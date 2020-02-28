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Новости
Сергей Звезда
57 031

На дне рождения инстаграм-блогерши погибли трое. Они искупались в бассейне бани с высыпанным сухим льдом Материал редакции

Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.

190 комментариев
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​Екатерина Диденко фото из её инстаграма
Обновлено 29.02: Число погибших выросло до трёх, среди них — муж именинницы.

При праздновании дня рождения в банном комплексе на юге Москвы погибли два человека. Ещё несколько человек госпитализировали. Причиной стала реакция после того, как в бассейн бани сбросили 25 килограммов сухого льда.

Особый резонанс в СМИ и соцсетях это происшествие вызвало, поскольку речь идёт о 29-летии блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро» и набравшей более чем миллион подписчиков в Инстаграме. Она сама осталась жива.

Предположительно, муж именниницы хотел устроить сюрприз. Лёд опустили в бассейн для «эффектного пара»

То, что в бане погибли два человека, подтвердили РИА «Новости», «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Число пострадавших в СМИ пока разнится — от одного до шестерых (по данным Mash), их направили в реанимацию. В банном клубе отказались комментировать ситуацию.

По данным РИА «Новости», праздник в бане в Коломенском проезде отмечали 18 человек. Организаторы вечеринки заказали 25 килограммов сухого льда — он нужен, например, для заморозки пищи и охлаждения напитков.

Сообщающий о происшествиях Telegram-канал 112 указал, что сюрприз решил устроить муж именинницы: по его задумке, лёд должен был превратиться в «эффектный пар». Весь лёд высыпали в бассейн, который, по словам собеседника РИА «Новости», показался гостям слишком «тёплым».

После бани несколько человек прыгнули в бассейн, после чего практически сразу почувствовали себя плохо, стали задыхаться и терять сознание. Предположительно, обе жертвы погибли прямо в воде, остальных вытащили.

Диденко не публиковала в своём инстаграме никаких шокирующих кадров с места происшествия, но рассказала, что находится в больнице. «Я жива. Валя в реанимации. Кто умер, я не знаю», — гласит подпись в её «истории».

Видео @didenko.katerina

Что именно произошло — мнение специалиста

Пользователь TJ и кандидат химических наук на основании открытых источников описал произошедшее и объяснил ошибочные термины, применяемые в СМИ.

Журналисты часто коверкают термины, при этом сильно искажая смысл. Например, в этой истории, очевидно, нельзя писать про «искусственный лёд», ибо это совсем другое.

Химические ожоги при прикосновении к сухому льду не образуются, но при длительном контакте возможны обморожения, похожие на термические ожоги (жжение, образование волдырей). Впрочем, похоже, в этом случае подобного не происходило.

В некоторых источниках можно найти упоминание жидкого азота, хотя он не очень подходит для создания спецэффектов в бассейне и вряд ли применялся в этой истории. Также не следует путать углекислый газ (CO2) с крайне ядовитым угарным газом (CO), образующимся, например, при неполном сгорании топлива, например, в результате горения при очень высоких температурах при пожарах. Очевидно, в данной истории не было угарного газа.

Сухой лёд – это твёрдый диоксид углерода (CO2), он холодный (-78,5°С) и на воздухе при комнатной температуре возгоняется (превращается в газ, минуя жидкое состояние). Разумеется, в воде из-за лучшего теплообмена он превращается в газ ещё интенсивнее, давая интересные эффекты с пузырением и образованием тумана (вспомните, например, сцену отравления вина в кинофильме «Бриллиантовая рука»).

Углекислый газ не ядовит, но он в полтора раза тяжелее воздуха, поэтому при обильном выделении может создавать у поверхности земли или на полу область с очень низким содержанием кислорода, вытесняя его выше (к потолку).

Человеческий организм не восприимчив к низким концентрациям кислорода, потому потеря сознания из-за асфиксии происходит внезапно. При потере сознания человек падает на пол, где кислорода мало. При купании голова тоже находится очень низко, поэтому человек в бассейне тоже очень чувствителен к тяжёлым газам, вытесняющим кислород.

Mattur
пользователь TJ, старший научный сотрудник, кандидат химических наук

Пользователь TJ также предположил, что в трагедии есть три основных причины.

1. Плохо проветриваемое помещение. На видео я не заметил окон, вероятно, действие происходит в каком-то подвале с плохой вентиляцией.

2. Избыток сухого льда. По некоторым данным, в воду высыпали 25 килограммов углекислоты. Это 22,4 (л/моль)*(25000 (г) / 44 (г/моль)) = 12727 литров = 12,7 м^3 газа, вытесняющего воздух к потолку.

3. Неправильные действия окружающих. Углекислый газ не ядовит, пострадавшим просто не хватило кислорода. Возможно, гибели людей можно было избежать, вовремя проветрив помещение и вытащив пострадавших на свежий воздух. Конечно, паника и плохое понимание происходящих процессов мешало адекватным действиям спасающих.

Mattur
пользователь TJ, старший научный сотрудник, кандидат химических наук

День рождения закончился не только жертвами, но и уголовным делом

На месте происшествия начали работать спасатели, медики и следователи. После гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет

Следствие назвало опущенный в бассейн сухой лёд «использованием химических элементов для создания визуальных эффектов». Согласно статье, нарушителям грозит до четырёх лет лишения свободы. Кто именно окажется на скамье подсудимых, пока неизвестно.

Кто такая Екатерина Диденко — она даёт советы по приёму лекарств и экономии на них

Диденко или «Аптечный ревизорро» специализируется на советах об экономии «при походе в аптеку». Она также делится рекомендациями об опасных и полезных, по её мнению, лекарствах.

Блогерша рассказывает о лекарствах не только в инстаграме, но и на платных онлайн-курсах. Они посвящены тому, как собрать «семейную аптечку» или препараты для новорождённого.

Диденко утверждает, что училась в «школе с фармуклоном» (имеется в виду уклон на химию и биологию) в Таганроге, после чего поступила в Пятигорскую государственную фармацевтическую академию — сейчас он переименован в Пятигорский медико-фармацевтический институт. Она работала аптекарем, а потом переехала в Москву, заняв должность в некой «европейской фармкомпании». Спустя два года она, «заработав себе на декрет», уволилась и начала писать в соцсетях на медицинские темы.

«Пустышками я лечилась когда-то сама, лечила своих детей. Не знала, что есть медицина доказательная, а есть тупо маркетинг, и заработок на честных людях огромных бабок», — признавалась Диденко.

Часть популярных блогеров подходит к деятельности Диденко скептично. К примеру, её критиковали за опыты с косметикой, во время которых, как утверждалось, она совершила много ошибок.

#происшествия #соцсети

Спасибо за наводку Илья Пономарев
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190 комментариев
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Серебряный Паша

156

Ирония судьбы, или с мертвым паром

Ответить

Михаил Октябрьский

Серебряный
8

сухим

Ответить

Сергей Шерстобитов

Серебряный
0

тяжелым

Ответить

Нормальный звук

117

Если чо, корреспондент TJ уже на месте 👌🏻 «Alaska weekly» попробовала взять оперативный комментарий, но была послана нахуй.

Ответить

Георгий Турманидзе

Нормальный
94

Возьми интервью у удалого полицейского посередине 

Ответить

Уголовный мангал

Георгий
16

Он сексибл, акцептую!

Ответить

Обязательный браслет

Георгий
11

Но это и есть корреспондент TJ

Ответить

ouxen

Георгий
2

жжошь сцуко

Ответить

Интимный бинокль

Нормальный
55

Полицейские выглядят так, будто не на происшествие приехали, а только сами вышли из бани.

Ответить

Poe Ghost

Нормальный
21

корреспондент TJ уже на месте

Он и насыпал сухой лёд в бассейн. А хули, инфоповод сам себя не создаст.

Ответить

Alexandr Sorokin

Poe
2

ладно, смешно

Ответить

Alexandr Sorokin

Poe
0

Не смешно!!!!!!!!

Ответить

Денис Вселенский

106

Эти животные не расстаются с инстаграмом даже в такие криповые моменты 

Ответить

Mr. LoveJoy

Денис
64

Причём ещё делая инстаграмное лицо

Ответить

Alexandr Sorokin

Mr.
3

Не забыла фильтр с маской накинуть

Ответить

Eugen T

Денис
1
Ответить

Василий

Денис
–1

Ожидал увидеть злорадный коммент в топе, не разочаровываете. Вопрос ещё где большие животные сидят, здесь или в инсте

Ответить

Металлический супер_стар

101
Ответить

Арсений Веснин

67

Какая химическая реакция. Сухой лёд это СО2 - углекислый газ в твёрдой форме. Когда он попал в воду горячую, то сублимировался - перешёл из твёрдого состояния в газообразное минуя жидкую форму и их банька наполнилась углекислым газом, которым, как известно дышать нельзя. Это физическая реакция, а не химическая.

Ответить

Alexander Bevice

Арсений
18

Журналисты в школу не ходили. Поэтому у них везде химикаты и реакции.

Ответить

Marat Khamadeev

Арсений
14

их банька наполнилась углекислым газом

Не совсем так, остальные то выжили. Просто в момент вброса льда в конкретной точке бассейна углекислого газа оказалось очень много, потом он рассеялся, как и всякая концентрационная флуктуация. Видимо погибшие нырнули прямо в это место, а госпитализированные стояли рядом. Так-то углекислого газа в 25 кг не сказать, чтобы прям совсем много, чтобы отравить всё помещение.

Ответить

Emile Zäkiev

Marat
3

да, я тут прикинул что от 25 кг CO2 мгновенно сублировавшихся в комнате размером 200 м^2  и потолками 3 м (V = 600 м^3) концентрация должна была бы вырасти с ~4% до 6%. Далеко от смертельной; но в первые мгновения после выгрузки сухого льда в воду локальные концентрации, особенно прямо над поверхностью воды, наверное, аж конвульсии вызывали, да

Ответить

Roman Konchalov

Арсений
0

Ну вообще образуется угольная кислота при растворении углекислого газа в воде, но она слабая и нестабильная

Ответить

Испанский шар

36

Как это по-журналистски будет? Пшик? Пуньк?

Или это только хлопки такие особенные?

Ответить

Уголовный мангал

Испанский
29

Похоже на чпоньк.

Ответить

Максим Пидоренко

Уголовный
0

Чпок

Ответить

Bradstreet Smith

Испанский
–3

Пшик - это Поляк, по Калининградски (кенингскому).

Ответить

Maxim Goretski

Bradstreet
4

Пшек вообще то..

Ответить

Poe Ghost

Maxim
0

Вообще-то вообще-то.

Ответить

Николай Чумаков

37

Простите, но это очень смешно

Ответить

Вчерашний фитиль

Николай
6

Вернись и верни Лихачева (

Ответить

Вчерашний фитиль

Вчерашний
12

Сюда ещё дизов накидайте

Ответить

Серебряный Паша

Вчерашний
3

Хуй тебе, держи лайк

Ответить

Сергей Колегов

Серебряный
2

Как @Дитковский будет держать лайк, если он будет держать хуй?!

Ответить

Серебряный Паша

Сергей
1

 Тут нужен @Кенчанский с фирменным фото

Ответить

Сергей Колегов

Серебря…
1

У Кена медовый месяц идёт, насколько я понимаю. Поэтому не дождёмся

Ответить

Серебряный Паша

Сергей
1

Да буквально вчера где-то мелькал, так что уповаю

Ответить

Сергей Колегов

Серебря…
1

Ну, как бы да, но нет.

В общем, если надо, то лично у него надо спрашивать.

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
0

Вот извращенец. Не ожидал от него

Ответить

Боковой дым

Вчерашний
1

Нахуя

Ответить

Вчерашний фитиль

Боковой
2

Шоб було дохуя блядь

Ответить

Боковой дым

Вчерашний
0

Кого

Ответить

Вчерашний фитиль

Боковой
3

Тебя, Димачка!

Ответить

Николай Чумаков

Вчерашний
1

Орлов ответил за меня 

Ответить

Kobz

Николай
0

Удваиваю

Ответить

Маркиз де Садик

20

Баня по-черному лучшая баня, а все эти ваши сауны для съёмки порно и проституток.

Ответить

Книжный шмель

Маркиз
62

Ну, у них баня вполне по-черному получилась

Ответить

Тимур Петров

Книжный
4

Черный юмор ты произносишь 

Ответить

Критический мангал

Маркиз
1

Максимка, ты ж не моешься.

Ответить

Маркиз де Садик

Критический
1

У тебя всё бомбит, займись делом, ты же вроде горшки из дерьма лепишь)

Ответить

Критический мангал

Маркиз
0

Лол, бинго. Такой ты образец спектра, любо.

Ответить

Маркиз де Садик

Критический
–1

Да, самоутверждайся дальше, сын шлюшки)

Ответить

Критический

Маркиз
0

)
))
)))

Ответить

Олег Ивахнов

Маркиз
0

Чем хороша баня по черному?

Ответить

Ilia Gurtovoy

Олег
0

Там слушают рэп, а не круга.

Ответить

Dmitry Shiryaev

26

Количество подписчиков уменьшится на 2

Ответить

Примитивный хичхакер

Dmitry
11

Количество друзей уже

Ответить

Dmitry Shiryaev

Примитивный
5

Надо православным на крещенские купания идейку подкинуть 

Ответить

Alex Macher

Dmitry
1

Увеличится же

Ответить

Сырой чувак

26

Иш как она на видео старается. И ракурсы меняет, и ручку к лицу подставляет. А главное не забыла напомнить, что у нее день рождения.

Ответить

Василий

Сырой
0

Иш как они в комментах стараются

Ответить

Александр Акимов

22

Смерть гуманитария

Ответить

Василий

Александр
2

А тут все такие технари прям, в догадки играют что и почему 

Ответить

Viktor Nevzorov

Александр
0

В каждом есть немного гуманитария.

Ответить

minsdalkj

19
Ответить

Андрей Ионов

6

Во всех СМИ говорят о химических ожогах
Откуда инфа, что за ожоги, я не понимаю, лёд это углекислый газ, что там произошло?

Ответить

Защитный дебаркадер

Андрей
34

Журналист изнасиловал физика

Ответить

Сергей Звезда

Андрей
0

Кстати, СК об ожогах напрямую не говорит

Ответить

Alexey Snooker

16

Эх, как говорится, здоровья погибшим.

Ответить

Сергей Звезда

14

Большое спасибо @Mattur за крайне подробное и важное пояснение для материала

Ответить

Pavel Averyanov

Сергей
0

а как же все тем кто доебывался до него в чатиках на эту тему?

Ответить

Сергей Звезда

Pavel
9

Искреннее спасибо всем тем, кто докапывался до него в чатиках на эту тему!

Ответить

Pavel Averyanov

Сергей
10

@Дарья Лейзаренко @Артём Мазанов @Женя Кузьмин
Смотрите и учитесь как манипулировать вашим главредом

Ответить

Сергей Звезда

Pavel
0

А почему ты так выборочно?

Ответить

Артём Мазанов

Сергей
2

Мы все в одной банде просто, Паша с нами тоже 

Ответить

Сергей Колегов

Сергей
1

То есть одного @Авдеев теперь мало, да?

Ответить

Вечерний вентилятор

14

Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.

Выжила, значит на собственном примере доказала, что её советы работают. Не пожалела друзей ради науки, святая женщина

Ответить

Ded Pihto

Вечерний
2

Просто она как главная героиня должна умереть в конце фильма

Ответить

Taktischer Corgi

11

должны где-то быть видео с концовкой "Directed by Robert B. Weide" 🤔

Ответить

Ded Pihto

3

Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма. И вода знаете не может охладиться сильно ниже нуля не образовав льда.

Ответить

Алексей Егоров

Ded
19

Может они карбида нахуярили по старинке.

Ответить

Ded Pihto

Алексей
1
Ответить

Marat Khamadeev

Ded
9

Дед прав. Я тут прикинул: 25 кг сухого льда (твердый CO2), брошенного в бассейн 10×3×2 метров охладит его всего на пять сотых градуса.

Ответить

Bekzat Sadykov

Marat
0

Откуда инстаграм-блогерам об этом знать? 

Ответить

Marat Khamadeev

Bekzat
0

Например, со школы

Ответить

Ded Pihto

Marat
0

Она старая и уже всё забыла

Ответить

Антон Сарамуд

Ded
8

им этот пар как раз скорее всего и нужен был, они же инста блогеры - фоточки и вот это всё.

Ответить

Michael Smith

Ded
2

Чё за чушь. Если бы там был сухой лёд он бы страшно булькал пуская клубы дыма.

Написано ведь, что и кидали ради дыма.

И вода знаете не может охладиться сильно ниже нуля не образовав льда.

А причем тут ниже нуля?

Ответить

Ded Pihto

Michael
1

Притом что не получили бы ожоги от низких температур. И в статье есть даже цифра сколько льда кинули, только 25 кг.

Ответить

Michael Smith

Ded
0

Если бы были ожоги, то ясное дело не от воды ) "ожоги" бывают от сухого льда, у него температура -79.

Но про ожоги в официальной инфе и не было ничего.

Ответить

Ded Pihto

Michael
0

Ну было в статье про какието химические ожоги обморожение и чёто типа того

Ответить

Андрей Каскадов

Ded
0

Интересно, сколько человек погибло, повторив этот эксперимент в закрытом помещении

Ответить

Ded Pihto

Андрей
–1

Нисколько. Нельзя незаметно для себя задохнуться от избытка углекислого газа. Тем более когда его концентрация повышается постепенно

Ответить

Polina Malahova

4

Где же комментарий про топ-10 пранков, вышедших из-под контроля?

Ответить

Сырой чувак

Polina
12

Топ 10 пранков вышедших из под контроля

Ответить

Дарья Стрелкова

4

Там точно только сухой лёд был? А то походу химических ожогов от него не должно быть. Только температурные.

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Дарья
0

слышал сначала, что они умерли от удушья из-за испарений, вызванных реакцией сухого льда с водой, а не от ожогов 

Ответить

Marat Khamadeev

unidentified
37

Скорее всего они умерли от гиперкарнии - интоксикации углекислым газом. Собственно, у сухого льда в предостережениях написано про закрытые пространства.
Другой вопрос, что никакая это не химическая реакция, как пишут везде. Это сублимация или возгонка - процесс перехода из твёрдогр состояния в газообразное, минуя жидкое.

Ответить

nastya cuba

Marat
4

Тогда нормально, она ж химик, а не физик. 

Ответить

Андрей Лузин

nastya
0

Вот именно. Она же химик. Ничего не нормально

Ответить

Арсений Веснин

Marat
1

На минуту опередил

Ответить

Sergey Sergeich

Marat
1

только гиперкапния, а не гиперкарния

Ответить

Marat Khamadeev

Sergey
0

?

Ответить

Западный

Marat
0

Скорее всего они умерли от гиперкарнии

Ответить

Marat Khamadeev

Западный
0

только гиперкапния, а не гиперкарния

Ответить

Ded Pihto

Marat
0

  гиперкарнии - интоксикации углекислым газом

Чего блять? Гугл 5 результатов даёт на это слово и два из них на эту ветку комментов

Ответить

N/a

Ded
0

ГиперкаПния, у тебя гугл неправильный, ничего не исправляет?

Ответить

Marat Khamadeev

Дарья
2

Такого количества сухого льда не хватит для существенного охлаждения целого бассейна.

Ответить

Антон Сарамуд

Marat
12

зато хватит для красивого пара над поверхностью для фоточек в инсте.
Вообще конечно фармаколог который не знает, что из сухого льда с водой СО2 вырабатывается и что он тяжелее воздуха это однозначная премия Дарвина.

Ответить

Kamil Bizarov

Антон
2

сюрприз решил устроить муж именинницы

Ответить

Антон Сарамуд

Kamil
10

Именинница - провизор его не остановила.

Наверно самое время рассказать историю из детства.

Я родился в небольшом шахтерском городе которые сейчас принято называть моногородами.
И пока я был ребёнком в 90-е соседом по даче у меня был главный инженер одной из шахт.
Хороший главный инженер, если вы никогда не сталкивались с производством это человек который знает должностные инструкции своего производства от самого низшего звена до своей должности.
Этот главный инженер прошёл свой путь от шахтёра до первого заместителя директора.

В моногороде был ещё техникум параллельно студентам получающим среднее техническое образование, там же ускоренно готовили специалистов для шахты, учились эти специалисты полгода и по итогу сдавали экзамены.
Среди экзаменаторов находился тот самый Главный Инженер, он их отправлял на учёбу, он же и принимал экзамены, потому что должности они занимали после обучения руководящие, а шахта это не место для шуток.

Дальше история которую мне рассказал мой отец.

На учёбу отправили его друга, молодого парня (но сообразительного), который на обучение после работы клал болт, делал вид, что пишет конспекты, на предварительных тестах, хитростью делал вид, что учится.

И вот настал момент выпускного экзамена, и ему достался билет что-то вроде "Устройство и требования к точке подключения для асинхронного двигателя "АД - блаблабла".

Ну вот с обычными преподавателями он что-то общее конечно смог бы рассказать, всё таки в шахте он работал, но главой приёмной комиссии был тот самый главный инженер. Поэтому были дополнительные вопросы и стало понято, что по билету абитуриент не ответил.

Но в целом было видно по ответам, что свою работу человек знает и работу эту ему доверить можно.

Поэтому главный инженер вынес cоломоновский вердикт: "студент %Иванов% данные подключения асинхронный двигателя "АД блаблабла" вы в ближайшее время обязательно изучите перемещая их по шахте руками, но запомните, врачей у нас так же учат".

Ответить

Emile Zäkiev

Антон
7

вот это простыня

я
сюда
деградировать
пришел

Ответить

Уголовный мангал

Антон
6

Этим инженером был Альберт Эйнштейн?

Ответить

Василий

Антон
2

Я уверен что если у спросить у большинства здесь сидящих злорадствующих мудаков о последствиях подобного мероприятия до, немногие бы догадались что от этого можно кони двинуть. А рассуждать задним числом много ума не надо

Ответить

Emile Zäkiev

Дарья
0

может быть кратковременные локальные концентрации H2CO3 дали раздражение, спутанное с ожогами? pH у нее не сильно ниже 7 и сама она нестабильна, конечно, но в пределе pH < 3.7 может вызвать раздражение (но не ожог, конечно)

Ответить

Дарья Стрелкова

Emile
1

Уже прокомментировали в новости, что физик изнасиловал журналиста и что не было никаких химических ожогов.

Ответить

Emile Zäkiev

Дарья
1

все равно интересно, можно ли теоретически обжечься кислотой h2co3 и достаточно ли будет ее концентрации в первые секунды после выгрузки сухого льда в воду

Ответить

Прочный ихтиандр

6

Немношко нелепо вышло

Ответить

Владимир Земсков

2

Считай, испортила себе свой ДР до конца своих дней.

Ответить

Критический мангал

Владимир
7

Может быть ей муж не нравился.

Ответить

Игорь Голованов

Критический
0

Мужу пару ее друзей просто не нравились.

Ответить

Bekzat Sadykov

Владимир
0

Зато подписоту и лайков нагнала. Судя по видео из полуморга, это для нее важнее.

Ответить

Первая

4

Гугл, прекрати. Ты меня пугаешь...

Ответить

Исходный магнит

4

Итак, картина постепенно проясняется.

Инстаблоггерша решила жёстко хайпануть, набрать подписчиков и лайков, но при этом на перегретом рынке блогеров трудно подняться на обычных губах уточкой.

В её голове созревает дерзкий план. Она украдкой подсовывает мужу кровавую идею с сухим льдом: "Вот было бы круто, дым и пузырьки!". При этом она провизор, и прекрасно осознаёт последствия своих действий, но ей того и надо.

Муж же не понимает, что делает, однако притаскивает 25 кг сухого льда как будто по своей инициативе - это ведь и правда его инициатива, она  только высказала мнение!

Результат превосходит все ожидания: несколько трупов, безумный хайп по всему интернету, виновница торжества постит в свой инстаграм ужасную новость не забывая пригласить подписчиков, при этом формально она всего лишь пострадавшая.

Идеальное преступление.

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N/a

Исходный
0

Еще Валю подушкой придушила, чтобы он показаний не дал, наверное

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Andrey Svetlov

Исходный
0

Мой мозг рисует такую же картину.

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Серебряный Паша

1

речь идёт о 29-летии блогерши

В предыдущей редакции же было 26, да и на видео чувак тоже самое орал

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Сергей Звезда

Серебряный
5
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Ded Pihto

Сергей
8

Чувак орал что ей 26, шарики 29 а на самом деле ей 42

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Игорь Голованов

Ded
1

62

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Модный блик

Сергей
3
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Серебряный Паша

Сергей
1

Понял

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Poe Ghost

3

Что за кривой оборот «бассейн бани с высыпанным сухим льдом»? Напишите «в который был высыпан сухой лёд» или типа того. Зачем городить нелепые конструкции?

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Сергей Звезда

Poe
0

Канцелярит и слишком много знаков для зага

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Michael Smith

2

Пишут, что муж был в реанимации, но не выжил.
Число погибших в банном комплексе на юге Москвы возросло до трех человек, еще семь пострадали. Об этом сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.

«Скончался муж девушки, чей день рождения отмечала компания», — рассказал собеседник агентства.

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Иван Вундермахер

Michael
1

Так скончался или нет
Муж Шрёдингера какой то

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Michael Smith

Иван
2

Был в реанимации сначала.

"Валя в реанимации" – это про него

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Emile Zäkiev

Michael
2

я думал это женское имя

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Viktor Nevzorov

Emile
0

Женское - для мужчин
Мужское - для женщин

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Sage Pointer

Michael
0

Вроде как муж и устроил этот спектакль с сухим льдом?
Получается, он в оригинальной форме совершил роскомнадзор, но кроме себя прихватил ещё двоих бедолаг

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Михаил Бочаров

Sage
2

Ну это однозначно премия Дарвина тогда

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sahk.com

Михаил
0

Да тут такой адище, что можно учредить новую, «премию Вали»

Ответить

Ded Pihto

Sage
0

Всё правильно сделал

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Исходный магнит

Michael
0

Ну скончался и скончался.

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Примитивный хичхакер

2

ей 29

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Sage Pointer

2

F

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Сундет Баккараев

2

Инстаблогерша Екатерина Диденко начала убивать гостей за лайки

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Мощный Каковощи

2

2е детей, беременна 3м🤦‍♂️
Щас небось гуглит, какие выплаты ей положены при потери кормильца

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Максим Золотарёв

2

Сука. У нее умер муж. А она постит сторис в инстаграм, что она в больнице. Что за зерня творится? Ненавижу блядь блогеров. Ненавижу инстаграм и всех этих тупых инста самок. Когда нибудь я стану президентом, соберу всех тварей в одном огромном помещении и залью его дерьмом. Потому что дерьмо должно соединиться с дерьмом. А потом на удобрения нахуй, может хоть так все эти бесполезные твари принесут пользу.

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Alexander Kopeikin

Максим
0

Она в больнице с мужем поехала, а не как пострадавшая

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Олег Локтионов

1

Твоё лицо, когда не знаешь, кто умер

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Sergey Volkov

Олег
3

с улыбочкой какая молодец

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God Damn

Олег
1

И фильтр на ёбальник 🙂

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ouxen

0

Советы блять
почему Пятница на эту шалаву в суд не подает?

Ответить

Защитный дебаркадер

ouxen
3

Ещё бы на Гоголя подать. 

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Лиса Музыка

1

Смотреть ее сторис жутко зная чем это все закончилось. Необратимость и безысходность. 

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Ded Pihto

Лиса
–2

Ой ну поплачь поскорби

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