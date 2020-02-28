Журналисты часто коверкают термины, при этом сильно искажая смысл. Например, в этой истории, очевидно, нельзя писать про «искусственный лёд», ибо это совсем другое.

Химические ожоги при прикосновении к сухому льду не образуются, но при длительном контакте возможны обморожения, похожие на термические ожоги (жжение, образование волдырей). Впрочем, похоже, в этом случае подобного не происходило.

В некоторых источниках можно найти упоминание жидкого азота, хотя он не очень подходит для создания спецэффектов в бассейне и вряд ли применялся в этой истории. Также не следует путать углекислый газ (CO2) с крайне ядовитым угарным газом (CO), образующимся, например, при неполном сгорании топлива, например, в результате горения при очень высоких температурах при пожарах. Очевидно, в данной истории не было угарного газа.

Сухой лёд – это твёрдый диоксид углерода (CO2), он холодный (-78,5°С) и на воздухе при комнатной температуре возгоняется (превращается в газ, минуя жидкое состояние). Разумеется, в воде из-за лучшего теплообмена он превращается в газ ещё интенсивнее, давая интересные эффекты с пузырением и образованием тумана (вспомните, например, сцену отравления вина в кинофильме «Бриллиантовая рука»).

Углекислый газ не ядовит, но он в полтора раза тяжелее воздуха, поэтому при обильном выделении может создавать у поверхности земли или на полу область с очень низким содержанием кислорода, вытесняя его выше (к потолку).

Человеческий организм не восприимчив к низким концентрациям кислорода, потому потеря сознания из-за асфиксии происходит внезапно. При потере сознания человек падает на пол, где кислорода мало. При купании голова тоже находится очень низко, поэтому человек в бассейне тоже очень чувствителен к тяжёлым газам, вытесняющим кислород.