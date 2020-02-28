Ведомство выписало россиянам более 142 миллионов штрафов.
За 2019 год ГИБДД выписала водителям авто штрафов на сумму более 106,5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт из МВД и данные Госавтоинспекции.
Издание уточняет, что всего ведомство выписало 142,1 миллиона штрафных постановлений за нарушение правил дорожного движения. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 122,1 миллиона штрафов было выдано при помощи камер.
Самым популярным нарушением среди россиян стало превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений. В тройку также вошли несоблюдение знаков и разметки (12 миллионов), проезд на запрещающий сигнал светофора (5,1 миллиона).
Топ-10 самых популярных нарушений ПДД в 2019 году:
- Превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений;
- Несоблюдение знаков и разметки — 12 миллионов нарушений;
- Проезд на запрещающий сигнал светофора — 5,1 миллиона нарушений;
- Нарушение правил парковки и обгона — 3,3 миллиона нарушений;
- Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов — 2,8 миллиона нарушений;
- Несоблюдение требований ОСАГО — 2,8 миллиона нарушений;
- Не уступили дорогу маршрутоному транспорту и машинам со включённым спецсредствами — 2,7 миллиона нарушений;
- Управление запрещённым или неисправным транспортным средством — 2,6 миллиона нарушений;
- Нарушение ПДД пешеходами и другими участниками дорожного движения — 1,6 миллиона нарушений;
- Не предоставление преимущества движения пешеходам и другим участникам движения — 1,4 миллиона нарушений.
ГИБДД также опубликовала данные по количеству нетрезвых водителей за рулём. За 2019 год ведомство возбудило 308,1 тысячу дел за нетрезвое вождение. Это на 11% меньше, чем годом ранее. До судя из них дошло только 260 тысяч дел. Из них 173 тысячи человек лишили прав, 45,4 тысячи — арестовали и 18,5 — оштрафовали.
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