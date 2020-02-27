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Алексей Боржонов
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В российской версии «Вперёд» убрали упоминание первого ЛГБТ-персонажа в мультфильмах Disney Материал редакции

В русском дубляже упоминается нейтральное слово «партнёр».

30 комментариев
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​Персонаж Спектр (слева) и актриса Лина Уэйт (справа) Коллаж: Disney/Getty

В российской версии нового мультфильма «Вперёд» Disney и Pixar убрали упоминание ориентации ЛГБТ-персонажа Спектр. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на зрителей, которые уже посмотрели мультфильм в русском дубляже.

В оригинальной версии первого ЛГБТ-персонажа в мультфильмах Disney озвучивает актриса, открытая лесбиянка Лина Уэйт. По сюжету девушка-полицейский Спектр останавливает двух главных героев за нарушение правил дорожного движения. С ними она обсуждает отношения со своей девушкой и их дочкой. В русском дубляже упоминается нейтральное слово «партнёр», которое не раскрывает пол персонажа.

«Кинопоиск» предположил, что Disney таким образом хочет избежать проблем с прокатом мультфильма в России. Представитель компании не стал комментировать ситуацию.

В России действует закон о гей-пропаганде среди детей. У мультфильма «Вперёд» рейтинг «6+».

  • В 2019 году Disney менял сцену фильма «Мстители: Финал» в российской версии. Из него убрали фразу одного из персонажей о том, что он идёт на свидание с мужчиной;
  • В том же году Элтон Джон обвинял российского прокатчика в цензуре из-за вырезанной сцены в фильме «Рокетмен». В картине не показали сцену секса между героем и его менеджером;
  • В 2017 году Минкульт выдал «Красавице и чудовищу» рейтинг «16+» после того, как картину предложили проверить на пропаганду гомосексуализма из-за персонажа-гея.

#кино #новости

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30 комментариев
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Борис Гюлумянц

15

Ну они такие вещи сознательно пихают, а мы их сознательно же вырезаем, один один ящитаю

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Финский будильник

Борис
9

Они еще и черных пихают в фильмы. Это явно провокация, ведь в жизни черных нет!

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Борис Гюлумянц

Финский
1

Ну я могу себе представить команду из трех человек в которых нет азиата, негра и бабы. А они не могут. Даже за хлебушком сходить и то надо с кем-то из вышеперечисленных

Ответить

Финский будильник

Борис
0

В фильмах должны быть только белокурые нордические арийцы! А они засоряют кино всякими азиатами, неграми и бабами!

Ответить

Первоначальный супер_стар

Финский
0

Почему в русских фильмах так мало чеченцев?

Ответить

Жирный бинокль

Первоначальный
1

Потому что чеченец - социальный конструкт.

Ответить

Первоначальный супер_стар

Жирный
0

Это хорошо или плохо

Ответить

Жирный бинокль

Первона…
0
Ответить

Первоначальный

Жирный
0

Извини

Ответить

Марк Громов

Финский
0

Ага, вообще нужно исключить всё, что у нас не принимают. Этого ведь не существует на самом деле. Куда нам до цивилизованного общения... Не нравится, не принимаем - значит нет этого.

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Sakari Sauso

11

 По сюжету девушка-полицейский Спектр останавливает двух главных героев за нарушение правил дорожного движения. С ними она обсуждает отношения со своей девушкой и их дочкой.

Ответить

Психический кран

8

Любая радикальная фемка

Ответить

fox_rus

Психический
0

Нет. Улыбается.

Ответить

Потенциальный Илья

4

Зачем вообще в детский мультик пихать сексуальную ориентацию?

Ответить

Финский будильник

Потенциальный
5

Вот я тоже думаю, что все герои мультфильмов должны быть розовыми шариками, без какого-либо намека на ориентацию. А то там всякие принцы и принцессы. Они явно не пельмени лепят по ночам!

Ответить

Потенциальный Илья

Финский
4

Какие пельмени, ты что наркоман?

Ответить

Hambala Fully

Потенциальный
–1

И тут дисней со своими любовными историями про принцев и принцесс идут нахуй, ведь они открыто демонстрируют сексуальную ориентацию персонажей.

Ответить

Потенциальный Илья

Hambala
0

Ну если хотят продемонстрировать свою поддержку лгбт, то пусть делают мульт про двух принцев. Зачем делать это через проходного персонажа, да еще и так топорно?

Ответить

Hambala Fully

Потенциальный
2

Такой мульт тогда запретят во многих странах, какой в этом смысл.

И да, раз персонаж проходной, то почему это вообще должно кого-то задевать/волновать?  В чем причина триггера-то ?

Ответить

Первоначальный супер_стар

4

В 2019 году Disney менял концовку фильма «Мстители: Финал» в российской версии

Это начало фильма.

Ответить

Роман Матречко

0

Ну а собственно что не так? "Партнер" вполне компромиссный вариант в этом случае
Зачем вообще делать на этом акцент в мультфильме для детей? Ну кроме очевидного языка в жопе левачья

Ответить

Финский будильник

Роман
1

Вот спросят тебя, женат ли ты, а ты ответь: "да, мой партнер меня дома ждет". Не делай акцент, не выпячивай.

Ответить

Роман Матречко

Финский
1

И что в этом такого? Ты хотя бы разобрался в ситуации для начала, тк там этот персонаж просто начинает рандомно рассказывать, как она живет с женой и воспитывает дочку
Если хотите "репрезентации" геев в своих мультфильмах, снимайте мультфильмы про геев изначально
Ах да, тогда ведь в Китае не продадут

Ответить

Финский будильник

Роман
0

Кошмар! Это явно пропаганда. Я вот ни разу не видел натуралов, которые рассказывают окружающим о своей семье.

Ответить

Роман Матречко

Финский
–1

Дада, можешь оставить свои левацкие сблевы в каком-нибудь другом месте, ты никому не интересен

Ответить

Финский

Роман
1

Что-то вас порвало, помоему.

Ответить

Роман Матречко

Финский
–1

Да нисколько, хуйню прост пишешь, делая типа вид, будто не понимаешь, что ни за чем кроме бабок и попыток увязаться за повесточкой это не делается

Ответить

Kirill Guzikov

Роман
0

Ну рассказывает и рассказывает

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Ilia Gurtovoy

1

Вообще в мстителях и так понятно было что речь про мужчину.

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Andrey Petrenko

1

Гендерно-нейтрально, никакой дискриминации, че вам не нравится?

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