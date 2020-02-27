Прямой эфир
Разработчикам не уточнили причины удаления, но игра про распространение смертельной инфекции вошла в Китае в топы продаж.
27 февраля симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае по требованию местных властей. Это произошло на фоне вспышки коронавируса Covid-19 в стране — игра позволяет создать свой вирус и с его помощью уничтожить всё человечество. О мерах Apple рассказали сами разработчики — компания Ndemic Creations.
По словам авторов игры, им сообщили, что Plague Inc. содержит «контент, который администрация киберпространства Китая посчитала незаконным». При этом симулятор находится в App Store почти восемь лет, и до вспышки нового коронавируса к нему не было претензий.
На фоне болезни, очагом которой стал Китай, подскочили и продажи игры 2012 года: она вновь вошла в топы App Store нескольких стран. В Китае Plague Inc. стала самой скачиваемой игрой для iOS ещё в конце января, когда вспышка только началась.
В Ndemic Creations заявили, что приложат все усилия по возвращению игры в App Store. Разработчики при этом пока не связывают напрямую блокировку и Covid-19.
Plague Inc. переживает новую волну популярности на фоне Covid-19, потому что её механики во многом позволяют воспроизвести наихудший сценарий распространения вируса. Игру таким же образом вспоминают при любом вирусе, что проявляется в мемах и шутках — этот только повышает узнаваемость симулятора пандемии.
А тут меня заминусили за мысль, что Апле тоже прогинается
@Andrew Kostin как дела?