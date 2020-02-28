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Артём Мазанов
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Площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека. Ей посоветовали не работать с «опасными людьми» Материал редакции

В числе спикеров — Екатерина Шульман и Сергей Смирнов.

24 комментария
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Московское арт-пространство «Агломерат» отменило аренду зала для конференции по правам человека «Правокон». Об этом рассказал член Либертарианской партии Михаил Светов.

Площадка объяснила свой отказ рекомендацией не работать с «опасными людьми», которая поступила им накануне. В разговоре с «МБХ медиа» Светов уточнил, что им не рассказали, кто именно дал такую рекомендацию.

Сказали, что арендодателю кто-то звонил, они не сказали, кто. Владелец говорит, что это опасное мероприятие и опасные люди. Формулировка конкретная: «У вас будут выступать опасные люди». Но лайнап абсолютно безобидный, это чистая правозащита.

Михаил Светов
член Либертарианской партии

Светов также рассказал, что договор на аренду этой площадки уже был заключён, а деньги заплачены. Теперь организаторы ищут новое место для конференции.

«Правокон» запланирована на 1 марта. На конференции должны выступить, в том числе политолог Екатерина Шульман, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и глава «Агоры» Павел Чиков.

#новости

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24 комментария
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Иван Семёныч

7

Самые отмороженные спикеры за всю историю..

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Дмитрий Алексеевич

Иван
16

Их боялись даже чеченцы

Ответить

Иван Семёныч

Дмитрий
1

Не всем поймут, не каждый вспомнит

Ответить

Дмитрий Ермакович

9

Опасные люди посоветовали площадке не работать с нормальными людьми.
Пофиксил, можете не благодарить.

Ответить

Владимир Дыркин

8

Шульман святое

Ответить

Sergey Lukianov

Владимир
–4

Она из АП не вылезает, святое ваше. Мурзилка песковская

Ответить

Лис

Sergey
4

Лол, именно поэтому её и кикнули из СПЧ?

Ответить

Sergey Lukianov

Лис
0

да, надо делать тётке карьеру "правозащитницы", чтобы лохи велись и дальше. послушайте что она говорит о конституционном беспределе плешивого. как она все лихо оправдывает

Ответить

Alexander Petcoglo

6

Вот корпоратив ФСИН - совсем другое дело, приятная и расслабляющая атмосфера.

Ответить

пепси

Alexander
1

Там ещё стрипухи будут!

Ответить

Артур Логвинов

3

Каким таким правам человека? У вас никогда никаких прав не было, нет и не будет!

Ответить

Виолетта Макаревич

Артур
3

Права человека — это ересь, навязанная западом.

Ответить

Артур Логвинов

Виолетта
1

У нас у всех право одно – закрыть рот и радоваться.

Ответить

Целый велосипед

1

Народ уже заранее напугали, и никого не ебет что это вообще то незаконно 

Ответить

Передний Артем

Целый
0

Всё законно, владелец может отменять что угодно на своей площадке, на то он и владелец

Ответить

Печатный будильник

Передний
5

Да, но давление на арендодателя со стороны госорганов - акт политической цензуры, которая формально запрещена.

Ответить

Передний Артем

Печатный
0

В целом да, но тут надо доказать, что госорганы давили. Может это пранкеры были.

Ответить

Вчерашний Петя

Передний
3

Даже после заключения договора и оплаты аренды?

Ответить

Целый велосипед

Вчерашний
0

Оплату вернут скорее всего. По крайней мере обязаны 

Ответить

Передний Артем

Вчерашний
0

Да, просто в таких ситуациях обычно штрафы платят. Смотря какой у них договор.

Ответить

Целый велосипед

Передний
0

Незаконно запугивать людей. А владелец площадки может делать что хочет.

Ответить

Иван Семёныч

Целый
0

Верить Светову тоже такое себе

Ответить

Tyler Durden

Иван
0

Почему? 

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Иван Семёныч

Tyler
0

Не вызывает доверия. Шульман с Чиковым бы поверил, посерьёзней ребзя

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