым — интервью с Макеевой руководство канала якобы сказало вырезать.

Ирину нам сказали «вырезать» по максимуму. Вы спросите почему? Потому что мы не пропагандируем «мужские» виды спорта среди женщин. На мой вопрос и негодование, что некорректно вырезать из эфира человека, кто для нашей республики сделал больше, чем я и, наверное, большинство людей с ТВ, мне ответили: «Изначально некорректно звать людей, которых потом „вырежут“».

Кристина Кокаева
бывшая ведущая «Осетия-Ирыстон»

Кокаева рассказала, что запрет распространился на все спортивные программы. Журналистка назвала такую политику цензурой и уволилась.

TJ направил запрос в «Осетия-Ирыстон». На телеканале заявили, что не дают комментариев по этой теме.

На ситуацию отреагировала замминистра спорта Осетии Аида Шанаева. 27 февраля она сказала, что в министерстве возмущены произошедшим и уже обсуждают этот вопрос, но ещё «ни с кем не связывались».

Зампредседателя осетинского Союза журналистов Елена Хачирова согласилась с политикой телеканала. По её словам, «нужно учитывать местный менталитет. Это не цензура, это внутренний распорядок».

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский также считает, что запрет не является цензурой: «Каждый борется за своего зрителя, каждый вправе показывать то, что ему хочется и нравится. Мне кажется, если внутри нет никаких дискриминационных высказываний, призывов, то это, в общем-то, вкусовщина».

Глава комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев назвал запрет нарушением прав человека и дискриминацией по половому признаку.

#новости #спорт

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9 комментариев
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Litnikov Danil

10

Это не цензура, это внутренний распорядок».

Пациент не умер, просто прекратилась жизнедеятельность.

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пепси

1

Дикари

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Расул Абдулхаликов

1

Глупость какая-то. В том же Дагестане, где, как правило, более строгие декларативные гендерные режимы, спортсменки из "мужских" видов спорта постоянно попадают на ТВ и в спортивные соцмедиа.

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Vladimir Medvedev

0

Читаю и даже смысла не понимаю, в чем у них там проблемы. Совершенно другая жизнь. И что это за мужские вида спорта...

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Руслан Турченко

0

Симпатичная тетя-мотя, кстати, такая любого бородача напополам расколет, что его потом ни один Склихасовский не склеит обратно. Видимо, может пошатнуть хрупкую бородатую маскулинность..)) 

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Стабильный теркин30см

0

ахуеть, скатываемся в средневековье, а Шанаева просто 💜💜 учился в той же школе, в которой училась она

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Слышный вентилятор

0

че за Осетия? это где? 
слышал только про пироги

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Виолетта Макаревич

Слышный
0

Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

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Мощный Каковощи

0

Если запретят показывать депутатов Госдумы, то этот глава комитета точно так же выскажется?

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