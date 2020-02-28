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Алексей Боржонов
11 157

Пиар-агентство из США: американцы стали реже покупать пиво Corona после вспышки нового коронавируса Материал редакции

Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.

63 комментария
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Фото: Родриго Арангуа, AFP

В США стали реже покупать пиво Corona из-за того, что его название созвучно со словом «коронавирус». К такому выводу пришло независимое пиар-агентство 5W Public Relations, которое провело опрос жителей страны.

  • 38% пьющих пиво американцев «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona «сейчас».
  • Среди тех, кто обычно покупает эту марку пива, 4% заявили, что перестанут пить его. 14% сказали, что не будут заказывать Corona в общественных местах.
  • 16% опрошенных заявили, что сомневаются, связан ли коронавирус с Corona.

Хотя бренд и утверждает, что потребители понимают, что нет никакой связи между вирусом и пивной компанией, это всё равно катастрофа для Corona. Какой бренд хочет, чтобы его связывали с вирусом, который убивает людей во всем мире?

Ронн Торосян
Основатель 5W Public Relations

5W Public Relations провела опрос 25-26 февраля. В нём участвовали 737 американцев.

В январе стало известно, что из-за вспышки коронавируса люди стали массово гуглить «пиво корона вирус», пытаясь понять, связана ли болезнь с пивом Corona. По данным Google Trends, только в период с 18 по 26 января популярность запроса «corona beer virus» («пиво корона вирус») подскочила на 2300%.

К 28 февраля в мире больше 83 тысяч заражённых и 2800 погибших.

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63 комментария
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Иван Гессе

135
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Иван Гессе

Иван
54

Какой бренд хочет, чтобы его связывали с вирусом, который убивает людей во всем мире?

plague inc

Ответить

Максим Иванов

Иван
0

АвтоВАЗ

Ответить

Чистый диод

Иван
8

Специально ради этой картинки в комменты зашел

Ответить

Актуальный микроскоп

Иван
3

Зашёл сюда чтобы лайкнул эту фотку, потому что знал, что она тут будет.

Ответить

Slow Dimon

Иван
1

Старик в чем-то был прав

Ответить

Алексей Ермолаев

34

Создатели Короны до сих пор не могут поверить, что амеры настолько пробитые

Ответить

Poe Ghost

Алексей
44

Блять, только мы в России настолько умнее всех, что верим в заражённые коронавирусом бананы.

Ответить

Василий

Poe
6

Ну тут хоть какая то связь может быть

Ответить

George Weiller

Василий
7

бананы обсасывали заражённые

Ответить

Rex Sacrorum

George
0

Их летучие мыши едят.

Ответить

Боковой корабль

George
0

https://www.youtube.com/watch?v=OrYviayFwao

Ответить

Danila Romanov

George
0

Бананы использовали вместо огурцов для лечения геморроя.

Ответить

Иван Журавлев

Василий
0

Этикетки и пробки изготавливаются в Китае, их тоже могли потрогать опасные азиатские ручонки.

Ответить

ouxen

Poe
0

кстати в курсе что в бананах ядовитые пауки могут долететь?

Ответить

Poe Ghost

ouxen
4

Давно хочу какую-нибудь новую тварь в домашний террариум.

Ответить

Zzzzzzz

Poe
0

Не, про пиво в разы тупее

Ответить

Лис

Алексей
1

Создатели короны из Мексики, они давно уже во всё поверили

Ответить

Станислав Козак

27

МОЛНИЯ: производитель пива Corona Extra решил временно сменить названиe напитка, чтобы не ассоциироваться с вирусом.

Ответить

Макс Шлыков

Станислав
6

Ебола какая то...

Ответить

Slow Dimon

Станислав
0

Ударение на последний слог просится

Ответить

Александр Коровников

16
Ответить

Уполномоченный ихтиандр

7
Ответить

Целый велосипед

Уполномоченный
0

Это же Доминик)

Ответить

Poe Ghost

Целый
29

От коронавируса поник(

Ответить

Жилищный фонарь

Poe
1

Хватит издеваться над людьми с онкологией, это не смешно.

Ответить

Негативный месяц

6

Ну понятно же, надо назвать пиво антикорона, и вот они, рекордные продажи, даже не пьющее население запьёт 

Ответить

Игорь Голованов

Негативный
7

Назвать его Арбидол. И только тогда можно гарантировать успех

Ответить

パイナップル アリクサンダ

Игорь
3

Кек, лол, арбидол.

Ответить

Valentina Pavlova

Негативный
1
Ответить

Andrew Sychev

–7

Хоть пиво и отстойное, но бля, ситуация страшная 

Ответить

Локальный Кирилл

Andrew
15

Пиво норм

Ответить

Алексей Шуртин

Локальный
0

Это кстати пивной напиток (но на вкус действительно норм)

Ответить

Poe Ghost

Алексей
9

Пивной напиток – это то же пиво, но в нём содержатся ингредиенты помимо воды, дрожжей, хмеля и зерна. Это вовсе не означает, что пивной напиток хуже, просто по российским ГОСТам он не может называться пивом. В Штатах и Мексике таких правил нет, поэтому Corona именно пиво, а не пивной напиток. В Германии, например, пивом считается только то, что состоит из воды, солода и хмеля (без дрожжей), а в Бельгии пивом называют всё, что приготовлено по схожей технологии, — и похуй, сколько там добавок.

Так что все домыслы о том, что пивной напиток в чём-то уступает пиву — хуйня. Дело лишь в стандартах качества и наименовании продуктов в каждой отдельной стране. 

Ответить

Андрей Лузин

Poe
0

В Германии пивной закон давным давно был
Я думаю, немцы то уж должны разницу понимать, учитвая что у них всякие Гозе есть

Ответить

Vasily Mordovin

Локальный
0

Особенно с лаймом!

Ответить

Газовый завод

2

для обратного эффекта пусть запустят акцию: таблетка арбидола в подарок

Ответить

Rhys Prince

2

А потом Шоколад Корона :D

Ответить

Игорь Голованов

Rhys
0

Норм, потом еще под их фабриками народ начнет жечь покрышки и бастовать чтоб они убирались с своим Короновирусом

Ответить

Nikita B

1

Почти 40% опрошенных жителей США «ни при каких обстоятельствах» не купят Corona.

Они просто голосуют за Трампа и ненавидят мексов.

Ответить

Образованный глобус

1

Может вопрос так задают? Corona beer можно понять как пиво Корона и как пиво зараженное коронавирусом.

Ответить

Stalker 7Q

1

Где-то плачет один Доминик Торетто

Ответить

Алихан Бексеитов

1

а королева Елизавета отказалась от своей короны 

Ответить

Danya Rubik

1

я наоборот купил попробовать, такая реклама! 

Ответить

Радмир Насыров

1

Доминик Торетто негодует!!1!

Ответить

Aleks Ad

–1

несчастные хуесосы

Ответить

Stalker 7Q

Aleks
1

Сказал чувак с аватаркой GTA 5...

Ответить

Aleks Ad

Stalker
–1

сказал непонятно кто, имеющий что то против рокстар...)

Ответить

Ivan Lindman

Aleks
0

А почему вы несчастны?

Ответить

Сергей Зайкевич

0

Почему я не удивлен

Ответить

Илья Тимофеев

0

Детей стали реже называть Карина, говорят.

Ответить

сироп от щекотки

Илья
0

Это из-за истоминой, сто процентов

Ответить

Годов Юрий

0

У нас тут где-то был хачик, который обвинял людей на Дальнем Востоке, что не покупают его гнилые бананы из-за коронавируса

Ответить

Vasily Mordovin

0
Ответить

Андрей Галицкий

0

чет короны захотелось бахнуть, летом , на пляжике ммм..

Ответить

Mike Marvox

0
Ответить

Anton Fakovsky

0

в Украине второй день подряд скидки неплохие на Корону, золотое время)

Ответить

Чистый диод

0

Сибирская язва + коронавирус =

Ответить

Денис Виронов

0

Либо люди тупые параноики... Либо просто тупые. Других вариантов не вижу.

Ответить

Александр Акимов

Денис
0

Западная система образования, бессмысленная и беспощадная.

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

0

Звучит как «новость» от ИА «Панорама»

Ответить

Олег Костюк

0

Запретить короны, потому что оно созвучно с вирусом, название которого пошло от той же короны, рекурсия

Ответить

Ярослав

0

стали массово гуглить «пиво корона вирус», пытаясь понять, связана ли болезнь с пивом Corona.

Шикарно

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