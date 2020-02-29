Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
1959

Глава Роспотребнадзора призвала россиян «сократить поездки за рубеж» или совсем отказаться от них из-за коронавируса Материал редакции

«Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации».

6 комментариев
В закладки
Фото Xinhua

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом, чтобы защититься от возможного заражения коронавирусом.

Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищёнными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны.

Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Она также напомнила, что рекомендуется «держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас; не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня; при посещении массовых мест, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску».

К 29 февраля коронавирусом, по официальным данным, заражены более 85 тысяч человек, из них более 79 тысяч на территории Китая. 2923 человека умерли, и 39332 выздоровели.

#новости #здоровье #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
На дне рождения инстаграм-блогерши погибли двое. Они искупались в бассейне бани с высыпанным сухим льдом
Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.
1
6
Реклама на TJ
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435","covid19"], "comments": 6, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 146794, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 29 Feb 2020 10:17:48 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в ИТ
для разработчиков, маркетологов, аналитиков, менеджеров и других специалистов
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 146794, "author_id": 3, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/146794\/get","add":"\/comments\/146794\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/146794"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Испанский шар

6

Вот и реальный повод опустить занавес во благо здоровья граждан

Ответить

Artem 88

Испанский
0

Точно так. Выезд перекрыть, чтоб не подцепили вирус, суверенный интернет запустить, чтоб не разводили панику, собрания больше полутора человек запретить, чтоб не заражались друг от друга. Звучит как план.

Ответить

Андрей Ионов

0

Запретить выезжать
И запретить смотреть через интернет
Железный занавес готов

Ответить

Егор Ямалтдинов

0

Правильно

Ответить

Ирина Белякова

0

Если никого не тестировать на вирус, то будет 0 заболевших!

Ответить

Dias001 Rrn

–1

Совок 2.0

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«С этим надо дома сидеть»: в соцсетях спорят, можно ли кормить грудью в общественных местах
Может ли кормящая женщина прикладывать младенца к груди на публике, или «родила — сиди дома».
416
Разборы
Что произошло между Турцией и Сирией в Идлибе — и при чём тут Россия. Главное об обострении ситуации в регионе
После удара сирийских войск по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турция грозит масштабной операцией и уже нанесла ответный удар.
131
Новости
В российской версии «Вперёд» убрали упоминание первого ЛГБТ-персонажа в мультфильмах Disney
В русском дубляже упоминается нейтральное слово «партнёр».
165
Популярное за три дня
Новости
В Москве полицейские изъяли самодельный «бэтмобиль». Водитель ездил на нём по городу
Габариты машины превышают допустимые нормы.
88
Гость TJ
Гость TJ: Водитель троллейбуса
Задавайте вопросы в комментариях: ответы появятся после 16:00.
321
Интернет
Репортёр забыл отключить фильтры в трансляции Фейсбука. За эфир он побывал трансформером, волшебником и енотом
Куда смотрел оператор, неизвестно.
17

Прямой эфир

Амир Аль-Мопеди

Комитет Госдумы заявил о…

Альберт Тетенькин

Зимой в Голландии

Vladimir Medvedev

Число погибших из-за сухого…

Mikhail Lukup

Комитет Госдумы заявил о…

Ирина Белякова

Глава Роспотребнадзора призвала…

Иван Гессе

В Грузии гражданина Ирана с…

Дмитрий Еруков

Комитет Госдумы заявил о…

Poe Ghost

Число погибших из-за сухого…

Анна Гласс

Число погибших из-за сухого…

Александра…

Число погибших из-за сухого…

Роман Новиков

Число погибших из-за сухого…

That cat

На дне рождения…

Владимир Земсков

Число погибших из-за сухого…

Dmitry Shiryaev

В Приморье во время…

Роман Новиков

Число погибших из-за сухого…

Просто Тимуррр

Число погибших из-за сухого…

Не смори сюда

В Приморье во время…

Дмитрий Еруков

Число погибших из-за сухого…

Анна Гласс

Число погибших из-за сухого…

Shch

На дне рождения…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "3c305b26" }