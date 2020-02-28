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Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.
В США стали реже покупать пиво Corona из-за того, что его название созвучно со словом «коронавирус». К такому выводу пришло независимое пиар-агентство 5W Public Relations, которое провело опрос жителей страны.
5W Public Relations провела опрос 25-26 февраля. В нём участвовали 737 американцев.
Ранее из-за вспышки коронавируса люди стали массово гуглить «пиво корона вирус», пытаясь понять, связана ли болезнь с пивом Corona.
К 28 февраля в мире больше 83 тысяч заражённых и 2800 погибших.
Какой бренд хочет, чтобы его связывали с вирусом, который убивает людей во всем мире?
plague inc
Создатели Короны до сих пор не могут поверить, что амеры настолько пробитые
Это же Доминик)
Ну понятно же, надо назвать пиво антикорона, и вот они, рекордные продажи, даже не пьющее население запьёт
МОЛНИЯ: производитель пива Corona Extra решил временно сменить названиe напитка, чтобы не ассоциироваться с вирусом.
Хоть пиво и отстойное, но бля, ситуация страшная
Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.
Они просто голосуют за Трампа и ненавидят мексов.
Может вопрос так задают? Corona beer можно понять как пиво Корона и как пиво зараженное коронавирусом.