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Сама Елизавета Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.
При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы два человека получили смертельные ожоги. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала химическая реакция при соприкосновении с сухим льдом, сброшенным в бассейн.
Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро», с более чем миллионом подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.
То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию.
По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов искусственного или «сухого» льда — он нужен, например, для заморозки пищи и для охлаждения напитков.
Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».
После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде. Причиной стала химическая реакция.
Если чо, корреспондент TJ уже на месте 👌🏻 «Alaska weekly» попробовала взять оперативный комментарий, но была послана нахуй.
Возьми интервью у удалого полицейского посередине
Баня по-черному лучшая баня, а все эти ваши сауны для съёмки порно и проституток.
Ну, у них баня вполне по-черному получилась
Как это по-журналистски будет? Пшик? Пуньк?
Или это только хлопки такие особенные?
Простите, но это очень смешно
Вернись и верни Лихачева (
Нахуя
Шоб було дохуя блядь
Там точно только сухой лёд был? А то походу химических ожогов от него не должно быть. Только температурные.
слышал сначала, что они умерли от удушья из-за испарений, вызванных реакцией сухого льда с водой, а не от ожогов
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