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что происходит в интернете
Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.
При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.
Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро» и набравшей более чем миллион подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.
То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию. В банном клубе отказались комментировать ситуацию.
По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов сухого льда — он нужен, например, для заморозки пищи и охлаждения напитков.
Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».
После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо, стали задыхаться и терять сознание. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде, остальных вытащили.
Диденко не публиковала в своём инстаграме никаких шокирующих кадров с места происшествия, но рассказала, что находится в больнице. «Я жива. Валя в реанимации. Кто умер, я не знаю», — гласит подпись в её «истории».
Пользователь TJ и кандидат химических наук на основании открытых источников описал произошедшее и объяснил ошибочные термины, применяемые в СМИ.
Пользователь TJ также предположил, что в трагедии есть три основных причины.
На месте происшествия начали работать спасатели, медики и следователи. После гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Следствие назвало опущенный в бассейн сухой лёд «использованием химических элементов для создания визуальных эффектов». Согласно статье, нарушителям грозит до четырёх лет лишения свободы. Кто именно окажется на скамье подсудимых, пока неизвестно.
Диденко или «Аптечный ревизорро» специализируется на советах об экономии «при походе в аптеку». Она также делится рекомендациями об опасных и полезных, по её мнению, лекарствах.
Блогерша рассказывает о лекарствах не только в инстаграме, но и на платных онлайн-курсах. Они посвящены тому, как собрать «семейную аптечку» или препараты для новорождённого.
Диденко утверждает, что училась в «школе с фармуклоном» (имеется в виду уклон на химию и биологию) в Таганроге, после чего поступила в Пятигорскую государственную фармацевтическую академию — сейчас он переименован в Пятигорский медико-фармацевтический институт. Она работала аптекарем, а потом переехала в Москву, заняв должность в некой «европейской фармкомпании». Спустя два года она, «заработав себе на декрет», уволилась и начала писать в соцсетях на медицинские темы.
«Пустышками я лечилась когда-то сама, лечила своих детей. Не знала, что есть медицина доказательная, а есть тупо маркетинг, и заработок на честных людях огромных бабок», — признавалась Диденко.
Часть популярных блогеров подходит к деятельности Диденко скептично. К примеру, её критиковали за опыты с косметикой, во время которых, как утверждалось, она совершила много ошибок.
Ирония судьбы, или с мертвым паром
Если чо, корреспондент TJ уже на месте 👌🏻 «Alaska weekly» попробовала взять оперативный комментарий, но была послана нахуй.
Возьми интервью у удалого полицейского посередине
Полицейские выглядят так, будто не на происшествие приехали, а только сами вышли из бани.
корреспондент TJ уже на месте
Он и насыпал сухой лёд в бассейн. А хули, инфоповод сам себя не создаст.
Эти животные не расстаются с инстаграмом даже в такие криповые моменты
Причём ещё делая инстаграмное лицо
Какая химическая реакция. Сухой лёд это СО2 - углекислый газ в твёрдой форме. Когда он попал в воду горячую, то сублимировался - перешёл из твёрдого состояния в газообразное минуя жидкую форму и их банька наполнилась углекислым газом, которым, как известно дышать нельзя. Это физическая реакция, а не химическая.
Журналисты в школу не ходили. Поэтому у них везде химикаты и реакции.
их банька наполнилась углекислым газом
Не совсем так, остальные то выжили. Просто в момент вброса льда в конкретной точке бассейна углекислого газа оказалось очень много, потом он рассеялся, как и всякая концентрационная флуктуация. Видимо погибшие нырнули прямо в это место, а госпитализированные стояли рядом. Так-то углекислого газа в 25 кг не сказать, чтобы прям совсем много, чтобы отравить всё помещение.
да, я тут прикинул что от 25 кг CO2 мгновенно сублировавшихся в комнате размером 200 м^2 и потолками 3 м (V = 600 м^3) концентрация должна была бы вырасти с ~4% до 6%. Далеко от смертельной; но в первые мгновения после выгрузки сухого льда в воду локальные концентрации, особенно прямо над поверхностью воды, наверное, аж конвульсии вызывали, да
Ну вообще образуется угольная кислота при растворении углекислого газа в воде, но она слабая и нестабильная
Как это по-журналистски будет? Пшик? Пуньк?
Или это только хлопки такие особенные?
Похоже на чпоньк.
Пшик - это Поляк, по Калининградски (кенингскому).
Пшек вообще то..
Простите, но это очень смешно
Вернись и верни Лихачева (
Сюда ещё дизов накидайте
Хуй тебе, держи лайк
Как @Дитковский будет держать лайк, если он будет держать хуй?!
Тут нужен @Кенчанский с фирменным фото
У Кена медовый месяц идёт, насколько я понимаю. Поэтому не дождёмся
Да буквально вчера где-то мелькал, так что уповаю
Ну, как бы да, но нет.
В общем, если надо, то лично у него надо спрашивать.
Нахуя
Шоб було дохуя блядь
Баня по-черному лучшая баня, а все эти ваши сауны для съёмки порно и проституток.
Ну, у них баня вполне по-черному получилась
Максимка, ты ж не моешься.
У тебя всё бомбит, займись делом, ты же вроде горшки из дерьма лепишь)
Лол, бинго. Такой ты образец спектра, любо.
Да, самоутверждайся дальше, сын шлюшки)
Чем хороша баня по черному?
Количество подписчиков уменьшится на 2
Количество друзей уже
Иш как она на видео старается. И ракурсы меняет, и ручку к лицу подставляет. А главное не забыла напомнить, что у нее день рождения.
Смерть гуманитария
Во всех СМИ говорят о химических ожогах
Откуда инфа, что за ожоги, я не понимаю, лёд это углекислый газ, что там произошло?
Большое спасибо @Mattur за крайне подробное и важное пояснение для материала
а как же все тем кто доебывался до него в чатиках на эту тему?
Искреннее спасибо всем тем, кто докапывался до него в чатиках на эту тему!
@Дарья Лейзаренко @Артём Мазанов @Женя Кузьмин
Смотрите и учитесь как манипулировать вашим главредом
А почему ты так выборочно?
Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.
Выжила, значит на собственном примере доказала, что её советы работают. Не пожалела друзей ради науки, святая женщина
Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма. И вода знаете не может охладиться сильно ниже нуля не образовав льда.
Может они карбида нахуярили по старинке.
Дед прав. Я тут прикинул: 25 кг сухого льда (твердый CO2), брошенного в бассейн 10×3×2 метров охладит его всего на пять сотых градуса.
Откуда инстаграм-блогерам об этом знать?
Например, со школы
им этот пар как раз скорее всего и нужен был, они же инста блогеры - фоточки и вот это всё.
Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма.
Написано ведь, что и кидали ради дыма.
И вода знаете не может охладиться сильно ниже нуля не образовав льда.
А причем тут ниже нуля?
Если бы были ожоги, то ясное дело не от воды ) "ожоги" бывают от сухого льда, у него температура -79.
Но про ожоги в официальной инфе и не было ничего.
Интересно, сколько человек погибло, повторив этот эксперимент в закрытом помещении
Где же комментарий про топ-10 пранков, вышедших из-под контроля?
Там точно только сухой лёд был? А то походу химических ожогов от него не должно быть. Только температурные.
слышал сначала, что они умерли от удушья из-за испарений, вызванных реакцией сухого льда с водой, а не от ожогов
Скорее всего они умерли от гиперкарнии - интоксикации углекислым газом. Собственно, у сухого льда в предостережениях написано про закрытые пространства.
Другой вопрос, что никакая это не химическая реакция, как пишут везде. Это сублимация или возгонка - процесс перехода из твёрдогр состояния в газообразное, минуя жидкое.
Тогда нормально, она ж химик, а не физик.
только гиперкапния, а не гиперкарния
?
Такого количества сухого льда не хватит для существенного охлаждения целого бассейна.
зато хватит для красивого пара над поверхностью для фоточек в инсте.
Вообще конечно фармаколог который не знает, что из сухого льда с водой СО2 вырабатывается и что он тяжелее воздуха это однозначная премия Дарвина.
сюрприз решил устроить муж именинницы
Именинница - провизор его не остановила.
Наверно самое время рассказать историю из детства.
Я родился в небольшом шахтерском городе которые сейчас принято называть моногородами.
И пока я был ребёнком в 90-е соседом по даче у меня был главный инженер одной из шахт.
Хороший главный инженер, если вы никогда не сталкивались с производством это человек который знает должностные инструкции своего производства от самого низшего звена до своей должности.
Этот главный инженер прошёл свой путь от шахтёра до первого заместителя директора.
В моногороде был ещё техникум параллельно студентам получающим среднее техническое образование, там же ускоренно готовили специалистов для шахты, учились эти специалисты полгода и по итогу сдавали экзамены.
Среди экзаменаторов находился тот самый Главный Инженер, он их отправлял на учёбу, он же и принимал экзамены, потому что должности они занимали после обучения руководящие, а шахта это не место для шуток.
Дальше история которую мне рассказал мой отец.
На учёбу отправили его друга, молодого парня (но сообразительного), который на обучение после работы клал болт, делал вид, что пишет конспекты, на предварительных тестах, хитростью делал вид, что учится.
И вот настал момент выпускного экзамена, и ему достался билет что-то вроде "Устройство и требования к точке подключения для асинхронного двигателя "АД - блаблабла".
Ну вот с обычными преподавателями он что-то общее конечно смог бы рассказать, всё таки в шахте он работал, но главой приёмной комиссии был тот самый главный инженер. Поэтому были дополнительные вопросы и стало понято, что по билету абитуриент не ответил.
Но в целом было видно по ответам, что свою работу человек знает и работу эту ему доверить можно.
Поэтому главный инженер вынес cоломоновский вердикт: "студент %Иванов% данные подключения асинхронный двигателя "АД блаблабла" вы в ближайшее время обязательно изучите перемещая их по шахте руками, но запомните, врачей у нас так же учат".
может быть кратковременные локальные концентрации H2CO3 дали раздражение, спутанное с ожогами? pH у нее не сильно ниже 7 и сама она нестабильна, конечно, но в пределе pH < 3.7 может вызвать раздражение (но не ожог, конечно)
Уже прокомментировали в новости, что физик изнасиловал журналиста и что не было никаких химических ожогов.
все равно интересно, можно ли теоретически обжечься кислотой h2co3 и достаточно ли будет ее концентрации в первые секунды после выгрузки сухого льда в воду
Считай, испортила себе свой ДР до конца своих дней.
Может быть ей муж не нравился.
Зато подписоту и лайков нагнала. Судя по видео из полуморга, это для нее важнее.
Итак, картина постепенно проясняется.
Инстаблоггерша решила жёстко хайпануть, набрать подписчиков и лайков, но при этом на перегретом рынке блогеров трудно подняться на обычных губах уточкой.
В её голове созревает дерзкий план. Она украдкой подсовывает мужу кровавую идею с сухим льдом: "Вот было бы круто, дым и пузырьки!". При этом она провизор, и прекрасно осознаёт последствия своих действий, но ей того и надо.
Муж же не понимает, что делает, однако притаскивает 25 кг сухого льда как будто по своей инициативе - это ведь и правда его инициатива, она только высказала мнение!
Результат превосходит все ожидания: несколько трупов, безумный хайп по всему интернету, виновница торжества постит в свой инстаграм ужасную новость не забывая пригласить подписчиков, при этом формально она всего лишь пострадавшая.
Идеальное преступление.
речь идёт о 29-летии блогерши
В предыдущей редакции же было 26, да и на видео чувак тоже самое орал
Что за кривой оборот «бассейн бани с высыпанным сухим льдом»? Напишите «в который был высыпан сухой лёд» или типа того. Зачем городить нелепые конструкции?
Пишут, что муж был в реанимации, но не выжил.
Число погибших в банном комплексе на юге Москвы возросло до трех человек, еще семь пострадали. Об этом сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.
«Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания», — рассказал собеседник агентства.
Так скончался или нет
Муж Шрёдингера какой то
Был в реанимации сначала.
"Валя в реанимации" – это про него
я думал это женское имя
Вроде как муж и устроил этот спектакль с сухим льдом?
Получается, он в оригинальной форме совершил роскомнадзор, но кроме себя прихватил ещё двоих бедолаг
2е детей, беременна 3м🤦♂️
Щас небось гуглит, какие выплаты ей положены при потери кормильца
Сука. У нее умер муж. А она постит сторис в инстаграм, что она в больнице. Что за зерня творится? Ненавижу блядь блогеров. Ненавижу инстаграм и всех этих тупых инста самок. Когда нибудь я стану президентом, соберу всех тварей в одном огромном помещении и залью его дерьмом. Потому что дерьмо должно соединиться с дерьмом. А потом на удобрения нахуй, может хоть так все эти бесполезные твари принесут пользу.
Твоё лицо, когда не знаешь, кто умер
Советы блять
почему Пятница на эту шалаву в суд не подает?
Смотреть ее сторис жутко зная чем это все закончилось. Необратимость и безысходность.