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Алексей Боржонов
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Россия ограничила въезд для иностранцев из Ирана и Южной Кореи из-за коронавируса Covid-19 Материал редакции

Их будут пропускать через границу только в аэропорту Шереметьево.

6 комментариев
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Россия ограничила въезд для иностранцев из Ирана и Южной Кореи из-за вспышки коронавируса Covid-19. Ограничения для Ирана действуют с 28 февраля, для Кореи они вступят в силу 1 марта.

Иностранцы, которые прилетают в Россию из этих стран, смогут пересечь границу только в аэропорту Шереметьево. Под ограничения не подпадают граждане государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России, въезжающие с территории Ирана.

Ещё одним указом Россия ограничила въезд граждан Ирана. В документе говорится, что ограничения действуют в отношении иранцев, которые собирались приехать в Россию для учебы, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Это произошло на фоне роста числа заболевшим новым коронавирусом в этих странах. К утру 28 февраля в Южной Корее заражены больше 2 тысяч человек, в Иране — 240.

Россия запретила летать в Южную Корею всем…
Причиной запрета стало распространение коронавируса Covid-19.
tjournal.ru

#новости #covid19

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6 комментариев
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hyposlasher

4

А с Италией не хотят ограничить? Там в три раза больше заболевших чем в Иране.

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Целый велосипед

hyposlasher
1

Это же Италия 😄

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hyposlasher

Целый
3

Чиновники хотят попасть на свои итальянские дачи, да

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Сергей Зайкевич

0
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Kyler

Сергей
0

???

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Masha Kovalyova

0

После вспышке в Милане пытаться ограничивать перемещения уже точно поздно, вирус уже точно есть в каждом крупном городе мира. Вспышка там достаточно значительная, судя по всему, и сильно задела иногородних посетителей. Скажем, можно посмотреть на Швейцарию - за последние два дня десять несвязанных кейсов по всей стране, все были неделю назад в Милане.

В Москве не карантинят и не карнтинили приезжающих из Италии, а у одного Аэрофлота по шесть рейсов в день в Милан.

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