Девушка объяснила свой поступок панической атакой. Теперь она просит сервис заказа такси о помощи.

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Фото из первой публикации Марии Вылегжаниной-Донской

Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина-Донская обвинила водителя сервиса Gett в попытке изнасилования. Компания опубликовала запись из салона автомобиля, на которой девушка ведёт себя агрессивно и пытается выйти из машины на ходу.

После резонанса в Фейсбуке Вылегжаниной-Донской пришлось удалить первый пост и извиниться перед Gett. Она также попросила у компании помощи в борьбе с интернет-травлей.

Пассажирка заявила, что таксист пытался её изнасиловать, а затем вызвал полицию. Она собиралась «снять побои» на следующий день

В посте Вылегжанина-Донская указала, что в ночь на 28 февраля таксист сервиса Gett попытался её изнасиловать. Она опубликовала фотографии, на одной из которых запечатлена рука с синяками. Девушка утверждала, что она отбилась — но у подъезда её встретили полицейские, которых вызвал водитель.

Полиция, по словам Вылегжаниной-Донской, приняла её за «наркоманку». Девушка написала, что на следующий день зафиксирует побои у врачей и позже обратится в суд. Она добавила, что у неё из кошелька украли 13—14 тысяч рублей, но не определила, кто именно мог это сделать — водитель или полицейские. Вскоре автор удалила запись.

Gett опубликовал видео из такси. Вылегжанина-Донская пыталась выйти из машины на ходу и оскорбляла водителя

После распространения записи в Фейсбуке Gett провёл внутреннее расследование. Гендиректор компании Анатолий Сморгонский опубликовал видео, снятое водителем во время поездки.

В ролике видно, что Вылегжанина-Донская хотела выйти из ехавшей машины, а таксист пытался её успокоить. Из видео также следует, что пассажирка кричала на водителя, а также обзывала его «***сосом» и «уродом». Таксист угрожал вызвать полицию, а также сообщил девушке, что снял произошедшее на видео.

На момент публикации заметки ролик удалён.

Пассажирка извинилась, объяснив своё поведение панической атакой. И пожаловалась, что её травят в интернете

Удалив первую запись, Вылегжанина-Донская опубликовала новую — с извинениями. Она рассказала, что перед поездкой выпила вина, а в машине её укачало, «алкоголь сделал своё плохое дело», и у неё началась паническая атака.

«При панических атаках я хочу куда-то уйти, мне становится очень страшно. Конечно, кто с этим не сталкивался, может испугаться, и мне жаль», — написала она. По словам девушки, она не отвечала на звонки представителей компании, потому что, написав пост, она отсыпалась и приходила в себя.

По словам Вылегжаниной-Донской, после публикации гендиректора Gett ей стали приходить угрозы. «Теперь мне реально страшно. У меня двухлетний ребёнок», — пожаловалась она, прикрепив поступившее ей сообщение.

Скриншот из фейсбука Вылегжаниной-Донской

Извинившись перед таксистом и всем Gett, девушка попросила компанию помочь ей остановить травлю и остановить распространение видео в СМИ.