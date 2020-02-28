Палец пролежал несколько месяцев в морозильнике.

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Источник профиль Павла Виноградова на фейсбуке

Житель Минска Павел Виноградов рассказал, что ему удалось разблокировать модель смартфона Elephone S8 при помощи отрезанного пальца.

По словам Виноградова, несколько месяцев назад его отец получил травму — отрезал палец циркулярной пилой. После этого палец положили в морозильник, а через некоторое время Павел решил с его помощью протестировать сканер отпечатка пальца на смартфоне.

Виноградов отметил, что достал из морозильника палец и сразу попытался разблокировать смартфон, но ничего не вышло. После нескольких нажатий смартфон сообщил о слишком большом количестве попыток.

Тогда автор опустил отрезанный палец в кружку с тёплой водой. Как пишет Виноградов, доведя температуру пальца до комнатной, датчик смартфона сработал. Он опубликовал видеоролик с тестированием.

Осторожно: в видео присутствуют отсечённые части тела.

TJ обратился за комментарием к автору видеоролика, но на момент написания новости он не ответил.

Надёжность датчика Elephone S8 неизвестна. Его никто не тестировал. Кроме этого, компания заявляла, что им можно пользоваться даже влажными пальцами.

В 2013 году издание Engadget сообщило о невозможности использования отсечённых частей тела для разблокировки Touch ID в iPhone 5.

Авторы указали, что существует около шести видов сканеров отпечатков пальцев с разной степенью надёжности. Touch ID в iPhone сочетает в себе две технологии — емкостный и радиочастотный сенсоры.