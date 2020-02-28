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Arthur Khamzin
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«Коммерсантъ»: сумма штрафов ГИБДД в 2019 году превысила 100 миллиардов рублей Материал редакции

Ведомство выписало россиянам более 142 миллионов штрафов.

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За 2019 год ГИБДД выписала водителям авто штрафов на сумму более 106,5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт из МВД и данные Госавтоинспекции.

Издание уточняет, что всего ведомство выписало 142,1 миллиона штрафных постановлений за нарушение правил дорожного движения. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 122,1 миллиона штрафов было выдано при помощи камер.

Самым популярным нарушением среди россиян стало превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений. В тройку также вошли несоблюдение знаков и разметки (12 миллионов), проезд на запрещающий сигнал светофора (5,1 миллиона).

Топ-10 самых популярных нарушений ПДД в 2019 году:

  1. Превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений;
  2. Несоблюдение знаков и разметки — 12 миллионов нарушений;
  3. Проезд на запрещающий сигнал светофора — 5,1 миллиона нарушений;
  4. Нарушение правил парковки и обгона — 3,3 миллиона нарушений;
  5. Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов — 2,8 миллиона нарушений;
  6. Несоблюдение требований ОСАГО — 2,8 миллиона нарушений;
  7. Не уступили дорогу маршрутоному транспорту и машинам со включённым спецсредствами — 2,7 миллиона нарушений;
  8. Управление запрещённым или неисправным транспортным средством — 2,6 миллиона нарушений;
  9. Нарушение ПДД пешеходами и другими участниками дорожного движения — 1,6 миллиона нарушений;
  10. Не предоставление преимущества движения пешеходам и другим участникам движения — 1,4 миллиона нарушений.

ГИБДД также опубликовала данные по количеству нетрезвых водителей за рулём. За 2019 год ведомство возбудило 308,1 тысячу дел за нетрезвое вождение. Это на 11% меньше, чем годом ранее. До судя из них дошло только 260 тысяч дел. Из них 173 тысячи человек лишили прав, 45,4 тысячи — арестовали и 18,5 — оштрафовали.

#новости #гибдд #автомобили

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