Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
831

Министр здравоохранения не увидел смысла проверять на коронавирус Covid-19 каждого россиянина Материал редакции

В России не отмечено новых случаев заболевания.

4 комментария
В закладки

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что проверяться на возможное инфицирование есть смысл тем, у кого появляются симптомы или тем, кто возвращается из очагов заражения, сообщает «Интерфакс».

Министр отметил, что каждому жителю России нет смысла проверяться на возможное заболевание коронавирусом. Так он прокомментировал сообщение о том, что журналисту Евгению Бергу не удалось пройти обследование на Covid-19 после возвращения из Ирана.

В публикации от 26 февраля Берг рассказал, что в Москве невозможность провериться на коронавирус. В «десятке» частных клиник и лабораторий ему сказали, что такие тесты не делаются. Эксперт-инфекционист подтвердил ему эту информацию. В итоге журналисту посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, где ему заявили, что на тест отправляет врач только при наличии симптомов, поскольку проверять всех «нецелесообразно».

Справедливости ради, врач-инфекционист мне тоже сказал про нецелесообразность. Не знаю, может и так. Хотя человек, в тело которого попал Covid-19, может стать заразным еще до появления симптомов; инкубационный период — 27 дней.

Но ничего, я вместо теста схожу в кино или на выставку, погуляю в парке, зайду в кафе. А домой поеду на метро.

Евгений Берг
журналист

По словам главы Минздрава, проверку можно пройти в поликлиниках «через систему обследования на специализированной площадке, это производится в установленном порядке бесплатно».

По данным Роспотребнадзора на 1 марта, в России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19.

Всего в стране выявили два случая заражения — граждан КНР. Они уже выздоровели. Сейчас на карантине в Казани находятся трое заболевших, эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии. Также коронавирус обнаружили у россиянина, прибывшего в Азербайджан из Ирана — его поместили в инфекционный блок.

#новости #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
В Ватикане разработали собственные законы робототехники
Согласно своду этических принципов, системы искусственного интеллекта должны работать надежно, прозрачно и беспристрастно, а также уважать права всех людей. Согласие с документом уже выразили технологические гиганты Microsoft и IBM.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 4, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 147027, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 01 Mar 2020 13:09:20 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в ИТ
для разработчиков, маркетологов, аналитиков, менеджеров и других специалистов
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147027, "author_id": 301097, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147027\/get","add":"\/comments\/147027\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147027"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Казенный теркин30см

6

Где заразились, туда и приходите!

Ответить

Грядущий корабль

2

Китайские врачи: зафиксированы бессимптомные переносчики вируса
Глава Минздрав РФ: не, новости не читаю. Ну кто заболеет того и проверяйте

Ответить

Иван Семёныч

0

Повезло мужику с новой работой

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Ну, все так и есть. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
Репортаж из соцсетей: Марш памяти Немцова в Москве
Участники прошли от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.
239
Разборы
Что произошло между Турцией и Сирией в Идлибе — и при чём тут Россия. Главное об обострении ситуации в регионе
После удара сирийских войск по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турция грозит масштабной операцией и уже нанесла ответный удар.
155
Кино и сериалы
Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссёр. Несколько гостей церемонии демонстративно покинули зал
Ранее руководство Французской киноакадемии подало в отставку после того, как фильм Полански номинировали на «Сезар» в 12 категориях.
98
Популярное за три дня
Гость TJ
Гость TJ: Водитель троллейбуса
Задавайте вопросы в комментариях: ответы появятся после 16:00.
325
Интернет
В сеть попали терабайты данных OnlyFans — сайта, где порнозвёзды и модели размещают платные эротические фото и видео
Обычно пользователи могли получить доступ к такому контенту за платную подписку, но теперь огромная база данных оказалась в открытом доступе.
185
Новости
Около российского посольства в Праге появилась площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской
Мэр города назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.
124

Прямой эфир

Yaroslav Maltsev

Тренировка итальянских команд

Kyler

В Калужской области на…

Kyler

Число погибших из-за сухого…

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

Artyom Dmitriev

Министр здравоохранения не…

Ilya Grigöryev

В Севастополе женщина с…

Poe Ghost

В Калужской области на…

Анна Гласс

Запись в подсайте Twitter

Stan Majors

В Севастополе женщина с…

Амир Аль-Мопеди

Министр здравоохранения не…

Vladimir Medvedev

В Калужской области на…

Иван Семёныч

Министр здравоохранения не…

Poe Ghost

Запись в подсайте Twitter

Шарль Перро

Министр здравоохранения не…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "82240679" }