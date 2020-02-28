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Во время этой поездки он подарил Китаю 30 тысяч баранов.
В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу Covid-19 помещён президент страны Халтмаагийн Баттулга после его однодневного визита в Пекин. Об этом сообщило агентство Montsame, позже эту информацию подтвердила пресс-служба президента Монголии.
Баттулга вернулся из КНР 27 февраля. Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.
Во время своего визита Баттулга вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче в дар Китаю 30 тысяч баранов.
NY Times уточнило, что Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса Covid-19.
В дар Китаю звучит как в дар поле чудес
Когда там уже планете пиздец?
уже
Почему Тобби выдает себя за какого-то эколога?
не знаю! Но всё сказанное им правда https://www.motherjones.com/politics/2014/11/climate-desk-fact-checks-aaron-sorkins-climate-science-newsroom/
Правильно, им еще жить с Китаем, соседи же. Поэтому надо посодействовать, и в отличие от всех стран кто закрылся и отстранился, хоть чем-то помогли