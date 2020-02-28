В Турции разблокировали соцсети…

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Причиной блокировки могли стать посты с недостоверными данными о числе погибших.
Турецкие операторы разблокировали доступ к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента в Анкаре. Эту же информацию подтвердила мониторинговая организация Netblocks.
Проблемы с доступом к соцсетям начались 27 февраля на фоне обострения конфликта в Идлибе. По данным NetBlocks, запрет коснулся Instagram, Twitter, Facebook и WhatsApp.
27 февраля Сирия нанесла удар по Идлибу, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих. Турция нанесла ответные удары по сирийской армии. После этого турецкие операторы заблокировали доступ к нескольким соцсетям. Предположительно, причиной сочли распространение в них недостоверных данных о числе погибших.
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