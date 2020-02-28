Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1180

Предполагаемая дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта. Он появится в МГУ до конца года Материал редакции

Идею его создания поддержал Путин.

6 комментариев
В закладки
Катерина Тихонова (справа)​ Скриншот: «Россия 24», Youtube

До конца 2020 года в МГУ имени М.В. Ломоносова появится Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем. Его возглавит гендиректор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию ректора университета Виктора Садовничего и на источники.

Издание направило запрос в пресс-службу МГУ, но его перенаправили в «Иннопрактику». В фонде «Ведомостям» рассказали, что институт создали ещё в 2019 году и подтвердили, что его возглавила Катерина Тихонова. Он займется фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями и будет финансироваться из программы развития МГУ. О какой сумме идёт речь, неизвестно.

Предложение создать в МГУ структуру, которая будет заниматься исследованиями в области ИИ, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в мае 2019 года на совещании с участием Владимира Путина. Президент тогда поддержал идею.

В 2015 году агентство Reuters со ссылкой на источники назвало Катерину Тихонову дочерью Путина. Эту же информацию сообщал Bloomberg. Предполагаемая дочь президента России входит в научный совет МГУ и руководит фондом «Иннопрактика» при университете.

#новости #путин

Новости
Подписан
Отписаться
«Коммерсантъ»: сумма штрафов от ГИБДД в 2019 году превысила 100 миллиардов рублей
Ведомство выписало россиянам более 142 миллионов штрафов.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 146589, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 Feb 2020 12:31:58 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в ИТ
для разработчиков, маркетологов, аналитиков, менеджеров и других специалистов
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 146589, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/146589\/get","add":"\/comments\/146589\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/146589"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Евгений Козлов

9
Ответить

Мощный Каковощи

1

Проблематика нового научного образования:
Сможет ли ИИ заставить россиян плотить нологи?
Если избрать ИИ президентом РФ, сколько сроков подряд он может находиться у власти?
И главная задача , которую поручено решить ИИ :
Есть ли время на раскачку?

Ответить

Папуша

0

Когда естественного интеллекта не хватает (badam-tsss)

Ответить

Лис Рыжий

0

"Агентство Reuters со ссылкой на источники назвало Катерину Тихонову дочерью Путина"
Хороший источник, надёжный.

Ответить

Мощный Каковощи

Лис
0

"Со ссылкой на целебные источники..."

Ответить

Необходимый торшер

0

Какие же они все умные, дети чиновников... 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря.Против и за кормление грудью в общественных местах
В последние несколько дней в соцсетях снова ругаются и спорят о том, может ли кормящая женщина прикладывать младенца к груди в общественном месте или «родила — сиди дома».
342
Новости
Около российского посольства в Праге появилась площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской
Мэр города назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.
119
Новости
Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля
День сделают оплачиваемым выходным.
158
Популярное за три дня
Наука
Глобальное изменение климата является научным консенсусом
Стало немного грустно, что на TJ так много противников идеи о глобальном изменении климата. Кстати, «глобальное потепление» — не совсем научно корректный термин, и может вводить в заблуждение. Лучше всё таки использовать термин — глобальное изменение климата. Появляются даже комментарии типа: «Ну и хорошо что потеплеет, для России только на…
261
Новости
На чеченского блогера, критиковавшего власти Чечни, совершили покушение. Он обезвредил нападавшего
Мужчина пришёл с молотком и рассказал, что его прислал «Абдурахман из Грозного».
127
Технологии
Два программиста сгенерировали «все возможные» мелодии, защитили авторским правом и сделали «общественным достоянием»
Алгоритм создал 68 миллиардов комбинаций — и всё для того, чтобы музыканты перестали судиться друг с другом из-за авторских прав.
175

Прямой эфир

Nikita

Предполагаемая дочь Путина…

Мощный Каковощи

Предполагаемая дочь Путина…

Ivan Knyazev

На «Авито» появились умные…

Василий

В российской версии «Вперёд…

Лис Рыжий

Предполагаемая дочь Путина…

Мощный Каковощи

Предполагаемая дочь Путина…

colorless

Гость TJ: Водитель троллейбуса

Alex Dark

Гость TJ: Водитель троллейбуса

Dragan Velimirovic

У Голунова нашли наркотики. Снова

Zoibana

На «Авито» появились умные…

Александр Мирошников

Вы не знаете, что может ваш…

Serega Khobta

Гость TJ: Водитель троллейбуса

Новая папка

В сеть попали терабайты данных…

F pee Z doo .

Вы не знаете, что может ваш…

Папуша

Предполагаемая дочь Путина…

Новая папка

В сеть попали терабайты данных…

Евгений Козлов

Предполагаемая дочь Путина…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "1a3ceffd" }