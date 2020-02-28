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Их будут пропускать через границу только в аэропорту Шереметьево.
Россия ограничила въезд для иностранцев из Ирана и Южной Кореи из-за вспышки коронавируса Covid-19. Ограничения для Ирана действуют с 28 февраля, для Кореи они вступят в силу 1 марта.
Иностранцы, которые прилетают в Россию из этих стран, смогут пересечь границу только в аэропорту Шереметьево. Под ограничения не подпадают граждане государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России, въезжающие с территории Ирана.
Ещё одним указом Россия ограничила въезд граждан Ирана. В документе говорится, что ограничения действуют в отношении иранцев, которые собирались приехать в Россию для учебы, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Ранее Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Это произошло на фоне роста числа заболевшим новым коронавирусом в этих странах. К утру 28 февраля в Южной Корее заражены больше 2 тысяч человек, в Иране — 240.
А с Италией не хотят ограничить? Там в три раза больше заболевших чем в Иране.
Это же Италия 😄
После вспышке в Милане пытаться ограничивать перемещения уже точно поздно, вирус уже точно есть в каждом крупном городе мира. Вспышка там достаточно значительная, судя по всему, и сильно задела иногородних посетителей. Скажем, можно посмотреть на Швейцарию - за последние два дня десять несвязанных кейсов по всей стране, все были неделю назад в Милане.
В Москве не карантинят и не карнтинили приезжающих из Италии, а у одного Аэрофлота по шесть рейсов в день в Милан.