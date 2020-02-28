Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.

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​Екатерина Диденко фото из её инстаграма

При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.

Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро» и набравшей более чем миллион подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.

Предположительно, муж именниницы хотел устроить сюрприз. Лёд опустили в бассейн для «эффектного пара»

То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию. В банном клубе отказались комментировать ситуацию.

По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов искусственного или «сухого» льда — он нужен, например, для заморозки пищи и охлаждения напитков.

Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».

После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо, стали задыхаться и терять сознание. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде, остальных вытащили.

Диденко не публиковала в своём инстаграме никаких шокирующих кадров с места происшествия, но рассказала, что находится в больнице. «Я жива. Валя в реанимации. Кто умер, я не знаю», — гласит подпись в её «истории».

Видео из инстаграма @didenko.katerina

День рождения закончился не только жертвами, но и уголовным делом

На месте происшествия начали работать спасатели, медики и следователи. После гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Химические ожоги СК не упоминал.

Двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет

Следствие назвало опущенный в бассейн сухой лёд «использованием химических элементов для создания визуальных эффектов». Согласно статье, нарушителям грозит до четырёх лет лишения свободы. Кто именно окажется на скамье подсудимых, пока неизвестно.

Кто такая Екатерина Диденко — она даёт советы по приёму лекарств и экономии на них

Диденко или «Аптечный ревизорро» специализируется на советах об экономии «при походе в аптеку». Она также делится рекомендациями об опасных и полезных, по её мнению, лекарствах.

Блогерша рассказывает о лекарствах не только в инстаграме, но и на платных онлайн-курсах. Они посвящены тому, как собрать «семейную аптечку» или препараты для новорождённого.

Диденко утверждает, что училась в «школе с фармуклоном» (имеется в виду уклон на химию и биологию) в Таганроге, после чего поступила в Пятигорскую государственную фармацевтическую академию — сейчас он переименован в Пятигорский медико-фармацевтический институт. Она работала аптекарем, а потом переехала в Москву, заняв должность в некой «европейской фармкомпании». Спустя два года она, «заработав себе на декрет», уволилась и начала писать в соцсетях на медицинские темы.

«Пустышками я лечилась когда-то сама, лечила своих детей. Не знала, что есть медицина доказательная, а есть тупо маркетинг, и заработок на честных людях огромных бабок», — признавалась Диденко.

Часть популярных блогеров подходит к деятельности Диденко скептично. К примеру, её критиковали за опыты с косметикой, во время которых, как утверждалось, она совершила много ошибок.