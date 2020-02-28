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Новости
Алексей Боржонов
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Американцы стали реже покупать пиво Corona после вспышки нового коронавируса Материал редакции

Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.

20 комментариев
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Фото: Родриго Арангуа, AFP

В США стали реже покупать пиво Corona из-за того, что его название созвучно со словом «коронавирус». К такому выводу пришло независимое пиар-агентство 5W Public Relations, которое провело опрос жителей страны.

  • 38% пьющих пиво американцев «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona «сейчас».
  • Среди тех, кто обычно покупает эту марку пива, 4% заявили, что перестанут пить его. 14% сказали, что не будут заказывать Corona в общественных местах.
  • 16% опрошенных заявили, что сомневаются, связан ли коронавирус с Corona.

Хотя бренд и утверждает, что потребители понимают, что нет никакой связи между вирусом и пивной компанией, это всё равно катастрофа для Corona. Какой бренд хочет, чтобы его связывали с вирусом, который убивает людей во всем мире?

Ронн Торосян
Основатель 5W Public Relations

5W Public Relations провела опрос 25-26 февраля. В нём участвовали 737 американцев.

Ранее из-за вспышки коронавируса люди стали массово гуглить «пиво корона вирус», пытаясь понять, связана ли болезнь с пивом Corona.

К 28 февраля в мире больше 83 тысяч заражённых и 2800 погибших.

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#новости #covid19

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20 комментариев
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Иван Гессе

25
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Иван Гессе

Иван
10

Какой бренд хочет, чтобы его связывали с вирусом, который убивает людей во всем мире?

plague inc

Ответить

Чистый диод

Иван
0

Специально ради этой картинки в комменты зашел

Ответить

Алексей Ермолаев

6

Создатели Короны до сих пор не могут поверить, что амеры настолько пробитые

Ответить

Poe Ghost

Алексей
4

Блять, только мы в России настолько умнее всех, что верим в заражённые коронавирусом бананы.

Ответить

Василий

Poe
1

Ну тут хоть какая то связь может быть

Ответить

George Weiller

Василий
0

бананы обсасывали заражённые

Ответить

Уполномоченный ихтиандр

2
Ответить

Целый велосипед

Уполномоченный
0

Это же Доминик)

Ответить

Poe Ghost

Целый
4

От коронавируса поник(

Ответить

Газовый завод

1

для обратного эффекта пусть запустят акцию: таблетка арбидола в подарок

Ответить

Негативный месяц

1

Ну понятно же, надо назвать пиво антикорона, и вот они, рекордные продажи, даже не пьющее население запьёт 

Ответить

Станислав Козак

1

МОЛНИЯ: производитель пива Corona Extra решил временно сменить названиe напитка, чтобы не ассоциироваться с вирусом.

Ответить

Rhys Prince

1

А потом Шоколад Корона :D

Ответить

Andrew Sychev

0

Хоть пиво и отстойное, но бля, ситуация страшная 

Ответить

Локальный Кирилл

Andrew
1

Пиво норм

Ответить

Nikita B

0

Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.

Они просто голосуют за Трампа и ненавидят мексов.

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Почему я не удивлен

Ответить

Образованный глобус

0

Может вопрос так задают? Corona beer можно понять как пиво Корона и как пиво зараженное коронавирусом.

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Stalker 7Q

0

Где-то плачет один Доминик Торетто

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