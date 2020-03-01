Справедливости ради, врач-инфекционист мне тоже сказал про нецелесообразность. Не знаю, может и так. Хотя человек, в тело которого попал Covid-19, может стать заразным еще до появления симптомов; инкубационный период — 27 дней.

Но ничего, я вместо теста схожу в кино или на выставку, погуляю в парке, зайду в кафе. А домой поеду на метро.