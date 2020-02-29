В администрации пообещали найти и наказать виновных.
В Михайловском районе Приморья во время празднования городской Масленицы на экране на здании администрации показали ролик, «содержащий элементы порнографии».
Собеседник РИА «Новости» в районной администрации пообещал, что «те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны».
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Владимир Дыркин
Хорошее начинание, одобряю
Ответный магнитВладимир
Зачем ты это сделал?
Владимир ДыркинОтветный
это гораздо лучше, чем крутить поехавшего деда на зданиях Москвы.
Не смори сюдаВладимир
Вот этого?
https://youtu.be/mzO_dPMn6H8
Образовательный паук например
Вот никогда такого не было
Dmitry Shiryaev
А где фулл?