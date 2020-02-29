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Ольга Жигулина
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В Приморье во время празднования Масленицы на экране на здании администрации показали порно Материал редакции

В администрации пообещали найти и наказать виновных.

В Михайловском районе Приморья во время празднования городской Масленицы на экране на здании администрации показали ролик, «содержащий элементы порнографии».

По предварительной информации, неизвестные лица путём незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по данному факту.

представители районной администрации

Собеседник РИА «Новости» в районной администрации пообещал, что «те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны».

#новости #порно #цензура #регионы

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6 комментариев
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Владимир Дыркин

4

Хорошее начинание, одобряю 

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Ответный магнит

Владимир
0

Зачем ты это сделал?

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Владимир Дыркин

Ответный
3

это гораздо лучше, чем крутить поехавшего деда на  зданиях Москвы.

Ответить

Не смори сюда

Владимир
0

Вот этого?
https://youtu.be/mzO_dPMn6H8

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Образовательный паук например

0

Вот никогда такого не было 

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Dmitry Shiryaev

0

А где фулл? 

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