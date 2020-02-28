Ведомство выписало россиянам более 142 миллионов штрафов.

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За 2019 год ГИБДД выписала водителям авто штрафов на сумму более 106,5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт из МВД и данные Госавтоинспекции.

Издание уточняет, что всего ведомство выписало 142,1 миллиона штрафных постановлений за нарушение правил дорожного движения. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 122,1 миллиона штрафов было выдано при помощи камер.

Самым популярным нарушением среди россиян стало превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений. В тройку также вошли несоблюдение знаков и разметки (12 миллионов), проезд на запрещающий сигнал светофора (5,1 миллиона).

Топ-10 самых популярных нарушений ПДД в 2019 году:

Превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений; Несоблюдение знаков и разметки — 12 миллионов нарушений; Проезд на запрещающий сигнал светофора — 5,1 миллиона нарушений;

Нарушение правил парковки и обгона — 3,3 миллиона нарушений; Нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов — 2,8 миллиона нарушений; Несоблюдение требований ОСАГО — 2,8 миллиона нарушений; Не уступили дорогу маршрутоному транспорту и машинам со включённым спецсредствами — 2,7 миллиона нарушений; Управление запрещённым или неисправным транспортным средством — 2,6 миллиона нарушений; Нарушение ПДД пешеходами и другими участниками дорожного движения — 1,6 миллиона нарушений; Не предоставление преимущества движения пешеходам и другим участникам движения — 1,4 миллиона нарушений.