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Ведомство выписало россиянам более 142 миллионов штрафов.
За 2019 год ГИБДД выписала водителям авто штрафов на сумму более 106,5 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт из МВД и данные Госавтоинспекции.
Издание уточняет, что всего ведомство выписало 142,1 миллиона штрафных постановлений за нарушение правил дорожного движения. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 122,1 миллиона штрафов было выдано при помощи камер.
Самым популярным нарушением среди россиян стало превышение скорости — 101,8 миллиона нарушений. В тройку также вошли несоблюдение знаков и разметки (12 миллионов), проезд на запрещающий сигнал светофора (5,1 миллиона).
Топ-10 самых популярных нарушений ПДД в 2019 году:
ГИБДД также опубликовала данные по количеству нетрезвых водителей за рулём. За 2019 год ведомство возбудило 308,1 тысячу дел за нетрезвое вождение. Это на 11% меньше, чем годом ранее. До суда из них дошло только 260 тысяч дел. Из них 173 тысячи человек лишили прав, 45,4 тысячи — арестовали и 18,5 тысяч оштрафовали.
Осталось повысить штрафы, чтобы люди стали либо меньше нарушать, либо больше платить. Ну и попробовать не воровать эти же деньги.
Рост числа выписанных штрафов как раз говорит о том, что сумму выплаты за нарушение надо повышать.
Рост количества штрафов может быть связан так же с количеством каршеринговых автомобилей. Соответственно как и рост ДТП.
Считаю штрафы ГИБДД формой дани/налога. Как и например "Платеж за обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО)", который суть налог на печные трубы, как при Петре 1.
хз...езжу и за год прилетел только один штраф на 250 рэ (500). На трассе М4 словил мобильную камеру на знаке 40. Езжу не в пенс режиме, но на налог или дань, как вы сказали не попадал