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«Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом, чтобы защититься от возможного заражения коронавирусом.
Она также напомнила, что рекомендуется «держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас; не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня; при посещении массовых мест, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску».
К 29 февраля коронавирусом, по официальным данным, заражены более 85 тысяч человек, из них более 79 тысяч на территории Китая. 2923 человека умерли, и 39332 выздоровели.
Вот и реальный повод опустить занавес во благо здоровья граждан
Запретить выезжать
И запретить смотреть через интернет
Железный занавес готов