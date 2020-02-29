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Предполагается, что американские войска покинут Афганистан в течение 14 месяцев.
Представители США и запрещённой в России афганской группировки «Талибан» подписали в Дохе историческое соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооружённого конфликта, продолжающегося с 2001 года.
На церемонии подписания присутствовали представители около 30 стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Соглашение подразумевает вывод войск американских вооружённых сил и их союзников в течение следующих 14 месяцев — при условии, что талибы будут соблюдать соглашение. США надеются вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане.
Также по условиям соглашения «Талибан» не позволит никому из своих членов, включая «Аль-Каиду», использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. Кроме того, США и правительство Афганистана отпустят пять тысяч пленных, «Талибан» освободит до тысячи пленных к 10 марта.
США договорились с террористами. Что может пойти не так?
Прямо как мы с Хезболлой.
Смотри, как умалишенный порвался)
Видим, странно, вроде местный завсегдатай, а всего два минуса, а ты уже рвёшься
АГА ПОРВАЛСЯЯЯЯЯЯЯЯ, У ТЕБЯ БОМБИИИИТ, ЗНАЧИТ Я ПРАВЮ, РЯЯЯ!
Фига у меня бомбит, уф, весь TJ разнес прям
Шизофрения у тебя, дружок
Я даже специально заснял видео, как ты начал минусить меня после моего одного минуса тебе) И ты еще говоришь, что я тут порвался пхахаха
А как же
«Мы не ведем переговоров с террористами.»?
Я думал еще Обама эти войска вывел. Вроде как было одно из его предвыборных обещаний
Да никто там ничего не выводил
Никого не напоминает, не?