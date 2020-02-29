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Ещё трое пострадавших остаются в больницах.
К утру 29 февраля число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко увеличилось до трёх, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Накануне вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за того, что в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. Двое, мужчина и женщина 25 лет, погибли на месте.
Третий погибший — мужчина 32 лет, муж именинницы. Предположительно, именно он хотел устроить сюрприз: лёд опустили в бассейн для «эффектного пара».
Особый резонанс это происшествие вызвало по той причине, что в бане отмечали день рождения блогерши Екатерины Диденко, известной как «Аптечный ревизорро». Она сама осталась жива.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
А вообще - блогерство головного мозга не лечится даже в критической ситуации. У меня только что умер муж и двое друзей? Расскажу об этом в сторис, не забыв выбрать фильтр.
Ну вообще, конечно, жалко их всех. Нелепая и глупая смерть
Почему это важно?
Кулибин, бля
Про мертвых или хорошо, или никак
Минутка ликбеза. Выражение «о мёртвых либо хорошо, либо ничего» на самом деле звучит так: о мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Эти слова произнёс древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты в VI в. до н. э. Почему-то со временем окончание потерялось, а смысл изречения сильно изменился.
Поэтому если кто-то творил дичь и из-за неё же склеил ласты, то об этом вполне можно упомянуть в поминальной речи, ибо правда.
А вы замечали что самые аморальные и мерзкие люди имеют Пикчу с анимэ на аватарках?
Это история про роковую случайность и необразованность. Люди просто не знали последствий от своих действий. Например, у человека аллергия и он случайно съел что-то, что содержит аллерген. Он просто не знал.
Праздник превратился в трагедию.
Все так, но самый цимес то, что она имеет отношение к химии, не визажист же, еще и советы раздает в блоге по фарме и прочим делам. @Nuke Iron прав, можно было и почитать даже человеку далекому от таких вещей, не то что ей. Но жалко, конечно, ужасная ситуация.
Если бы я хотел сделать "эффектный пар", то как минимум почитал профильные сайты
судя по вышескинутому скрину они там экспериментаторы великие были, детали начинают вырисовываться все более странные
Расписка?
Неразглашение?
Гостайна уровня: долбоебы?
Это стандартная процедура на период следствия, особенно, когда несколько трупов.
Лучший подарок от мужа блогерке - сделать ее популярной. Но какой ценой?
...сделать её вдовой
То ли тут все такие офигенные физики, то ли я дурак необразованный... Но вариант высыпать сухой лед в воду, у меня раньше даже близко не ассоциировался с опасностью.
Не понимаю, почему все кинулись критиковать эту женщину. Кажется, это какая то классовая ненависть к инстаграмщикам...
Просчитать в уме, что от мешка со льдом в бассеине может «кончиться» кислород... Даже зная про угликислый газ, не верится, что это там будут такие объемы, которые приведут к смертельному эффекту. (Лично я до сих пор удивлен).
Реально, все бы тут просчитали такой эффект? Или это просто мелочные доебки, потому что она инстаграмщица?
Да забей, типичные умники задним умом. Большинство из этих знатоков наверняка так же сыпанули бы лёд, ничего не гугля. Просто сидят щас в ужасе от мысли сколько ещё смертоносной херни их окружает.
Я лично пытался на даче греться угольным грилем, зная про угарный газ. Думал, что если не дымит, то все будет ок. Щас-то я такой же неебаться знаток и в курсе, что ок не будет.
Концентрация кислорода уменьшилась именно в том месте, куда бросили сухой лёд.
Туда же и прыгнули погибшие.
Все сходится. Какие ещё вопросы?
Развернутое объяснение дали в прошлой новости, на ваш вопрос там дан исчерпывающий ответ от человека с профильным образованием: https://tjournal.ru/146737
После того, как случилось, понятно. Но ее критикуют, что она не предсказала такой исход заранее, "хотя ведет инстаграм канал про фарму".
Те кто пишут, что ТП должна была знать о последствиях химической реакции, поскольку давала советы о фарме, видимо не догоняют об уровне ее «экспертизы» и уровне развития аудитории подобных блогерш. Ее «экспертиза» - это первые три запроса в гугле о препарате, нарезанные в формат инстаграмма. Никаких реальных знаний о веществах и воздействиях на организм у неё нет.
Кто нибудь может объяснить почему вода и человек в ней + сухой лёд = смерь
Объяснили в прошлой статье, Маттур даже развернутый комментарий дал, почитай.
Много сухого льда в бассейне + закрытое помещение. Сухой лёд реагирует с водой и помещение заполняется углекислым газом (возможно, ещё пары хлора). Без воздуха (наличия кислорода) у человека происходит отравление и он задыхается.
В основном посте от Маттура был подробный разбор. Если кратко - выделяющийся при переходе сухого льда из твердого состояния в газообразное углекислый газ вытесняет кислород и человек теряет сознание от его нехватки
Интересно, от аптечного ревиззоро отпишутся люди или продолжать доверять выбор лекарств человеку, который имеет шансы премию Дарвина получить.
Самое страшное, что именно этот человек давал советы насчет фармы и ее использования. Не как мордочку красить, а насчет фармы вообще.
Тут ещё как бы можно списать на узкие знание только биохимических процессов организма, а каких-то физических явлений нет
https://tjournal.ru/news/146796-chislo-pogibshih-iz-za-suhogo-lda-na-dne-rozhdeniya-instagram-blogershi-vyroslo-do-treh?comment=3133426
вот это на мысли наводит
Я имею ввиду, что она знает, как работает какой-нибудь парацетамол, но что углекислый газ окажется на уровне пола, из за своих физических свойств, уже нет.
Когда чего не знаешь, обычно не сильно экспериментируешь с подручными средствами, но ладно, ок.
В смысле? Весь смысл эксперимента в том, что бы получить новые знания! Правда, как говорил мой научный руководитель, лучше провести месяц в библиотеке, чем через полгода понять, что ты изобрел велосипед.
Не, я просто ща загуглила купить сухой лед, первая же ссылка для покупки в блоках и там выделены три правила:
Ну понятно. Нет, смысл эксперимента мне понятен, но адекватные сначала читают и учат то, что уже до них известно. Можно поставить эксперимент - прыгнуть с крыши высотки, чтобы эмпирически убедится в том, что либо сдохнешь, либо инвалидом останешься, это как раз для таких, кому не интересно, что до них выяснилось.
Минусят следующие в очереди, те кто не в состоянии прочитать правила использования при покупке. Дело хорошее, естественный отбор.
Так у неё вроде ещё мед образование. Видимо училась она жопой
Я там кинула правила пользования сиим говном на первом же сайте, где его купить можно - то есть все прописано, но видимо мед образование читать не позволяет.
Ну для этого мозги напрячь надо. А как напрячь то чего нет?🤷♀️
Ну там вон спорят, что эксперименты для получения знаний - это главное. То что их обычно проводят с мерами осторожности и соблюдениями правил безопасности - это дебичам не писано.
Ну эксперименты то проводятся под присмотром человека который это все знает и в безопасных условиях
Как видишь, спорщики считают что нет, а я считаю, что это хорошо, сами себя повыпилят.