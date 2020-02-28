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Артём Мазанов
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Президент Монголии первым из глав государств просидит на карантине из-за коронавируса. Он съездил в Китай Материал редакции

Во время этой поездки он подарил Китаю 30 тысяч баранов.

13 комментариев
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​Халтмаагийн Баттулга Снимок Александра Вильфа

В Монголии на 14-дневный карантин по коронавирусу Covid-19 помещён президент страны Халтмаагийн Баттулга после его однодневного визита в Пекин. Об этом сообщило агентство Montsame, позже эту информацию подтвердила пресс-служба президента Монголии.

Баттулга вернулся из КНР 27 февраля. Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.

Во время своего визита Баттулга вручил председателю КНР Си Цзиньпину сертификат о передаче в дар Китаю 30 тысяч баранов.

NY Times уточнило, что Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса Covid-19.

#новости #covid19

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13 комментариев
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Заур Зауров

3

В дар Китаю звучит как в дар поле чудес

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Джордж Харви

Заур
0

30 тысяч Баранов на барабане!

Ответить

пепси

0

Когда там уже планете пиздец?

Ответить

Alex Maz

пепси
6

уже давно

Ответить

Сергей Звезда

пепси
0

уже

Ответить

Развитый коктейль

Сергей
1

Почему Тобби выдает себя за какого-то эколога?

Ответить

Сергей Звезда

Развитый
0

не знаю! Но всё сказанное им правда https://www.motherjones.com/politics/2014/11/climate-desk-fact-checks-aaron-sorkins-climate-science-newsroom/

Ответить

Марина Парфенова

0

Правильно, им еще жить с Китаем, соседи же. Поэтому надо посодействовать, и в отличие от всех стран кто закрылся и отстранился, хоть чем-то помогли

Ответить

пепси

Марина
3

А ведь было время, когда китайцы сами откупались от всадников степей...

Ответить

DJ Ебан

1

Сначала прочитал 30 тисяч баксов

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Офигеть, новости про монголию

Ответить

Джордж Харви

0

Си Цинь Рига уже ничем не удивить. Ничем, кроме 30 тысяч баранов.

Ответить

Dzh SG

–1

Президент Монголии 
Затролил Си? 

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