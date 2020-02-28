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Девушка объяснила свой поступок панической атакой. Теперь она просит сервис заказа такси о помощи.
Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина-Донская обвинила водителя сервиса Gett в попытке изнасилования. Компания опубликовала запись из салона автомобиля, на которой девушка ведёт себя агрессивно и пытается выйти из машины на ходу.
После резонанса в Фейсбуке Вылегжаниной-Донской пришлось удалить первый пост и извиниться перед Gett. Она также попросила у компании помощи в борьбе с интернет-травлей.
В посте Вылегжанина-Донская указала, что в ночь на 28 февраля таксист сервиса Gett попытался её изнасиловать. Она опубликовала фотографии, на одной из которых запечатлена рука с синяками. Девушка утверждала, что она отбилась — но у подъезда её встретили полицейские, которых вызвал водитель.
Полиция, по словам Вылегжаниной-Донской, приняла её за «наркоманку». Девушка написала, что на следующий день зафиксирует побои у врачей и позже обратится в суд. Она добавила, что у неё из кошелька украли 13—14 тысяч рублей, но не определила, кто именно мог это сделать — водитель или полицейские. Вскоре автор удалила запись.
После распространения записи в Фейсбуке Gett провёл внутреннее расследование. Гендиректор компании Анатолий Сморгонский опубликовал видео, снятое водителем во время поездки.
В ролике видно, что Вылегжанина-Донская хотела выйти из ехавшей машины, а таксист пытался её успокоить. Из видео также следует, что пассажирка кричала на водителя, а также обзывала его «***сосом» и «уродом». Таксист угрожал вызвать полицию, а также сообщил девушке, что снял произошедшее на видео.
На момент публикации заметки ролик удалён.
Удалив первую запись, Вылегжанина-Донская опубликовала новую — с извинениями. Она рассказала, что перед поездкой выпила вина, а в машине её укачало, «алкоголь сделал своё плохое дело», и у неё началась паническая атака.
«При панических атаках я хочу куда-то уйти, мне становится очень страшно. Конечно, кто с этим не сталкивался, может испугаться, и мне жаль», — написала она. По словам девушки, она не отвечала на звонки представителей компании, потому что, написав пост, она отсыпалась и приходила в себя.
По словам Вылегжаниной-Донской, после публикации гендиректора Gett ей стали приходить угрозы. «Теперь мне реально страшно. У меня двухлетний ребёнок», — пожаловалась она, прикрепив поступившее ей сообщение.
Извинившись перед таксистом и всем Gett, девушка попросила компанию помочь ей остановить травлю и остановить распространение видео в СМИ.
«Возможно, теперь компания сможет обучить свой персонал, что бывают случаи, когда у человека может случиться паническая атака, и в этот момент он может выглядеть странно и быть даже пьяным», — заявила Вылегжанина-Донская, добавив, что водитель должен был вызвать не полицию, а скорую помощь. Девушка уточнила «Дождю», что пока не намерена жаловаться в полицию на угрозы.
Не-не, пусть травят
А то сделала хуйню, а теперь не травитиии
Травить в любом случае нехорошо, а вот наказать за клевету стоило бы.
Так. Панической атакой можно объяснить истерику и желание выпрыгнуть из машины, но вряд ли можно оправдать обвинение в попытке изнасилования. Особенно, когда оно сделано на следующий день.
Какие отвратительные отмазки. Ещё и в лучших традициях демагогии перевела всё на Gett, чтобы учили водителей справляться с пассажирами с паническими атаками. Видимо, пост она писала тоже под влиянием алкоголя и панической атаки.
остановить распространение видео в СМИ
Надо в суд подать на изъятие ролика из интернета. Сейчас уже десяток негативных сообщений в твой адрес и всё травля, жить не могу, спасите.
Ни капли в ее поведении ничего общего с панической атакой. Типичная сельдь, прикрывающаяся болезнями и ребёнком.