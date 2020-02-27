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В русском дубляже упоминается нейтральное слово «партнёр».
В российской версии нового мультфильма «Вперёд» Disney и Pixar убрали упоминание ориентации ЛГБТ-персонажа Спектр. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на зрителей, которые уже посмотрели мультфильм в русском дубляже.
В оригинальной версии первого ЛГБТ-персонажа в мультфильмах Disney озвучивает актриса, открытая лесбиянка Лина Уэйт. По сюжету девушка-полицейский Спектр останавливает двух главных героев за нарушение правил дорожного движения. С ними она обсуждает отношения со своей девушкой и их дочкой. В русском дубляже упоминается нейтральное слово «партнёр», которое не раскрывает пол персонажа.
«Кинопоиск» предположил, что Disney таким образом хочет избежать проблем с прокатом мультфильма в России. Представитель компании не стал комментировать ситуацию.
В России действует закон о гей-пропаганде среди детей. У мультфильма «Вперёд» рейтинг «6+».
Ну они такие вещи сознательно пихают, а мы их сознательно же вырезаем, один один ящитаю
Они еще и черных пихают в фильмы. Это явно провокация, ведь в жизни черных нет!
Ну я могу себе представить команду из трех человек в которых нет азиата, негра и бабы. А они не могут. Даже за хлебушком сходить и то надо с кем-то из вышеперечисленных
В фильмах должны быть только белокурые нордические арийцы! А они засоряют кино всякими азиатами, неграми и бабами!
Почему в русских фильмах так мало чеченцев?
Потому что чеченец - социальный конструкт.
Это хорошо или плохо
Ага, вообще нужно исключить всё, что у нас не принимают. Этого ведь не существует на самом деле. Куда нам до цивилизованного общения... Не нравится, не принимаем - значит нет этого.
По сюжету девушка-полицейский Спектр останавливает двух главных героев за нарушение правил дорожного движения. С ними она обсуждает отношения со своей девушкой и их дочкой.
Любая радикальная фемка
Зачем вообще в детский мультик пихать сексуальную ориентацию?
Вот я тоже думаю, что все герои мультфильмов должны быть розовыми шариками, без какого-либо намека на ориентацию. А то там всякие принцы и принцессы. Они явно не пельмени лепят по ночам!
И тут дисней со своими любовными историями про принцев и принцесс идут нахуй, ведь они открыто демонстрируют сексуальную ориентацию персонажей.
Ну если хотят продемонстрировать свою поддержку лгбт, то пусть делают мульт про двух принцев. Зачем делать это через проходного персонажа, да еще и так топорно?
Такой мульт тогда запретят во многих странах, какой в этом смысл.
И да, раз персонаж проходной, то почему это вообще должно кого-то задевать/волновать? В чем причина триггера-то ?
В 2019 году Disney менял концовку фильма «Мстители: Финал» в российской версии
Это начало фильма.
Ну а собственно что не так? "Партнер" вполне компромиссный вариант в этом случае
Зачем вообще делать на этом акцент в мультфильме для детей? Ну кроме очевидного языка в жопе левачья
Вот спросят тебя, женат ли ты, а ты ответь: "да, мой партнер меня дома ждет". Не делай акцент, не выпячивай.
И что в этом такого? Ты хотя бы разобрался в ситуации для начала, тк там этот персонаж просто начинает рандомно рассказывать, как она живет с женой и воспитывает дочку
Если хотите "репрезентации" геев в своих мультфильмах, снимайте мультфильмы про геев изначально
Ах да, тогда ведь в Китае не продадут
Кошмар! Это явно пропаганда. Я вот ни разу не видел натуралов, которые рассказывают окружающим о своей семье.
Дада, можешь оставить свои левацкие сблевы в каком-нибудь другом месте, ты никому не интересен
Да нисколько, хуйню прост пишешь, делая типа вид, будто не понимаешь, что ни за чем кроме бабок и попыток увязаться за повесточкой это не делается