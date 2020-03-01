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что происходит в интернете
Обычно такое происходит только на трибунах.
29 февраля на футбольном матче «Зенит» — «Локомотив» на «Газпром Арене» петербуржец сделал предложение своей девушке. По данным TJ, так ТНТ рекламировал новый сезон шоу «Холостяк».
Мужчина сделал предложение в перерыве между таймами. Он вышел на футбольное поле c букетом красных роз — такие цветы используют и в «Холостяке». После этого он попросил девушку спуститься с трибун.
Как рассказали TJ организаторы акции, девушка о предстоящем предложении не знала: поэтому, если бы она пришла на матч в обуви на каблуках — ей бы даже не разрешили выйти на поле.
Девушка согласилась выйти замуж. Диктор стадиона не упоминал название шоу, но сказал: «На одного холостяка стало меньше. Кто следующий? Ну а это покажет ТНТ».
Мужчина рассказал, что сам предложил телеканалу сделать предложение девушке на футбольном матче. «Написал ТНТ, а они сказали, давай это делать, и организовали вcё мгновенно», — пояснил он.
Это не первый раз, когда какой-либо болельщик делает предложение на футбольном матче. Например, такое случалось и в 2014, и в 2018 году. Но обычно такие акции проходят только на трибунах. Без разрешения спуститься на футбольное поле не получится.
Опять гетеросеки свои отношения на показ выставляют.
Это не пропаганда, тут же нет геев! Пропагандой только геи занимаются, т.к. они геи, а не гетеросексуалы.
До сих пор это говно идёт?
Надеюсь ТНТ заплатили ТЖ за рекламу. Иначе не понятно зачем тут эта информация.
На выходных новостей мало, а минимум написать нужно, иначе сергей не отпустит домой
Все равно странный выбор, в интернетах, например, второй день бугурт от открытия Острова мечты, но тут промо 100500 сезона холостяка.
Я не культурный петербуржец, поэтому спрошу - все петербурженки ходят на футбольные матчи в шубах и увешанные драгоценностями?
Парень больше никуда не водит, а выгуливать цацки где-то надо.
Одной как-то несолидно, ведь завистницы должны думать, что это подарок, а не покупка.
Обожаю, мизогиния в исполнении феминисток, баба просто шубу надела, а уже все кости промыли)
Ну да. Нужно ведь показать, что ты красивая-привлекательная и что у тебя всё дорохо-богато!
Смотря на какое место пойдешь. Там есть вип места, когда ты и поешь, и выпьешь винишка, и в целом не только футбол посмотришь, но и время проведешь
Как рассказали TJ организаторы акции, девушка о предстоящем предложении не знала: поэтому, если бы она пришла на матч в обуви на каблуках — ей бы даже не разрешили выйти на поле.
То есть, ей бы не разрешили снять туфли и выйти на поле босиком?! Шо за хуйню вам рассказали.
Вот и кончилось проклятое межсезонье
Сбавь обороты, петушок
Петухи не сбавляют
Новости пишу
А где девушка?
Умерла
Хуйня полная. И Зенит тоже.
На футбольном матче
Реклама шоу "Холостяк"
Целевая аудитория этого шоу, по мнению ТНТ, это футбольные фанаты?
если бы она пришла на матч в обуви на каблуках — ей бы даже не разрешили выйти на поле
а это что ещё за средневековое суеверие