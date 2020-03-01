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В России не отмечено новых случаев заболевания.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что проверяться на возможное инфицирование есть смысл тем, у кого появляются симптомы или тем, кто возвращается из очагов заражения, сообщает «Интерфакс».
Министр отметил, что каждому жителю России нет смысла проверяться на возможное заболевание коронавирусом. Так он прокомментировал сообщение о том, что журналисту Евгению Бергу не удалось пройти обследование на Covid-19 после возвращения из Ирана.
В публикации от 26 февраля Берг рассказал, что в Москве невозможность провериться на коронавирус. В «десятке» частных клиник и лабораторий ему сказали, что такие тесты не делаются. Эксперт-инфекционист подтвердил ему эту информацию. В итоге журналисту посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, где ему заявили, что на тест отправляет врач только при наличии симптомов, поскольку проверять всех «нецелесообразно».
По словам главы Минздрава, проверку можно пройти в поликлиниках «через систему обследования на специализированной площадке, это производится в установленном порядке бесплатно».
По данным Роспотребнадзора на 1 марта, в России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19.
Всего в стране выявили два случая заражения — граждан КНР. Они уже выздоровели. Сейчас на карантине в Казани находятся трое заболевших, эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии. Также коронавирус обнаружили у россиянина, прибывшего в Азербайджан из Ирана — его поместили в инфекционный блок.
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