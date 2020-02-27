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Arthur Khamzin
986

Около российского посольства в Праге появилась площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской Материал редакции

Мэр города назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.

26 комментариев
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​Площадь Бориса Немцова перед российским посольством Источник твиттер Изумлённая фурфура

В Праге официально состоялось открытие площади Бориса Немцова и аллеи Анны Политковской. Об этом пишет «Новая газета». Оба места расположены возле российского посольства.

Аллея Анны Политковской  Источник твиттер Изумлённая фурфура

Решение о переименовании за несколько дней до открытия одобрил городской парламент. Мэр города Зденек Гржиб заявил, что Политковская и Немцов боролись за демократию и достойны, чтобы их помнили.

Эта площадь будет носить имя выдающегося либерального политика, который был подло убит. Это жест поддержки российской оппозиции. В Чехии также знают и помнят, кем была Политковская, мы считаем важным уважать и хранить память достойного человека, каким была Анна.

Зденек Гржиб
мэр Праги

Это четвёртый объект, который переименовали в память о Борисе Немцове. Ранее аналогичным образом были названы площади перед посольством России в Вашингтоне, а также скверы в Киеве и Вильнюсе. Объекты, названные в память о Политковской, есть в Карловых Варах, Риме, Милане, Париже, Генуе и других городах.

Немцова убили в феврале 2015 года на мосту у московского Кремля. Ему выстрелили в спину. Исполнителей убийства осудили на срок от 11 до 20 лет тюрьмы. Заказчиков убийства найти не удалось.

Политковскую убили в октябре 2006 года в подъезде дома в Москве. Обвиняемые по её делу также получили от 11 до 20 лет тюрьмы.

#новости #политика

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26 комментариев
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Arthur Khamzin

7

По моему Путин более выдающийся политик, как ни крути. Что-то в Праге я улицы в честь него не видел

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Шило

Arthur
3

По телевизору Путин трутень на сером костюме
Любовь не диагональ экрана её не измерить в дюйме

Ответить

Leon

Arthur
2

Зато в Грозном целый проспект в честь царя назвали. Пусть жители Праги завидуют.

Проспект Владимира Путина
Проспект имени Владимира Владимировича Путина — проспект в центре города Грозного. Протяжённость…
ru.wikipedia.org
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Жирный бинокль

Arthur
1

 более выдающийся политик

Ответить

Престижный цветок

Жирный
0

Что тут не так то? Всё верно Артур сказал

Ответить

Anton Vladimirovich

Престижный
0

Щаб как встать с колен

Ответить

Престижный цветок

Anton
0

Ну если убрать личное отношение что к одному, что к другому. То безусловно ВВП куда более выдающийся политик.

Ответить

EveryVR

Престиж…
1

ВВП такой выдающийся политик, что как только он потеряет власть в стране, то сразу сядет в тюрьму) 

А так вообще, он как анальная пробка вылетел бы со своей должности еще 15 лет назад, если бы не нефтяные сверхдоходы, которые позволили ему купить благожелательность недалеких россиян на многие годы вперед) 

Ответить

Престижный

EveryVR
0

Я же говорю, что нужно убрать личное отношение.

Прикол только в том, что Немцов тоже у власти был, но вылетел в итоге именно он как пробка

Ответить

EveryVR

Престиж…
0

Wrong) Немцов был очень успешным губернатором нижегородской области, поэтому его переизбрали) 

А дальше Немцов сам ушел из политики и занялся инвестициями. 

Ответить

Иван Семёныч

EveryVR
0

ВВП такой выдающийся политик, что как только он потеряет власть в стране, то сразу сядет в тюрьму)

как только потеряет

True story

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Эффективный самолет

Arthur
1

Ты про оригинал, который в конце 90х исчез?

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Первоначальный супер_стар

5

Своим гражданам ебут мозги переименованиями, чтобы выразить поддержку оппозиции в другой стране. Долбаёбы

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Yaroslav Brandtner

0

Зачем никчёмного Немцова пропагандировать?   Выдался только своим финалом, а как политик - никто и нигде

Ответить

EveryVR

Yaroslav
0

+15 рублей)

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Слышный вентилятор

EveryVR
0

а чем он выделялся? тем что был кремлевской подстилкой, уводивших людей с митингов? 

Ответить

EveryVR

Слышный
0

Если Немцов подстилка Кремля, тогда путин, подстилка запада) 

Ответить

Андрей Заварзин

Yaroslav
0

сейчас тебя заминусуют местные либерахи

Ответить

Народный жар

2

Оба места расположены возле российского посольства

Сцук, травят

Ответить

norm

1

Шикарный поступок. Почти прослезился (я неженка, да).

Ответить

Жирный бинокль

0

[del]

Ответить

Комментарий удален

Первоначальный супер_стар

Жирный
0

del

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Комментарий удален

Потенциальный Илья

0

Топ пранков, вышедших из-под контроля

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Озорной Лис

0

в России это должно быть (в будущем). Там это ни к чему.

Ответить

Dias001 Rrn

0

Правильно сделали. Надеюсь в будущем в честь Навального будут называть улицы и аллеи

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Слышный вентилятор

0

Площадь завсегдатая тусовочки и сливателя протестов 

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