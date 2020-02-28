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Новости
Сергей Звезда
10 517

На дне рождения инстаграм-блогерши погибли двое. Они искупались в бассейне бани с высыпанным сухим льдом Материал редакции

Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.

73 комментария
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​Екатерина Диденко фото из её инстаграма

При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.

Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро» и набравшей более чем миллион подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.

Предположительно, муж именниницы хотел устроить сюрприз. Лёд опустили в бассейн для «эффектного пара»

То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию. В банном клубе отказались комментировать ситуацию.

По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов искусственного или «сухого» льда — он нужен, например, для заморозки пищи и охлаждения напитков.

Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».

После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо, стали задыхаться и терять сознание. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде, остальных вытащили.

Диденко не публиковала в своём инстаграме никаких шокирующих кадров с места происшествия, но рассказала, что находится в больнице. «Я жива. Валя в реанимации. Кто умер, я не знаю», — гласит подпись в её «истории».

Видео из инстаграма @didenko.katerina

День рождения закончился не только жертвами, но и уголовным делом

На месте происшествия начали работать спасатели, медики и следователи. После гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Химические ожоги СК не упоминал.

Двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет

Следствие назвало опущенный в бассейн сухой лёд «использованием химических элементов для создания визуальных эффектов». Согласно статье, нарушителям грозит до четырёх лет лишения свободы. Кто именно окажется на скамье подсудимых, пока неизвестно.

Кто такая Екатерина Диденко — она даёт советы по приёму лекарств и экономии на них

Диденко или «Аптечный ревизорро» специализируется на советах об экономии «при походе в аптеку». Она также делится рекомендациями об опасных и полезных, по её мнению, лекарствах.

Блогерша рассказывает о лекарствах не только в инстаграме, но и на платных онлайн-курсах. Они посвящены тому, как собрать «семейную аптечку» или препараты для новорождённого.

Диденко утверждает, что училась в «школе с фармуклоном» (имеется в виду уклон на химию и биологию) в Таганроге, после чего поступила в Пятигорскую государственную фармацевтическую академию — сейчас он переименован в Пятигорский медико-фармацевтический институт. Она работала аптекарем, а потом переехала в Москву, заняв должность в некой «европейской фармкомпании». Спустя два года она, «заработав себе на декрет», уволилась и начала писать в соцсетях на медицинские темы.

«Пустышками я лечилась когда-то сама, лечила своих детей. Не знала, что есть медицина доказательная, а есть тупо маркетинг, и заработок на честных людях огромных бабок», — признавалась Диденко.

Часть популярных блогеров подходит к деятельности Диденко скептично. К примеру, её критиковали за опыты с косметикой, во время которых, как утверждалось, она совершила много ошибок.

#происшествия #соцсети

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Спасибо за наводку Илья Пономарев
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73 комментария
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Многие дебаркадер

46

Если чо, корреспондент TJ уже на месте 👌🏻 «Alaska weekly» попробовала взять оперативный комментарий, но была послана нахуй.

Ответить

Георгий Турманидзе

Многие
28

Возьми интервью у удалого полицейского посередине 

Ответить

Художественный кот

Георгий
6

Он сексибл, акцептую!

Ответить

ouxen

Георгий
0

жжошь сцуко

Ответить

Poe Ghost

Многие
2

корреспондент TJ уже на месте

Он и насыпал сухой лёд в бассейн. А хули, инфоповод сам себя не создаст.

Ответить

Вчерашний Петя

38

Ирония судьбы, или с мертвым паром

Ответить

Михаил Октябрьский

Вчерашний
3

сухим

Ответить

Глухой каякер

34
Ответить

Арсений Веснин

24

Какая химическая реакция. Сухой лёд это СО2 - углекислый газ в твёрдой форме. Когда он попал в воду горячую, то сублимировался - перешёл из твёрдого состояния в газообразное минуя жидкую форму и их банька наполнилась углекислым газом, которым, как известно дышать нельзя. Это физическая реакция, а не химическая.

Ответить

Marat Khamadeev

Арсений
4

их банька наполнилась углекислым газом

Не совсем так, остальные то выжили. Просто в момент вброса льда в конкретной точке бассейна углекислого газа оказалось очень много, потом он рассеялся, как и всякая концентрационная флуктуация. Видимо погибшие нырнули прямо в это место, а госпитализированные стояли рядом. Так-то углекислого газа в 25 кг не сказать, чтобы прям совсем много, чтобы отравить всё помещение.

Ответить

Alexander Bevice

Арсений
1

Журналисты в школу не ходили. Поэтому у них везде химикаты и реакции.

Ответить

Николай Чумаков

19

Простите, но это очень смешно

Ответить

Потенциальный щит

Николай
–1

Вернись и верни Лихачева (

Ответить

Потенциальный щит

Потенциальный
4

Сюда ещё дизов накидайте

Ответить

Вчерашний Петя

Потенциальный
2

Хуй тебе, держи лайк

Ответить

Сергей Колегов

Вчерашний
1

Как @Дитковский будет держать лайк, если он будет держать хуй?!

Ответить

Вчерашний Петя

Сергей
1

 Тут нужен @Кенчанский с фирменным фото

Ответить

Сергей Колегов

Вчерашн…
1

У Кена медовый месяц идёт, насколько я понимаю. Поэтому не дождёмся

Ответить

Вчерашний Петя

Сергей
1

Да буквально вчера где-то мелькал, так что уповаю

Ответить

Сергей Колегов

Вчерашн…
1

Ну, как бы да, но нет.

В общем, если надо, то лично у него надо спрашивать.

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
0

Вот извращенец. Не ожидал от него

Ответить

Николай Чумаков

Потенциальный
1

Орлов ответил за меня 

Ответить

Жирный файл

Потенциальный
0

Нахуя

Ответить

Потенциальный щит

Жирный
0

Шоб було дохуя блядь

Ответить

Жирный файл

Потенциальный
0

Кого

Ответить

Потенциальный

Жирный
2

Тебя, Димачка!

Ответить

Маркиз де Садик

12

Баня по-черному лучшая баня, а все эти ваши сауны для съёмки порно и проституток.

Ответить

Развитый коктейль

Маркиз
17

Ну, у них баня вполне по-черному получилась

Ответить

Тимур Петров

Развитый
1

Черный юмор ты произносишь 

Ответить

Правительственный кот

Маркиз
0

Максимка, ты ж не моешься.

Ответить

Собачий цветок

14

Как это по-журналистски будет? Пшик? Пуньк?

Или это только хлопки такие особенные?

Ответить

Художественный кот

Собачий
8

Похоже на чпоньк.

Ответить

Максим Пидоренко

Художественный
0

Чпок

Ответить

Bradstreet Smith

Собачий
0

Пшик - это Поляк, по Калининградски (кенингскому).

Ответить

Dmitry Shiryaev

8

Количество подписчиков уменьшится на 2

Ответить

Повседневный спрей

Dmitry
3

Количество друзей уже

Ответить

Dmitry Shiryaev

Повседневный
0

Надо православным на крещенские купания идейку подкинуть 

Ответить

Денис Вселенский

6

Эти животные не расстаются с инстаграмом даже в такие криповые моменты 

Ответить

Непростой цвет

5

Немношко нелепо вышло

Ответить

Александр Акимов

5

Смерть гуманитария

Ответить

Ded Pihto

2

Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма. И вода знаете не может охладиться сильно ниже нуля не образовав льда.

Ответить

Алексей Егоров

Ded
8

Может они карбида нахуярили по старинке.

Ответить

Ded Pihto

Алексей
0
Ответить

Marat Khamadeev

Ded
3

Дед прав. Я тут прикинул: 25 кг сухого льда (твердый CO2), брошенного в бассейн 10×3×2 метров охладит его всего на пять сотых градуса.

Ответить

Антон Сарамуд

Ded
2

им этот пар как раз скорее всего и нужен был, они же инста блогеры - фоточки и вот это всё.

Ответить

Michael Smith

Ded
0

Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма. И

Написано ведь, что и кидали ради дыма.

Ответить

Дарья Стрелкова

2

Там точно только сухой лёд был? А то походу химических ожогов от него не должно быть. Только температурные.

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Дарья
0

слышал сначала, что они умерли от удушья из-за испарений, вызванных реакцией сухого льда с водой, а не от ожогов 

Ответить

Marat Khamadeev

unidentified
14

Скорее всего они умерли от гиперкарнии - интоксикации углекислым газом. Собственно, у сухого льда в предостережениях написано про закрытые пространства.
Другой вопрос, что никакая это не химическая реакция, как пишут везде. Это сублимация или возгонка - процесс перехода из твёрдогр состояния в газообразное, минуя жидкое.

Ответить

nastya cuba

Marat
1

Тогда нормально, она ж химик, а не физик. 

Ответить

Арсений Веснин

Marat
0

На минуту опередил

Ответить

Marat Khamadeev

Дарья
1

Такого количества сухого льда не хватит для существенного охлаждения целого бассейна.

Ответить

Антон Сарамуд

Marat
3

зато хватит для красивого пара над поверхностью для фоточек в инсте.
Вообще конечно фармаколог который не знает, что из сухого льда с водой СО2 вырабатывается и что он тяжелее воздуха это однозначная премия Дарвина.

Ответить

Kamil Bizarov

Антон
0

сюрприз решил устроить муж именинницы

Ответить

Taktischer Corgi

2

должны где-то быть видео с концовкой "Directed by Robert B. Weide" 🤔

Ответить

minsdalkj

2
Ответить

Юрий Набоков

1
Ответить

Alexey Snooker

1

Эх, как говорится, здоровья погибшим.

Ответить

Андрей Ионов

1

Во всех СМИ говорят о химических ожогах
Откуда инфа, что за ожоги, я не понимаю, лёд это углекислый газ, что там произошло?

Ответить

Сергей Звезда

Андрей
0

Кстати, СК об ожогах напрямую не говорит

Ответить

ouxen

0

Советы блять
почему Пятница на эту шалаву в суд не подает?

Ответить

Brown Zweig

0

Эффектно

Ответить

Повседневный спрей

0

ей 29

Ответить

Master Oogway

0

Ща им ожоги будут льдом лечить

Ответить

Фактический паркур

0

Естественный отбор

Ответить

Вчерашний Петя

0

речь идёт о 29-летии блогерши

В предыдущей редакции же было 26, да и на видео чувак тоже самое орал

Ответить

Сергей Звезда

Вчерашний
0
Ответить

Вчерашний Петя

Сергей
0

Понял

Ответить

Alexey Snooker

0

Press F

Ответить

Владимир Земсков

0

Считай, испортила себе свой ДР до конца своих дней.

Ответить

Правительственный кот

Владимир
0

Может быть ей муж не нравился.

Ответить

Газовый завод

0

Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.

Выжила, значит на собственном примере доказала, что её советы работают. Не пожалела друзей ради науки, святая женщина

Ответить

Polina Malahova

0

Где же комментарий про топ-10 пранков, вышедших из-под контроля?

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