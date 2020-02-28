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Новости
Arthur Khamzin
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Житель Белоруссии рассказал о разблокировке китайского смартфона при помощи отрезанного пальца Материал редакции

Палец пролежал несколько месяцев в морозильнике.

23 комментария
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Источник профиль Павла Виноградова на фейсбуке

Житель Минска Павел Виноградов рассказал, что ему удалось разблокировать модель смартфона Elephone S8 при помощи отрезанного пальца.

По словам Виноградова, несколько месяцев назад его отец получил травму — отрезал палец циркулярной пилой. После этого палец положили в морозильник, а через некоторое время Павел решил с его помощью протестировать сканер отпечатка пальца на смартфоне.

Виноградов отметил, что достал из морозильника палец и сразу попытался разблокировать смартфон, но ничего не вышло. После нескольких нажатий смартфон сообщил о слишком большом количестве попыток.

Тогда автор опустил отрезанный палец в кружку с тёплой водой. Как пишет Виноградов, доведя температуру пальца до комнатной, датчик смартфона сработал. Он опубликовал видеоролик с тестированием.

Осторожно: в видео присутствуют отсечённые части тела.

TJ обратился за комментарием к автору видеоролика, но на момент написания новости он не ответил.

Надёжность датчика Elephone S8 неизвестна. Его никто не тестировал. Кроме этого, компания заявляла, что им можно пользоваться даже влажными пальцами.

В 2013 году издание Engadget сообщило о невозможности использования отсечённых частей тела для разблокировки Touch ID в iPhone 5.

Авторы указали, что существует около шести видов сканеров отпечатков пальцев с разной степенью надёжности. Touch ID в iPhone сочетает в себе две технологии — емкостный и радиочастотный сенсоры.

Первый фиксирует слабые электрические заряды, которые проходят через кожу, а второй — считывает рисунок кожи. По словам компании, это гарантирует, что отсечённые пальцы будут совершенно бесполезны при разблокировке.

#новости #смартфоны

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23 комментария
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Уполномоченный ихтиандр

16
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Вчерашний Петя

1

Эм, а зачем хранить палец в морозилке?

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Негативный месяц

Вчерашний
6

На чёрный день

Ответить

Vasily Mordovin

Вчерашний
4

Чтобы потом тестить китайские сматфоны, конечно же!

Ответить

Собачий цветок

Вчерашний
1

Ещё скажи, что у тебя в морозилке нет ни одного пальца

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Вирусный жар

0

Житель Минска уронил сосиску

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Чистый диод

Вирусный
4

ВООБЩЕ-ТО БЕЛАРУСИ

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пепси

Вирусный
2

НИКАК ВЫ БЛЯТЬ НЕ НАУЧИТЕСЬ 

Ответить

Нефтяной якорь

1

Ждём экспериментов с разблокировкой по сетчатке с помощью вырванного глаза. TJ познавательный.

Ответить

Входной файл

Нефтяной
1

Считываем пароль с замороженной подкорки головного мозга.

Ответить

Жирный файл

0

Шизойд

Ответить

пепси

Жирный
3

киньте ему инвайт на ТЖ

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ouxen

пепси
0

тж это дёрти который хочет быть лепрой

Ответить

Taktischer Corgi

ouxen
1

главное чтоб не копрой

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Наим Алиев

1

Отвезти скорее палец и батю в больницу, чтобы палец пришили? Нет! Давайте протестируем китайский кирпич!

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Инженерный кот

Наим
0

  несколько месяцев назад его отец получил травму

Статью не читай

Комменты пиши

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Тимур Петров

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Контент который мы заслуживаем... 

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Шило

0

Было вас десять, осталось вас восемь
Два раскромсала мясорубка судьбы
Но сколько осталось, столько и носим
Хватает с запасом, мизинчик, не ссы

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Лис

0
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Sakari Sauso

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да ну нахуй

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Маркиз де Садик

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Аж писька встала.

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Kir Kirsky

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Paper Bird

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