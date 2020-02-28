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Новости
Сергей Звезда
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На дне рождения инстаграм-блогерши погибли два человека: они получили ожоги из-за высыпанного в бассейн сухого льда Материал редакции

Сама Елизавета Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.

31 комментарий
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При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы два человека получили смертельные ожоги. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала химическая реакция при соприкосновении с сухим льдом, сброшенным в бассейн.

Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро», с более чем миллионом подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.

Что произошло в бане

То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию.

По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов искусственного или «сухого» льда — он нужен, например, для заморозки пищи и для охлаждения напитков.

Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».

После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде. Причиной стала химическая реакция.

Двач @ru2ch
Инста-блохерша Екатерина Диденко с лямом подписоты, которая тестирует таблетки, праздновала ДР в бане. И сверхразумы не придумали ничего лучше, как насыпать в бассейн сухого льда, который вызывает химические ожоги и отёк лёгких.

Итог — два трупа, трое человек в реанимации. https://t.co/J5alycIGfw

#происшествия

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Спасибо за наводку Илья Пономарев
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31 комментарий
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Многие дебаркадер

16

Если чо, корреспондент TJ уже на месте 👌🏻 «Alaska weekly» попробовала взять оперативный комментарий, но была послана нахуй.

Ответить

Георгий Турманидзе

Многие
6

Возьми интервью у удалого полицейского посередине 

Ответить

Художественный кот

Георгий
1

Он сексибл, акцептую!

Ответить

ouxen

Георгий
0

жжошь сцуко

Ответить

Poe Ghost

Многие
0

корреспондент TJ уже на месте

Он и насыпал сухой лёд в бассейн. А хули, инфоповод сам себя не создаст.

Ответить

Глухой каякер

14
Ответить

Маркиз де Садик

8

Баня по-черному лучшая баня, а все эти ваши сауны для съёмки порно и проституток.

Ответить

Развитый коктейль

Маркиз
3

Ну, у них баня вполне по-черному получилась

Ответить

Тимур Петров

Развитый
0

Черный юмор ты произносишь 

Ответить

Собачий цветок

7

Как это по-журналистски будет? Пшик? Пуньк?

Или это только хлопки такие особенные?

Ответить

Художественный кот

Собачий
1

Похоже на чпоньк.

Ответить

Вчерашний Петя

6

Ирония судьбы, или с мертвым паром

Ответить

Николай Чумаков

5

Простите, но это очень смешно

Ответить

Потенциальный щит

Николай
0

Вернись и верни Лихачева (

Ответить

Потенциальный щит

Потенциальный
1

Сюда ещё дизов накидайте

Ответить

Николай Чумаков

Потенциальный
1

Орлов ответил за меня 

Ответить

Жирный файл

Потенциальный
0

Нахуя

Ответить

Потенциальный щит

Жирный
0

Шоб було дохуя блядь

Ответить

Жирный файл

Потенциальный
0

Кого

Ответить

Потенциальный

Жирный
1

Тебя, Димачка!

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Дарья Стрелкова

1

Там точно только сухой лёд был? А то походу химических ожогов от него не должно быть. Только температурные.

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Дарья
0

слышал сначала, что они умерли от удушья из-за испарений, вызванных реакцией сухого льда с водой, а не от ожогов 

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Непростой цвет

1

Немношко нелепо вышло

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Количество подписчиков уменьшится на 2

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Повседневный спрей

Dmitry
2

Количество друзей уже

Ответить

Dmitry Shiryaev

Повседневный
0

Надо православным на крещенские купания идейку подкинуть 

Ответить

Brown Zweig

0

Эффектно

Ответить

ouxen

0

Советы блять
почему Пятница на эту шалаву в суд не подает?

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Повседневный спрей

0

ей 29

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Юрий Набоков

0
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Master Oogway

0

Ща им ожоги будут льдом лечить

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