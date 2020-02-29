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Новости
Ольга Жигулина
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США согласились вывести войска из Афганистана. Это должно положить конец самой продолжительной войне в истории Америки Материал редакции

Предполагается, что американские войска покинут Афганистан в течение 14 месяцев.

23 комментария
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​Глава делегации талибов мулла Абдулла Гани Барадар и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на подписании соглашения в Дохе Фото Reuters

Представители США и запрещённой в России афганской группировки «Талибан» подписали в Дохе историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооружённого конфликта, продолжающегося с 2001 года.

На церемонии подписания присутствовали представители около 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Соглашение подразумевает вывод войск американских вооружённых сил и их союзников в течение следующих 14 месяцев — при условии, что талибы будут соблюдать соглашение. США надеются вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане.

Также по условиям соглашения «Талибан» не позволит никому из своих членов, включая «Аль-Каиду», использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. Кроме того, США и правительство Афганистана отпустят пять тысяч пленных, «Талибан» освободит до тысячи пленных к 10 марта.

#новости #политика #сша

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23 комментария
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Владимир Филатов

1

США договорились с террористами. Что может пойти не так?

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Занятый самолет

Владимир
–1

Прямо как мы с Хезболлой.

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пепси

Занятый
1

А Украина с ЛДНР))))0

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Занятый самолет

пепси
1

Смотри, как умалишенный порвался)

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Грэм Грэмский

Занятый
–1

Видим, странно, вроде местный завсегдатай, а всего два минуса, а ты уже рвёшься

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Занятый самолет

Грэм
2

АГА ПОРВАЛСЯЯЯЯЯЯЯЯ, У ТЕБЯ БОМБИИИИТ, ЗНАЧИТ Я ПРАВЮ, РЯЯЯ!

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Боковой дым

Занятый
2

Гомополяр очка

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Занятый самолет

Занятый
1

Всегда, когда нечем ответить, обвини оппонента в бомблении.

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Грэм Грэмский

Занятый
0

Фига у меня бомбит, уф, весь TJ разнес прям
Шизофрения у тебя, дружок

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Занятый самолет

Грэм
1

Я даже специально заснял видео, как ты начал минусить меня после моего одного минуса тебе) И ты еще говоришь, что я тут порвался пхахаха

Ответить

Грэм Грэмский

Занятый
0

Иронично

Ответить

Грэм Грэмский

0

А как же
«Мы не ведем переговоров с террористами.»?

Ответить

Боковой дым

Грэм
0

Я думал это путин сказал, когда штурмовали беслан

Ответить

Серебряный Паша

0

Я думал еще Обама эти войска вывел. Вроде как было одно из его предвыборных обещаний

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пепси

Серебряный
–1

Да никто там ничего не выводил

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Серебряный Паша

пепси
1

Да я уже понял

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Занятый самолет

пепси
–1

Никого не напоминает, не?

Ответить

пепси

Занятый
0

Пока что нет

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Иван Семёныч

0

Талибан: Пошумим блять!

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Дмитрий Городских

0

Ведут переговоры с террористами?

Ответить

Аркадий Иванов

0

Ну и заебись.

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Боковой дым

0

А вы говорите СССР в Афганистане долго воевал..

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Грэм Грэмский

–2

Нефть закончилась?

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