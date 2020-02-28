Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
404

В Турции разблокировали соцсети — менее чем через сутки после обострения конфликта в Идлибе Материал редакции

Причиной блокировки могли стать посты с недостоверными данными о числе погибших.

4 комментария
В закладки
Динамика сбоев в работе соцсетей Изображение: Netblocks

Турецкие операторы разблокировали доступ к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в Анкаре. Эту же информацию подтвердила мониторинговая организация Netblocks.

Проблемы с доступом к соцсетям начались 27 февраля на фоне обострения конфликта в Идлибе. По данным NetBlocks, запрет коснулся Instagram, Twitter, Facebook и WhatsApp.

У многих, но не у всех пользователей, доступ восстановился в 17:00 по местному времени. Наблюдаемая продолжительность инцидента составляет 16 часов.

мониторинговая организация Netblocks

27 февраля Сирия нанесла удар по Идлибу, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих. Турция нанесла ответные удары по сирийской армии. После этого турецкие операторы заблокировали доступ к нескольким соцсетям. Предположительно, причиной сочли распространение в них недостоверных данных о числе погибших.

Что произошло между Турцией и Сирией в Идлибе…
После удара сирийских войск по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турция грозит масштабной…
tjournal.ru

#новости #соцсети

Новости
Подписан
Отписаться
Площадка в Москве отказалась принять конференцию по правам человека. Ей посоветовали не работать с «опасными людьми»
В числе спикеров — Екатерина Шульман и Сергей Смирнов.
0
3
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 146689, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 Feb 2020 18:25:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в ИТ
для разработчиков, маркетологов, аналитиков, менеджеров и других специалистов
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 146689, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/146689\/get","add":"\/comments\/146689\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/146689"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Потенциальный щит

1

Вот вам показательный пример, что вскоре может с рашкой произойти. Не тупите, перекидывайте серваки на остров какой-то

Ответить

Потенциальный щит

Потенциальный
0

А то мне негде будет желч выпускать(((

Ответить

Иван Журавлев

0

менее чем через сутки

Настоящая свобода.

Ответить

ouxen

0

зарубежный опыт

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин одобрил дату голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля
День сделают оплачиваемым выходным.
158
Наука
Глобальное изменение климата является научным консенсусом
Стало немного грустно, что на TJ так много противников идеи о глобальном изменении климата. Кстати, «глобальное потепление» — не совсем научно корректный термин, и может вводить в заблуждение. Лучше всё таки использовать термин — глобальное изменение климата. Появляются даже комментарии типа: «Ну и хорошо что потеплеет, для России только на…
262
Разборы
Что произошло между Турцией и Сирией в Идлибе — и при чём тут Россия. Главное об обострении ситуации в регионе
После удара сирийских войск по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турция грозит масштабной операцией и уже нанесла ответный удар.
124
Популярное за три дня
Гость TJ
Гость TJ: Водитель троллейбуса
Задавайте вопросы в комментариях: ответы появятся после 16:00.
301
Новости
В Москве полицейские изъяли самодельный «бэтмобиль». Водитель ездил на нём по городу
Габариты машины превышают допустимые нормы.
88
Новости
Россия запретила летать в Южную Корею всем, кроме «Аэрофлота». S7 обвинила власти в нарушении конкуренции
Причиной запрета стало распространение коронавируса Covid-19.
59

Прямой эфир

George Weiller

MWC, которой не было: репортаж…

Kir Kirsky

Житель Белоруссии рассказал о…

Parfianov Boris

MWC, которой не было: репортаж…

ouxen

MWC, которой не было: репортаж…

Ilia Gurtovoy

Эпидемия коронавируса…

Антон Иванов

MWC, которой не было: репортаж…

пепси

MWC, которой не было: репортаж…

ouxen

MWC, которой не было: репортаж…

George Weiller

MWC, которой не было: репортаж…

ouxen

MWC, которой не было: репортаж…

Poe Ghost

Американцы стали реже покупать…

Рыбий Глаз

Эпидемия коронавируса…

Lim Kirsanov

Предполагаемая дочь Путина…

ouxen

В Турции разблокировали соцсети…

Ilia Gurtovoy

Эпидемия коронавируса…

Артур Кошель

Житель Белоруссии рассказал о…

Taktischer Corgi

Житель Белоруссии рассказал о…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "2d6e45de" }