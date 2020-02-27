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Алексей Боржонов
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Экоактивисты добились запрета на расширение аэропорта Хитроу. Это первый случай прямого действия Парижского соглашения Материал редакции

Суд впервые обратился к этому документу.

6 комментариев
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​Члены парламента Мунира Уилсон и Сара Олни поддержали участников кампании против расширения Хитроу Фото: Стефан Руссо / PA

Апелляционный суд в Англии признал незаконным разрешение правительства расширить лондонский аэропорт Хитроу. План по строительству третьей взлётно-посадочной полосы не учитывает обязательства Великобритании, которые она взяла на себя, подписав Парижское климатическое соглашение.

Это решение стало важным прецедентом, считают климатические активисты, поскольку Парижское соглашение впервые возымело прямое действие. По словам Маргарет Веверинке, доцента кафедры международного публичного права в Лейденском университете (Нидерланды), суд впервые обратился к этому соглашению, вынося решение.

Парижское соглашение вступило в силу в 2016 году, его одобрили больше 190 стран. Оно направлено на сдерживание климатических изменений. В частности, страны не должны позволить средней температуре на планете подняться больше чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Английское правительство не собирается обжаловать решение суда, но это намерены сделать владельцы аэропорта. В решении суда отмечается, что полоса всё ещё может появиться, но для этого правительству придётся пересмотреть политику в отношении аэропортов и свои обязательства по борьбе с изменением климата.

#новости #климат

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6 комментариев
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Александр Мирошников

7

Активисты после: "какого хрена аэропорт так перегружен?!"

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Смешанный супер_стар

Александр
14

"из-за перегруженных полос самолёты по 2 часа еьашат круги над аэропортом"
Эко-активисты счастливы.

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andorus

Смешанный
0

Я думаю есть пропускная способность аэропорта в каких нибудь самолеточасах, и она увеличится с увеличением количества впп, соотвественно кружащих в небе не уменьшится 

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Raoul

0

Это фашизм...

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Своеобразный единорожек88

0
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Гибкий американец

Своеобразный
0

Нууу шо ты где?

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