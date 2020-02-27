Мэр города назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.

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​Площадь Бориса Немцова перед российским посольством Источник твиттер Изумлённая фурфура

В Праге официально состоялось открытие площади Бориса Немцова и аллеи Анны Политковской. Об этом пишет «Новая газета». Оба места расположены возле российского посольства.

Аллея Анны Политковской Источник твиттер Изумлённая фурфура

Решение о переименовании за несколько дней до открытия одобрил городской парламент. Мэр города Зденек Гржиб заявил, что Политковская и Немцов боролись за демократию и достойны, чтобы их помнили.

Эта площадь будет носить имя выдающегося либерального политика, который был подло убит. Это жест поддержки российской оппозиции. В Чехии также знают и помнят, кем была Политковская, мы считаем важным уважать и хранить память достойного человека, каким была Анна. Зденек Гржиб мэр Праги

Это четвёртый объект, который переименовали в память о Борисе Немцове. Ранее аналогичным образом были названы площади перед посольством России в Вашингтоне, а также скверы в Киеве и Вильнюсе. Объекты, названные в память о Политковской, есть в Карловых Варах, Риме, Милане, Париже, Генуе и других городах.

Немцова убили в феврале 2015 года на мосту у московского Кремля. Ему выстрелили в спину. Исполнителей убийства осудили на срок от 11 до 20 лет тюрьмы. Заказчиков убийства найти не удалось.