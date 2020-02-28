Во время этой поездки он подарил Китаю 30 тысяч баранов.

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​Халтмаагийн Баттулга Снимок Александра Вильфа

В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу Covid-19 помещён президент страны Халтмаагийн Баттулга после его однодневного визита в Пекин. Об этом сообщило агентство Montsame, позже эту информацию подтвердила пресс-служба президента Монголии.

Баттулга вернулся из КНР 27 февраля. Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.

Во время своего визита Баттулга вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче в дар Китаю 30 тысяч баранов.