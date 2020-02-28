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Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.
При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.
Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро» и набравшей более чем миллион подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.
То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию. В банном клубе отказались комментировать ситуацию.
По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов искусственного или «сухого» льда — он нужен, например, для заморозки пищи и охлаждения напитков.
Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».
После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо, стали задыхаться и терять сознание. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде, остальных вытащили.
Диденко не публиковала в своём инстаграме никаких шокирующих кадров с места происшествия, но рассказала, что находится в больнице. «Я жива. Валя в реанимации. Кто умер, я не знаю», — гласит подпись в её «истории».
На месте происшествия начали работать спасатели, медики и следователи. После гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Химические ожоги СК не упоминал.
Следствие назвало опущенный в бассейн сухой лёд «использованием химических элементов для создания визуальных эффектов». Согласно статье, нарушителям грозит до четырёх лет лишения свободы. Кто именно окажется на скамье подсудимых, пока неизвестно.
Диденко или «Аптечный ревизорро» специализируется на советах об экономии «при походе в аптеку». Она также делится рекомендациями об опасных и полезных, по её мнению, лекарствах.
Блогерша рассказывает о лекарствах не только в инстаграме, но и на платных онлайн-курсах. Они посвящены тому, как собрать «семейную аптечку» или препараты для новорождённого.
Диденко утверждает, что училась в «школе с фармуклоном» (имеется в виду уклон на химию и биологию) в Таганроге, после чего поступила в Пятигорскую государственную фармацевтическую академию — сейчас он переименован в Пятигорский медико-фармацевтический институт. Она работала аптекарем, а потом переехала в Москву, заняв должность в некой «европейской фармкомпании». Спустя два года она, «заработав себе на декрет», уволилась и начала писать в соцсетях на медицинские темы.
«Пустышками я лечилась когда-то сама, лечила своих детей. Не знала, что есть медицина доказательная, а есть тупо маркетинг, и заработок на честных людях огромных бабок», — признавалась Диденко.
Часть популярных блогеров подходит к деятельности Диденко скептично. К примеру, её критиковали за опыты с косметикой, во время которых, как утверждалось, она совершила много ошибок.
Если чо, корреспондент TJ уже на месте 👌🏻 «Alaska weekly» попробовала взять оперативный комментарий, но была послана нахуй.
Возьми интервью у удалого полицейского посередине
Ирония судьбы, или с мертвым паром
Какая химическая реакция. Сухой лёд это СО2 - углекислый газ в твёрдой форме. Когда он попал в воду горячую, то сублимировался - перешёл из твёрдого состояния в газообразное минуя жидкую форму и их банька наполнилась углекислым газом, которым, как известно дышать нельзя. Это физическая реакция, а не химическая.
их банька наполнилась углекислым газом
Не совсем так, остальные то выжили. Просто в момент вброса льда в конкретной точке бассейна углекислого газа оказалось очень много, потом он рассеялся, как и всякая концентрационная флуктуация. Видимо погибшие нырнули прямо в это место, а госпитализированные стояли рядом. Так-то углекислого газа в 25 кг не сказать, чтобы прям совсем много, чтобы отравить всё помещение.
Журналисты в школу не ходили. Поэтому у них везде химикаты и реакции.
Простите, но это очень смешно
Вернись и верни Лихачева (
Сюда ещё дизов накидайте
Хуй тебе, держи лайк
Как @Дитковский будет держать лайк, если он будет держать хуй?!
Тут нужен @Кенчанский с фирменным фото
У Кена медовый месяц идёт, насколько я понимаю. Поэтому не дождёмся
Да буквально вчера где-то мелькал, так что уповаю
Ну, как бы да, но нет.
В общем, если надо, то лично у него надо спрашивать.
Нахуя
Шоб було дохуя блядь
Баня по-черному лучшая баня, а все эти ваши сауны для съёмки порно и проституток.
Ну, у них баня вполне по-черному получилась
Как это по-журналистски будет? Пшик? Пуньк?
Или это только хлопки такие особенные?
Похоже на чпоньк.
Количество подписчиков уменьшится на 2
Количество друзей уже
Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма. И вода знаете не может охладиться сильно ниже нуля не образовав льда.
Может они карбида нахуярили по старинке.
Дед прав. Я тут прикинул: 25 кг сухого льда (твердый CO2), брошенного в бассейн 10×3×2 метров охладит его всего на пять сотых градуса.
им этот пар как раз скорее всего и нужен был, они же инста блогеры - фоточки и вот это всё.
Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма. И
Написано ведь, что и кидали ради дыма.
Там точно только сухой лёд был? А то походу химических ожогов от него не должно быть. Только температурные.
слышал сначала, что они умерли от удушья из-за испарений, вызванных реакцией сухого льда с водой, а не от ожогов
Скорее всего они умерли от гиперкарнии - интоксикации углекислым газом. Собственно, у сухого льда в предостережениях написано про закрытые пространства.
Другой вопрос, что никакая это не химическая реакция, как пишут везде. Это сублимация или возгонка - процесс перехода из твёрдогр состояния в газообразное, минуя жидкое.
Такого количества сухого льда не хватит для существенного охлаждения целого бассейна.
зато хватит для красивого пара над поверхностью для фоточек в инсте.
Вообще конечно фармаколог который не знает, что из сухого льда с водой СО2 вырабатывается и что он тяжелее воздуха это однозначная премия Дарвина.
Во всех СМИ говорят о химических ожогах
Откуда инфа, что за ожоги, я не понимаю, лёд это углекислый газ, что там произошло?
речь идёт о 29-летии блогерши
В предыдущей редакции же было 26, да и на видео чувак тоже самое орал
Считай, испортила себе свой ДР до конца своих дней.
Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.
Выжила, значит на собственном примере доказала, что её советы работают. Не пожалела друзей ради науки, святая женщина