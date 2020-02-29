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Ольга Жигулина
11 854

Число погибших из-за сухого льда на дне рождения инстаграм-блогерши выросло до трёх Материал редакции

Ещё трое пострадавших остаются в больницах.

72 комментария
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К утру 29 февраля число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко увеличилось до трёх, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Накануне вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за того, что в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Двое, мужчина и женщина 25 лет, погибли на месте.

Третий погибший — мужчина 32 лет, муж именинницы. Предположительно, именно он хотел устроить сюрприз: лёд опустили в бассейн для «эффектного пара».

На дне рождения инстаграм-блогерши погибли двое…
Сама Екатерина Диденко, которая даёт в интернете советы о лекарствах и препаратах, выжила.
tjournal.ru

Особый резонанс это происшествие вызвало по той причине, что в бане отмечали день рождения блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро». Она сама осталась жива.

Я вчера не верила. Думала, что это сон. А сегодня меня прорвало. Но я написала расписку о неразглашении, ничего больше сказать не могу.

Екатерина Диденко

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

#новости #происшествия

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72 комментария
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Morodel Io

57

А вообще - блогерство головного мозга не лечится даже в критической ситуации. У меня только что умер муж и двое друзей? Расскажу об этом в сторис, не забыв выбрать фильтр.

Ответить

Андрей Ионов

Morodel
21

Ебать пиздец

Ответить

Ilya

Morodel
8

Вниманиеблядство дело такое.

Ответить

Zeleny Ded

Ilya
0

Привычка

Ответить

Роман Новиков

Morodel
1

Это просто пиздец нахуй

Ответить

Прочный ихтиандр

21

Ну вообще, конечно, жалко их всех. Нелепая и глупая смерть

Ответить

Antony Divnich

Прочный
1

Ну да, но нет.

Ответить

Строгий Слава

4

Почему это важно?

Ответить

Tellst

Строгий
53

Чтобы другие долбоебы до такого не додумались.

Ответить

That cat

Tellst
2

А лучше бы додумались.

Ответить

Poe Ghost

That
6

Чем больше долбоёбов, тем меньше долбоёбов. 

Ответить

Ni Ck

Poe
0

Чем больше долбоёбов тем больше долбоёбов. Они же размножаются

Ответить

Роман Новиков

Poe
0

Ебать. Он двигается.

Ответить

Строгий Слава

Tellst
0

Зачем, естественный отбор свое дело и так знает.

Ответить

Металлический супер_стар

Строгий
0

Важно? Ну как бы праздник удался!

Ответить

Сергей Табаков

17
Ответить

Серебряный Паша

Сергей
2

Кулибин, бля

Ответить

Zeleny Ded

Серебряный
0

Про мертвых или хорошо, или никак

Ответить

Poe Ghost

Zeleny
2

Минутка ликбеза. Выражение «о мёртвых либо хорошо, либо ничего» на самом деле звучит так: о мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Эти слова произнёс древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты в VI в. до н. э. Почему-то со временем окончание потерялось, а смысл изречения сильно изменился. 

Поэтому если кто-то творил дичь и из-за неё же склеил ласты, то об этом вполне можно упомянуть в поминальной речи, ибо правда. 

Ответить

Уголовный мангал

Сергей
2

вспомнить его свойства

Спасибо, вспомнили.

Ответить

Маленький рак

Сергей
0

У них еще и лед был своего изготовления?

Ответить

Виталий Миславский

15

А вы замечали что самые аморальные и мерзкие люди имеют Пикчу с анимэ на аватарках?

Ответить

Серебряный Паша

Виталий
2

В подростковом возрасте это нормально

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Виталий
2

А че, аватарки ща еще кто-то замечает?

Ответить

Уголовный мангал

Виталий
1

Ты уже мёртв.

Ответить

Примитивный хичхакер

Виталий
0

Целый подсайт аморалов мерзких @Аниме 

Ответить

Данислав Жуков

14

Это история про роковую случайность и необразованность. Люди просто не знали последствий от своих действий. Например, у человека аллергия и он случайно съел что-то, что содержит аллерген. Он просто не знал.

Праздник превратился в трагедию.

Ответить

Маленький рак

Данислав
7

Все так, но самый цимес то, что она имеет отношение к химии, не визажист же, еще и советы раздает в блоге по фарме и прочим делам. @Nuke Iron прав, можно было и почитать даже человеку далекому от таких вещей, не то что ей. Но жалко, конечно, ужасная ситуация.

Ответить

Серебряный Паша

Данислав
1

Если бы я хотел сделать "эффектный пар", то как минимум почитал профильные сайты

Ответить

Маленький рак

Данислав
0

судя по вышескинутому скрину они там экспериментаторы великие были, детали начинают вырисовываться все более странные

Ответить

Андрей Ионов

6

Расписка?
Неразглашение?
Гостайна уровня: долбоебы?

Ответить

Металлический супер_стар

Андрей
12

Это стандартная процедура на период следствия, особенно, когда несколько трупов.

Ответить

Андрей Ионов

Металлический
0

Понял

Ответить

Morodel Io

9

Лучший подарок от мужа блогерке - сделать ее популярной. Но какой ценой?

Ответить

Металлический супер_стар

Morodel
0

...сделать её вдовой

Ответить

Ilya

Металлический
3

Друзей жалко :(

Ответить

Иван Семёныч

Morodel
0

Ценой наследства

Ответить

Vladimir Medvedev

5

То ли тут все такие офигенные физики, то ли я дурак необразованный... Но вариант высыпать сухой лед в воду, у меня раньше даже близко не ассоциировался с опасностью.

Не понимаю, почему все кинулись критиковать эту женщину. Кажется, это какая то классовая ненависть к инстаграмщикам...

Просчитать в уме, что от мешка со льдом в бассеине может «кончиться» кислород... Даже зная про угликислый газ, не верится, что это там будут такие объемы, которые приведут к смертельному эффекту. (Лично я до сих пор удивлен).

Реально, все бы тут просчитали такой эффект? Или это просто мелочные доебки, потому что она инстаграмщица?

Ответить

Просто Тимуррр

Vladimir
1

Да забей, типичные умники задним умом. Большинство из этих знатоков наверняка так же сыпанули бы лёд, ничего не гугля. Просто сидят щас в ужасе от мысли сколько ещё смертоносной херни их окружает.
Я лично пытался на даче греться угольным грилем, зная про угарный газ. Думал, что если не дымит, то все будет ок. Щас-то я такой же неебаться знаток и в курсе, что ок не будет.

Ответить

Владимир Земсков

Vladimir
0

Концентрация кислорода уменьшилась именно в том месте, куда бросили сухой лёд.
Туда же и прыгнули погибшие.
Все сходится. Какие ещё вопросы?

Развернутое объяснение дали в прошлой новости, на ваш вопрос там дан исчерпывающий ответ от человека с профильным образованием: https://tjournal.ru/146737

Ответить

Роман Новиков

Владимир
0

Комментарий Медведева не совсем про это.

Ответить

Vladimir Medvedev

Владимир
0

После того, как случилось, понятно. Но ее критикуют, что она не предсказала такой исход заранее, "хотя ведет инстаграм канал про фарму".

Ответить

Ебаный Кошмар

5

Те кто пишут, что ТП должна была знать о последствиях химической реакции, поскольку давала советы о фарме, видимо не догоняют об уровне ее «экспертизы» и уровне развития аудитории подобных блогерш. Ее «экспертиза» - это первые три запроса в гугле о препарате, нарезанные в формат инстаграмма. Никаких реальных знаний о веществах и воздействиях на организм у неё нет.

Ответить

Егор Жуков

2

Кто нибудь может объяснить почему вода и человек в ней + сухой лёд = смерь

Ответить

Маленький рак

Егор
6

Объяснили в прошлой статье, Маттур даже развернутый комментарий дал, почитай.

Ответить

Данислав Жуков

Егор
5

Много сухого льда в бассейне + закрытое помещение. Сухой лёд реагирует с водой и помещение заполняется углекислым газом (возможно, ещё пары хлора). Без воздуха (наличия кислорода) у человека происходит отравление и он задыхается.

Ответить

Испанский шар

Егор
0

В основном посте от Маттура был подробный разбор. Если кратко - выделяющийся при переходе сухого льда из твердого состояния в газообразное углекислый газ вытесняет кислород и человек теряет сознание от его нехватки

Ответить

Словесный Интервент

0

Интересно, от аптечного ревиззоро отпишутся люди или продолжать доверять выбор лекарств человеку, который имеет шансы премию Дарвина получить. 

Ответить

That cat

Словесный
3

От ВИЧ-диссидентов не отписываются же.

Ответить

Примитивный хичхакер

Словесный
2

Да какое отпишутся? Десятки тысяч подпишутся)

Ответить

DJ Ебан

1

Премию Дарвина им

Ответить

Маленький рак

0

Самое страшное, что именно этот человек давал советы насчет фармы и ее использования. Не как мордочку красить, а насчет фармы вообще.

Ответить

Металлический супер_стар

Маленький
1

Тут ещё как бы можно списать на узкие знание только биохимических процессов организма, а каких-то физических явлений нет 

Ответить

Маленький рак

Металлический
0

https://tjournal.ru/news/146796-chislo-pogibshih-iz-za-suhogo-lda-na-dne-rozhdeniya-instagram-blogershi-vyroslo-do-treh?comment=3133426
вот это на мысли наводит

Число погибших из-за сухого льда на дне рождения…
Ещё трое пострадавших остаются в больницах.
tjournal.ru
Ответить

Металлический супер_стар

Маленький
2

Я имею ввиду, что она знает, как работает какой-нибудь парацетамол, но что углекислый газ окажется на уровне пола, из за своих физических свойств, уже нет.

Ответить

Маленький рак

Металлический
–2

Когда чего не знаешь, обычно не сильно экспериментируешь с подручными средствами, но ладно, ок.

Ответить

Металлический

Маленьк…
4

В смысле? Весь смысл эксперимента в том, что бы получить новые знания! Правда, как говорил мой научный руководитель, лучше провести месяц в библиотеке, чем через полгода понять, что ты изобрел велосипед.

Ответить

Маленький рак

Металли…
3

Не, я просто ща загуглила купить сухой лед, первая же ссылка для покупки в блоках и там выделены три правила:

Ответить

Маленький рак

Металли…
1

Ну понятно. Нет, смысл эксперимента мне понятен, но адекватные сначала читают и учат то, что уже до них известно. Можно поставить эксперимент - прыгнуть с крыши высотки, чтобы эмпирически убедится в том, что либо сдохнешь, либо инвалидом останешься, это как раз для таких, кому не интересно, что до них выяснилось.

Ответить

Маленький рак

Металли…
1

Открываем кнопку подробнее

Ответить

Маленький рак

Маленьк…
1

Минусят следующие в очереди, те кто не в состоянии прочитать правила использования при покупке. Дело хорошее, естественный отбор.

Ответить

Легкий бас

Маленький
0

Так у неё вроде ещё мед образование. Видимо училась она жопой 

Ответить

Маленький рак

Легкий
2

Я там кинула правила пользования сиим говном на первом же сайте, где его купить можно - то есть все прописано, но видимо мед образование читать не позволяет.

Ответить

Легкий бас

Маленький
0

Ну для этого мозги напрячь надо. А как напрячь то чего нет?🤷‍♀️

Ответить

Маленький рак

Легкий
2

Ну там вон спорят, что эксперименты для получения знаний - это главное. То что их обычно проводят с мерами осторожности и соблюдениями правил безопасности - это дебичам не писано.

Ответить

Легкий бас

Маленьк…
0

Ну эксперименты то проводятся под присмотром человека который это все знает и в безопасных условиях

Ответить

Маленький рак

Легкий
1

Как видишь, спорщики считают что нет, а я считаю, что это хорошо, сами себя повыпилят.

Ответить

Прохожий Кирилл

Маленький
0

@Alexandr Strijov мед образование читать позволяет или нет?

Ответить

Василий Петров

–2

Ох уж этот Гуманитарий)

Ответить

Егор Ямалтдинов

0

Ужас...

Ответить

Игнат Синицын

0

Я то все гадал как эффектно выпилиться

Ответить

Дмитрий Еруков

–1

Ну что, как поплавали?

Ответить
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