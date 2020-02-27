Прямой эфир
В министерстве спорта Северной Осетии сказали, что возмущены запретом.
Бывшая ведущая телеканала «Осетия-Ирыстон» Кристина Кокаева рассказала, что руководство канала запретило показывать спортсменок, которые выступают в «мужских» видах спорта. Из-за этого журналистка уволилась.
По словам Кокаевой, в конце декабря 2019 года она записала интервью для новогодней программы с двумя спортсменами: двукратным чемпионом мира по кикбоксингу Тимуром Айляровым и 21-кратной чемпионкой мира по армрестлингу Ириной Макеевой. Но в эфир вышла только беседа с Айляровым — интервью с Макеевой руководство канала якобы сказало вырезать.
Кокаева рассказала, что запрет распространился на все спортивные программы. Журналистка назвала такую политику цензурой и уволилась.
TJ направил запрос в «Осетия-Ирыстон». На телеканале заявили, что не дают комментариев по этой теме.
На ситуацию отреагировала замминистра спорта Осетии Аида Шанаева. 27 февраля она сказала, что в министерстве возмущены произошедшим и уже обсуждают этот вопрос, но ещё «ни с кем не связывались».
Зампредседателя осетинского Союза журналистов Елена Хачирова согласилась с политикой телеканала. По её словам, «нужно учитывать местный менталитет. Это не цензура, это внутренний распорядок».
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский также считает, что запрет не является цензурой: «Каждый борется за своего зрителя, каждый вправе показывать то, что ему хочется и нравится. Мне кажется, если внутри нет никаких дискриминационных высказываний, призывов, то это, в общем-то, вкусовщина».
Глава комиссии ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев назвал запрет нарушением прав человека и дискриминацией по половому признаку.
Это не цензура, это внутренний распорядок».
Пациент не умер, просто прекратилась жизнедеятельность.
Глупость какая-то. В том же Дагестане, где, как правило, более строгие декларативные гендерные режимы, спортсменки из "мужских" видов спорта постоянно попадают на ТВ и в спортивные соцмедиа.
Читаю и даже смысла не понимаю, в чем у них там проблемы. Совершенно другая жизнь. И что это за мужские вида спорта...
Симпатичная тетя-мотя, кстати, такая любого бородача напополам расколет, что его потом ни один Склихасовский не склеит обратно. Видимо, может пошатнуть хрупкую бородатую маскулинность..))
ахуеть, скатываемся в средневековье, а Шанаева просто 💜💜 учился в той же школе, в которой училась она
че за Осетия? это где?
слышал только про пироги
Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Если запретят показывать депутатов Госдумы, то этот глава комитета точно так же выскажется?