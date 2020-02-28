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Идею его создания поддержал Путин.
До конца 2020 года в МГУ имени М.В. Ломоносова появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Его возглавит гендиректор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ректора университета Виктора Садовничего и на источники.
Издание направило запрос в пресс-службу МГУ, но его перенаправили в «Иннопрактику». В фонде «Ведомостям» рассказали, что институт создали ещё в 2019 году и подтвердили, что его возглавила Катерина Тихонова. Он займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями и будет финансироваться из программы развития МГУ. О какой сумме идёт речь, неизвестно.
Предложение создать в МГУ структуру, которая будет заниматься исследованиями в области ИИ, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в мае 2019 года на совещании с участием Владимира Путина. Президент тогда поддержал идею.
В 2015 году агентство Reuters со ссылкой на источники назвало Катерину Тихонову дочерью Путина. Эту же информацию сообщал Bloomberg. Предполагаемая дочь президента России входит в научный совет МГУ и руководит фондом «Иннопрактика» при университете.
Проблематика нового научного образования:
Сможет ли ИИ заставить россиян плотить нологи?
Если избрать ИИ президентом РФ, сколько сроков подряд он может находиться у власти?
И главная задача , которую поручено решить ИИ :
Есть ли время на раскачку?
"Агентство Reuters со ссылкой на источники назвало Катерину Тихонову дочерью Путина"
Хороший источник, надёжный.