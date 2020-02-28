Сама Елизавета Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.

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При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы два человека получили смертельные ожоги. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала химическая реакция при соприкосновении с сухим льдом, сброшенным в бассейн.

Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро», с более чем миллионом подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.

Что произошло в бане

То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию.

По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов искусственного или «сухого» льда — он нужен, например, для заморозки пищи и для охлаждения напитков.

Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».

После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде. Причиной стала химическая реакция.

Двач @ru2ch



Итог — два трупа, трое человек в реанимации. Инста-блохерша Екатерина Диденко с лямом подписоты, которая тестирует таблетки, праздновала ДР в бане. И сверхразумы не придумали ничего лучше, как насыпать в бассейн сухого льда, который вызывает химические ожоги и отёк лёгких.Итог — два трупа, трое человек в реанимации. https://t.co/J5alycIGfw