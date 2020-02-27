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Мэр города назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.
В Праге официально состоялось открытие площади Бориса Немцова и аллеи Анны Политковской. Об этом пишет «Новая газета». Оба места расположены возле российского посольства.
Решение о переименовании за несколько дней до открытия одобрил городской парламент. Мэр города Зденек Гржиб заявил, что Политковская и Немцов боролись за демократию и достойны, чтобы их помнили.
Это четвёртый объект, который переименовали в память о Борисе Немцове. Ранее аналогичным образом были названы площади перед посольством России в Вашингтоне, а также скверы в Киеве и Вильнюсе. Объекты, названные в память о Политковской, есть в Карловых Варах, Риме, Милане, Париже, Генуе и других городах.
Немцова убили в феврале 2015 года на мосту у московского Кремля. Ему выстрелили в спину. Исполнителей убийства осудили на срок от 11 до 20 лет тюрьмы. Заказчиков убийства найти не удалось.
Политковскую убили в октябре 2006 года в подъезде дома в Москве. Обвиняемые по её делу также получили от 11 до 20 лет тюрьмы.
Зато в Грозном целый проспект в честь царя назвали. Пусть жители Праги завидуют.
более выдающийся политик
Что тут не так то? Всё верно Артур сказал
Щаб как встать с колен
Ну если убрать личное отношение что к одному, что к другому. То безусловно ВВП куда более выдающийся политик.
ВВП такой выдающийся политик, что как только он потеряет власть в стране, то сразу сядет в тюрьму)
А так вообще, он как анальная пробка вылетел бы со своей должности еще 15 лет назад, если бы не нефтяные сверхдоходы, которые позволили ему купить благожелательность недалеких россиян на многие годы вперед)
Я же говорю, что нужно убрать личное отношение.
Прикол только в том, что Немцов тоже у власти был, но вылетел в итоге именно он как пробка
ВВП такой выдающийся политик, что как только он потеряет власть в стране, то сразу сядет в тюрьму)
как только потеряет
True story
Своим гражданам ебут мозги переименованиями, чтобы выразить поддержку оппозиции в другой стране. Долбаёбы
Зачем никчёмного Немцова пропагандировать? Выдался только своим финалом, а как политик - никто и нигде
а чем он выделялся? тем что был кремлевской подстилкой, уводивших людей с митингов?
[del]
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Правильно сделали. Надеюсь в будущем в честь Навального будут называть улицы и аллеи