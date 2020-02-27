Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Женя Кузьмин
464

Apple удалила симулятор пандемии Plague Inc. из китайского App Store. Игра снова стала популярной на фоне коронавируса Материал редакции

Разработчикам не уточнили причины удаления, но игра про распространение смертельной инфекции вошла в Китае в топы продаж.

2 комментария
В закладки

27 февраля симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае по требованию местных властей. Это произошло на фоне вспышки коронавируса Covid-19 в стране — игра позволяет создать свой вирус и с его помощью уничтожить всё человечество. О мерах Apple рассказали сами разработчики — компания Ndemic Creations.

По словам авторов игры, им сообщили, что Plague Inc. содержит «контент, который администрация киберпространства Китая посчитала незаконным». При этом симулятор находится в App Store почти восемь лет, и до вспышки нового коронавируса к нему не было претензий.

На фоне болезни, очагом которой стал Китай, подскочили и продажи игры 2012 года: она вновь вошла в топы App Store нескольких стран. В Китае Plague Inc. стала самой скачиваемой игрой для iOS ещё в конце января, когда вспышка только началась.

В Ndemic Creations заявили, что приложат все усилия по возвращению игры в App Store. Разработчики при этом пока не связывают напрямую блокировку и Covid-19.

Игра была популярна в Китае много лет. Plague Inc. — сложная и умная симуляция, которая побуждает игроков думать и узнавать о реальных проблемах здравоохранения.

Нам неясно, связано ли удаление с продолжающейся вспышкой коронавируса, с которой столкнулся Китай. Тем не менее, Plague Inc. неоднократно признавали такие организации, как ЦКЗ, и сейчас мы работаем с крупнейшими мировыми организациями, чтобы понять, как мы можем помочь в борьбе с Covid-19.

Ndemic Creations

Plague Inc. переживает новую волну популярности на фоне Covid-19, потому что её механики во многом позволяют воспроизвести наихудший сценарий распространения вируса. Игру таким же образом вспоминают при любом вирусе, что проявляется в мемах и шутках — этот только повышает узнаваемость симулятора пандемии.

В сети при каждом вирусе вспоминают Plague Inc…
На фоне коронавируса в Китае продажи симулятора пандемии резко выросли — люди пытаются…
tjournal.ru

#новости #игры

Новости
Подписан
Отписаться
Около российского посольства в Праге появилась площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской
Мэр города назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.
0
5
Реклама на TJ
{ "author_name": "Женя Кузьмин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u044b"], "comments": 2, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 146439, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Feb 2020 19:32:15 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в ИТ
для разработчиков, маркетологов, аналитиков, менеджеров и других специалистов
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 146439, "author_id": 20443, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/146439\/get","add":"\/comments\/146439\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/146439"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Престижный цветок

1

А тут меня заминусили за мысль, что Апле тоже прогинается

@Andrew Kostin как дела?

Samsung заявила о готовности предустанавливать…
Компания уже сотрудничала в этом направлении с Mail.ru и «Яндексом».
tjournal.ru
Ответить

Sergey Michko

0

ЦКЗ?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Немецкая блогерша борется с идеями Греты Тунберг. Её продвигает консервативный центр, который СМИ связали с Трампом
Наоми Зайбт призывает не преувеличивать последствия глобального потепления, в то время как Германия всё активнее включается в борьбу с ним.
135
Технологии
Приложение для жалоб на неправильную парковку в любом городе РФ
Всем привет! Сделали приложение (пока только iOS) для жалоб на неправильно припаркованные автомобили, которое работает в любом городе.
181
Путешествия
Перейти на удалённую работу ради Шри-Ланки, Бали и Вьетнама: впечатления от жизни в трёх странах за четыре месяца
Как мы нашли работу вне офиса, улетели в Азию, обустроили быт в трёх разных странах и забыли о российских морозах.
138
Популярное за три дня
Санкт-Петербург
«Неясно, что подразумевается»: Смольный объяснил отказ согласовать марш Немцова наличием в заявке аббревиатуры «РФ»
¯\_(ツ)_/¯
45
Технологии
Два программиста сгенерировали «все возможные» мелодии, защитили авторским правом и сделали «общественным достоянием»
Алгоритм создал 68 миллиардов комбинаций — и всё для того, чтобы музыканты перестали судиться друг с другом из-за авторских прав.
173
Новости
В Москве полицейские изъяли самодельный «бэтмобиль». Водитель ездил на нём по городу
Габариты машины превышают допустимые нормы.
84

Прямой эфир

Шарль Перро

В российской версии «Вперёд…

Анна Гласс

В российской версии «Вперёд…

empSokol

В социальных сетях пользователи…

Мария Лала

Приют для животных рисует…

Виолетта Макаревич

В социальных сетях пользователи…

Алена Яровая

В социальных сетях пользователи…

empSokol

В социальных сетях пользователи…

fox_rus

В российской версии «Вперёд…

Андрей Заварзин

Около российского посольства в…

Михаил Фоменков

В социальных сетях пользователи…

Роман Матречко

В российской версии «Вперёд…

Виталий Иванович…

Полицейские в Иркутске…

Kirill Guzikov

В российской версии «Вперёд…

Виолетта Макаревич

В социальных сетях пользователи…

Иван Семёныч

Около российского посольства в…

Алена Яровая

В социальных сетях пользователи…

Настя Иванова

В социальных сетях пользователи…

Шарль Перро

В российской версии «Вперёд…

Sergey Michko

Apple удалила симулятор…

Руслан Турченко

Полицейские в Иркутске…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "3af10a6e" }