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Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.
В США стали реже покупать пиво Corona из-за того, что его название созвучно со словом «коронавирус». К такому выводу пришло независимое пиар-агентство 5W Public Relations, которое провело опрос жителей страны.
5W Public Relations провела опрос 25-26 февраля. В нём участвовали 737 американцев.
В январе стало известно, что из-за вспышки коронавируса люди стали массово гуглить «пиво корона вирус», пытаясь понять, связана ли болезнь с пивом Corona. По данным Google Trends, только в период с 18 по 26 января популярность запроса «corona beer virus» («пиво корона вирус») подскочила на 2300%.
К 28 февраля в мире больше 83 тысяч заражённых и 2800 погибших.
Какой бренд хочет, чтобы его связывали с вирусом, который убивает людей во всем мире?
plague inc
Зашёл сюда чтобы лайкнул эту фотку, потому что знал, что она тут будет.
Создатели Короны до сих пор не могут поверить, что амеры настолько пробитые
бананы обсасывали заражённые
Этикетки и пробки изготавливаются в Китае, их тоже могли потрогать опасные азиатские ручонки.
МОЛНИЯ: производитель пива Corona Extra решил временно сменить названиe напитка, чтобы не ассоциироваться с вирусом.
Это же Доминик)
Ну понятно же, надо назвать пиво антикорона, и вот они, рекордные продажи, даже не пьющее население запьёт
Назвать его Арбидол. И только тогда можно гарантировать успех
Хоть пиво и отстойное, но бля, ситуация страшная
Пиво норм
Это кстати пивной напиток (но на вкус действительно норм)
Пивной напиток – это то же пиво, но в нём содержатся ингредиенты помимо воды, дрожжей, хмеля и зерна. Это вовсе не означает, что пивной напиток хуже, просто по российским ГОСТам он не может называться пивом. В Штатах и Мексике таких правил нет, поэтому Corona именно пиво, а не пивной напиток. В Германии, например, пивом считается только то, что состоит из воды, солода и хмеля (без дрожжей), а в Бельгии пивом называют всё, что приготовлено по схожей технологии, — и похуй, сколько там добавок.
Так что все домыслы о том, что пивной напиток в чём-то уступает пиву — хуйня. Дело лишь в стандартах качества и наименовании продуктов в каждой отдельной стране.
В Германии пивной закон давным давно был
Я думаю, немцы то уж должны разницу понимать, учитвая что у них всякие Гозе есть
А потом Шоколад Корона :D
Норм, потом еще под их фабриками народ начнет жечь покрышки и бастовать чтоб они убирались с своим Короновирусом
Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.
Они просто голосуют за Трампа и ненавидят мексов.
Может вопрос так задают? Corona beer можно понять как пиво Корона и как пиво зараженное коронавирусом.
несчастные хуесосы
Сказал чувак с аватаркой GTA 5...
Детей стали реже называть Карина, говорят.
У нас тут где-то был хачик, который обвинял людей на Дальнем Востоке, что не покупают его гнилые бананы из-за коронавируса
Либо люди тупые параноики... Либо просто тупые. Других вариантов не вижу.
Запретить короны, потому что оно созвучно с вирусом, название которого пошло от той же короны, рекурсия
стали массово гуглить «пиво корона вирус», пытаясь понять, связана ли болезнь с пивом Corona.
Шикарно