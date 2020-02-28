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Палец пролежал несколько месяцев в морозильнике.
Житель Минска Павел Виноградов рассказал, что ему удалось разблокировать модель смартфона Elephone S8 при помощи отрезанного пальца.
По словам Виноградова, несколько месяцев назад его отец получил травму — отрезал палец циркулярной пилой. После этого палец положили в морозильник, а через некоторое время Павел решил с его помощью протестировать сканер отпечатка пальца на смартфоне.
Виноградов отметил, что достал из морозильника палец и сразу попытался разблокировать смартфон, но ничего не вышло. После нескольких нажатий смартфон сообщил о слишком большом количестве попыток.
Тогда автор опустил отрезанный палец в кружку с тёплой водой. Как пишет Виноградов, доведя температуру пальца до комнатной, датчик смартфона сработал. Он опубликовал видеоролик с тестированием.
Осторожно: в видео присутствуют отсечённые части тела.
TJ обратился за комментарием к автору видеоролика, но на момент написания новости он не ответил.
Надёжность датчика Elephone S8 неизвестна. Его никто не тестировал. Кроме этого, компания заявляла, что им можно пользоваться даже влажными пальцами.
В 2013 году издание Engadget сообщило о невозможности использования отсечённых частей тела для разблокировки Touch ID в iPhone 5.
Авторы указали, что существует около шести видов сканеров отпечатков пальцев с разной степенью надёжности. Touch ID в iPhone сочетает в себе две технологии — емкостный и радиочастотный сенсоры.
Первый фиксирует слабые электрические заряды, которые проходят через кожу, а второй — считывает рисунок кожи. По словам компании, это гарантирует, что отсечённые пальцы будут совершенно бесполезны при разблокировке.
Эм, а зачем хранить палец в морозилке?
Житель Минска уронил сосиску
Ждём экспериментов с разблокировкой по сетчатке с помощью вырванного глаза. TJ познавательный.
Шизойд
Отвезти скорее палец и батю в больницу, чтобы палец пришили? Нет! Давайте протестируем китайский кирпич!
несколько месяцев назад его отец получил травму
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Было вас десять, осталось вас восемь
Два раскромсала мясорубка судьбы
Но сколько осталось, столько и носим
Хватает с запасом, мизинчик, не ссы