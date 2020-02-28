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В числе спикеров — Екатерина Шульман и Сергей Смирнов.
Московское арт-пространство «Агломерат» отменило аренду зала для конференции по правам человека «Правокон». Об этом рассказал член Либертарианской партии Михаил Светов.
Площадка объяснила свой отказ рекомендацией не работать с «опасными людьми», которая поступила им накануне. В разговоре с «МБХ медиа» Светов уточнил, что им не рассказали, кто именно дал такую рекомендацию.
Светов также рассказал, что договор на аренду этой площадки уже был заключён, а деньги заплачены. Теперь организаторы ищут новое место для конференции.
«Правокон» запланирована на 1 марта. На конференции должны выступить, в том числе политолог Екатерина Шульман, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и глава «Агоры» Павел Чиков.
Самые отмороженные спикеры за всю историю..
Их боялись даже чеченцы
Опасные люди посоветовали площадке не работать с нормальными людьми.
Пофиксил, можете не благодарить.
Шульман святое
Она из АП не вылезает, святое ваше. Мурзилка песковская
да, надо делать тётке карьеру "правозащитницы", чтобы лохи велись и дальше. послушайте что она говорит о конституционном беспределе плешивого. как она все лихо оправдывает
Вот корпоратив ФСИН - совсем другое дело, приятная и расслабляющая атмосфера.
Каким таким правам человека? У вас никогда никаких прав не было, нет и не будет!
Права человека — это ересь, навязанная западом.
Народ уже заранее напугали, и никого не ебет что это вообще то незаконно
Всё законно, владелец может отменять что угодно на своей площадке, на то он и владелец
Да, но давление на арендодателя со стороны госорганов - акт политической цензуры, которая формально запрещена.
В целом да, но тут надо доказать, что госорганы давили. Может это пранкеры были.
Даже после заключения договора и оплаты аренды?
Да, просто в таких ситуациях обычно штрафы платят. Смотря какой у них договор.
Незаконно запугивать людей. А владелец площадки может делать что хочет.
Верить Светову тоже такое себе
Почему?
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