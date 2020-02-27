Игра была популярна в Китае много лет. Plague Inc. — сложная и умная симуляция, которая побуждает игроков думать и узнавать о реальных проблемах здравоохранения.

Нам неясно, связано ли удаление с продолжающейся вспышкой коронавируса, с которой столкнулся Китай. Тем не менее, Plague Inc. неоднократно признавали такие организации, как ЦКЗ, и сейчас мы работаем с крупнейшими мировыми организациями, чтобы понять, как мы можем помочь в борьбе с Covid-19.