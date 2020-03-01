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Новости
Артём Мазанов
266

На матче «Зенит» — «Локомотив» петербуржец сделал предложение девушке. Это скрытая реклама нового сезона «Холостяка» Материал редакции

Обычно такое происходит только на трибунах.

38 комментариев
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Фото ТНТ

29 февраля на футбольном матче «Зенит» — «Локомотив» на «Газпром Арене» петербуржец сделал предложение своей девушке. По данным TJ, так ТНТ рекламировал новый сезон шоу «Холостяк».

Мужчина сделал предложение в перерыве между таймами. Он вышел на футбольное поле c букетом красных роз — такие цветы используют и в «Холостяке». После этого он попросил девушку спуститься с трибун.

Как рассказали TJ организаторы акции, девушка о предстоящем предложении не знала: поэтому, если бы она пришла на матч в обуви на каблуках — ей бы даже не разрешили выйти на поле.

Девушка согласилась выйти замуж. Диктор стадиона не упоминал название шоу, но сказал: «На одного холостяка стало меньше. Кто следующий? Ну а это покажет ТНТ».

Мужчина рассказал, что сам предложил телеканалу сделать предложение девушке на футбольном матче. «Написал ТНТ, а они сказали, давай это делать, и организовали вcё мгновенно», — пояснил он.

Это не первый раз, когда какой-либо болельщик делает предложение на футбольном матче. Например, такое случалось и в 2014, и в 2018 году. Но обычно такие акции проходят только на трибунах. Без разрешения спуститься на футбольное поле не получится.

#футбол #тв

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38 комментариев
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Медный кот

10

Опять гетеросеки свои отношения на показ выставляют.

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Казенный теркин30см

Медный
5

Это не пропаганда, тут же нет геев! Пропагандой только геи занимаются, т.к. они геи, а не гетеросексуалы.

Ответить

Занятый месяц

3

До сих пор это говно идёт?

Ответить

Атлант поправил плечи

Занятый
4

А че это футбол закончится должен?

Ответить

Импортный единорожек88

3

Надеюсь ТНТ заплатили ТЖ за рекламу. Иначе не понятно зачем тут эта информация.

Ответить

Занятый месяц

Импортный
2

На выходных новостей мало, а минимум написать нужно, иначе сергей не отпустит домой

Ответить

Словесный Интервент

Занятый
1

Все равно странный выбор, в интернетах, например, второй день бугурт от открытия Острова мечты, но тут промо 100500 сезона холостяка.

Ответить

Недостаточный чайник

Импортный
1

То ли дело

Ответить

Фейхтвангер

3

Я не культурный петербуржец, поэтому спрошу - все петербурженки ходят на футбольные матчи в шубах и увешанные драгоценностями?

Ответить

Виолетта Макаревич

Фейхтвангер
0

Парень больше никуда не водит, а выгуливать цацки где-то надо.

Ответить

пепси

Виолетта
0

Ну так сама пусть ходит — не собака же. Или собака? Хотя у меня в доме в детстве жил пудель по имени Бим, который сам гулял. Его отпускали и он шастал по всему району, а потом ждал, пока ему дверь откроют да на лифте подвезут. 

Ответить

Виолетта Макаревич

пепси
1

Одной как-то несолидно, ведь завистницы должны думать, что это подарок, а не покупка.

Ответить

пепси

Виолетта
0

Мыслишь как женщина! ☝️

Ответить

Виолетта

пепси
0

А действую наоборот.

Ответить

Иван Семёныч

Виолетта
0

Обожаю, мизогиния в исполнении феминисток, баба просто шубу надела, а уже все кости промыли)

Ответить

Виолетта

Иван
0

Ты подожди, это мы ещё до её причёски не дошли.

Ответить

Иван Семёныч

Виолетта
0

Осторожно, опасность расовых предрассудков🚨

Ответить

пепси

Фейхтвангер
0

Ну да. Нужно ведь показать, что ты красивая-привлекательная и что у тебя всё дорохо-богато!

Ответить

Недостаточный чайник

Фейхтвангер
0

Смотря на какое место пойдешь. Там есть вип места, когда ты и поешь, и выпьешь винишка, и в целом не только футбол посмотришь, но и время проведешь

Ответить

Тимур Петров

2

Как похорошела Тинькофф Российская Премьер-лига при Тинькове. 

Ответить

Тимур Петров

1

 Как рассказали TJ организаторы акции, девушка о предстоящем предложении не знала: поэтому, если бы она пришла на матч в обуви на каблуках — ей бы даже не разрешили выйти на поле.

То есть, ей бы не разрешили снять туфли и выйти на поле босиком?! Шо за хуйню вам рассказали. 

Ответить

Ольга Щербинина

0

Вот и кончилось проклятое межсезонье

Ответить

пепси

Ольга
0

Что делаешь вечером?

Ответить

Стабильный паук например

пепси
0

Сбавь обороты, петушок

Ответить

пепси

Стабильный
0

Петухи не сбавляют

Ответить

Стабильный паук например

пепси
1

Ладно, дерзай

Ответить

Ольга Щербинина

пепси
0

Новости пишу

Ответить

пепси

Ольга
0

Давай вместе

Ответить

Казенный теркин30см

0

А где девушка?

Ответить

Стабильный паук например

Казенный
0

Умерла

Ответить

Стабильный паук например

Стабильный
0

От счастья

Ответить

пепси

Казенный
0

Уволилась две недели назад

Ответить

пепси

0

Хуйня полная. И Зенит тоже.

Ответить

Казенный теркин30см

пепси
0

Интересные имена.

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Боевой корабль

0

 На футбольном матче

Реклама шоу "Холостяк"

Целевая аудитория этого шоу, по мнению ТНТ, это футбольные фанаты? 

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пепси

Боевой
0
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Taktischer Corgi

0

если бы она пришла на матч в обуви на каблуках — ей бы даже не разрешили выйти на поле

а это что ещё за средневековое суеверие

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Ded Pihto

0

Петербуржец сделал предложение своей мамке FTFY

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