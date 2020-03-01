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Недавние оценки имеют больше веса, чем старые.
«Яндекс.Такси» в тестовом режиме открыл пользователям их рейтинг, сообщает РБК. Теперь он отображается в приложениях на Android и iOS.
В «Яндекс.Такси» уточнили, что рейтинг существовал и раньше, но в феврале он стал виден для части пользователей. Пока у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них, пишет vc.ru.
Рейтинг рассчитывается, исходя из среднего на основе последних 40 оценок, говорится на сайте «Яндекс.Такси». Недавние оценки имеют больше веса, чем старые, то есть даже полученная когда-то единица со временем может перестать влиять на итоговый показатель. Максимальный рейтинг — 5. Как уточнил РБК, если пользователь набрал хорошую оценку, его заказы для сервиса станут приоритетными.
По данным опроса водителей «Яндекса», хорошие оценки пассажирам ставят за пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, а также тем, кто подумал об удобстве парковки водителя и не забыл указать нестандартные детали заказа. Например, когда вы едете с животным или ребёнком.
В российской версии приложения Uber рейтинг пользователя не отображается, уточнили представители компании, бизнес которой с 2018 года объединён с «Яндексом» на постсоветском пространстве. Рейтинг виден только в глобальной версии Uber, которая в России не работает.
На всякий случай, предупреждая очевидный вопрос: нет, рейтинг на TJ не будет зависеть от вашего рейтинга в Яндекс.Такси
Когда уже объедините подписки Яндекс-плюс и тж-плюс? Невозможно же
Штоооо? Не целая 5ка? 😡
Пассажир с оценкой 4.98
39 поездок : здравствуйте, спасибо, досидания, хорошего дня
1 поездка: вези меня мразь
Я, кстати, однажды вёз в Яндекс.Такси труп большой собаки в чёрном пакете (о чём предупредил в заявке) за город в ветклиннику - водитель отнёсся с пониманием, и видимо не поставил плохую оценку.
Из-за одного таксиста тебе теперь никогда не видать пятёрку на этом аккаунте.
Рейтинг рассчитывается, исходя из среднего на основе последних 40 оценок, говорится на сайте «Яндекс.Такси».
Написано в статье, что 40 раз идеально откатает и будет 5.
Но я беспроблемный пассажир. Как же так... Кругом несправедливость
как ты считаешь, почему ты так сильно переживаешь, из-за того, что у тебя не 5 баллов?
Расскажи в чем твоя проблемность
Нету никаких проблем
Может быть Илья катался под твоим аккаунтом
Нет. У него личный есть. И в семейный аккаунт мы пока не объеденились
Бле, я думала я хорошая (
До этого момента думал, что у всех стит 5.0. Боюсь представить, что ты вытворяешь в такси с таким то рейтингом.
Когда не поддержала разговор таксиста про Путина
Ставлю пятёрку таксисту за "Общение", если он молчит.
С вами Джонни Кэтсвилл и сегодня мы будем заставлять таксистов доезжать до точки подачи, а не вставать через дорогу
Со мной случай был: День пограничника, мы с отцом (он служил пограничником) мягко говоря не трезвые, а ему надо домой... Вызываем такси? Вызываем такси. Я такой весь крутой достаю смартфон, хочу показать, как современные пацаны вызывают такси... Открываю приложение, находится машина, машина видится на карте, её номер, цвет и марка тоже указаны. Я радостный говорю: "Вот сейчас приедет машина, можно даже по карте посмотреть". По карте машина приехала в соседний двор, а на деле машина не то чтобы приезжает, она проезжает мимо. Я звоню водителю: "какого хрена!!", а он южным акцентом: "машина сломалась, сижу в гараже, извини, брат, отмени заявку".
И я тогда подумал: нахуя он напиздел?
Раньше оценивали только водил. Теперь водилы будут оценивать. Цифровой гулаг всё ближе.
Видимо из-за той жалобы, когда машина не приехала, а водитель не отвечал на звонки.
Почему автор Ольга, а на скриншоте Сергей?
Почему автор Ольга, а на скриншоте Сергей?
У Ольги еще нет рейтинга
Вы на хорошем счету у пользователей ТЖ. Приятно познакомиться, Ольга!
А я прямо мудак, оказывается...
Какой же я молодец
давай поглажу тебя по головке
Из-за того, что пользуюсь только Uber ru — лишён всех этих рейтингов и подведений итогов. :c
@Ольга Щербинина добро пожаловать на tj, извиняюсь за свою критику, перепутал с ботом.
Да ладно тебе извинятся, реально если она зарегалась час назад, как ты должен был понять, что это не очередной какой-нибудь рекламный твинк-щитпостер-расклейщикрекламы-листовораздатчик
Блин, у меня тут самый отстойный рейтинг.
У меня близко. И вот хз даже за что, вроде всегда вежлив, дверьми не хлопаю, снег с ботинок стряхиваю. Тоже часто отменяю когда ждать 10 и более минут, но разве в этом случае водитель может поставить оценку?
Долго собираешься может. У меня 4.9, я вот грешу платным ожиданием
О! Я норм.
Похоже я тут самый худший пассажир с 4.90
У меня ровно 5. Не удивлен.
Только у меня при нажатии на пункт ничего не происходит. А то у людей, смотрю, отдельное окошко с именем водителя.
У меня он запускает браузер с обычным описанием, за что ставят рейтинг.
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У меня до сих пор горит, что какой-то один петух в убере поставил мне низкую оценку, хотя я идеальный пассажир. Даже заказываю такси из дома не во двор, а к дороге, и только когда уже вышел, потому что там стоять неудобно. В итоге хожу с 4.97 и понимаю, что 5 уже никогда не будет
Горе то какое
в первую очередь меня это раздражает потому что я никогда не узнаю что же так не понравилось этому уникуму
Однажды я ехал с мамой в такси из больницы, где мою маму лечили, а таксист удивился, что мне нужно прямо вот к самому подъезду, а не за 50 метров от дома.
где глянуть рейтинг? Что-то не нашел у себя.
Если тут нет, то пока у тебя не появился
У меня какой-то неправильный аккаунт лол. Никаких аватарок или имени)
с учетки яндекса надо зайти
Необязательно, достаточно заполнить поле "как к вам обращаться", если оценки уже включили.
И зачем? 🤔 лишняя головная боль как по мне и внимание отвлекает
А зачем? Какая практическая польза от этих циферок?
у меня 5ка, Дыркин младший не запорол мне аккаунт, молодец.
Ну я не удивлён, что у вас всегда 5, особенно по ночным поездкам
) 😊👍
У кого какой ретйинг? У меня 5.0
Ну вот, минусанули, а по факту это был первый комментарий, кто сообщил свой рейтинг(
не прошел пруфчек
Да мне было влом делать скрин, потом скидывать его на комп, потом затереть персональные данные, потом выставлять
4,92 пользуюсь с 2013
У меня точно была б 5, но я пару раз заказывал теще и там был пиздец
Там вон выше писали, что оцениваются последние 40 поездок, а не вся история
Лайфхак: чем меньше катаешься на такси, тем выше будет рейтинг.
Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на закладочку.
@Александр Хнычков почему Сергея Звезду не забанили за оскорбления?
покажи свой рейтинг в яндексе, вдруг ты чмо вонючее
Но я ставлю только пятерки
я тоже, не припомню уже когда плохую поставил оценку, даже если не сам еду по умолчанию ставлю 5
Походу я пока лидер в антирейтинге 😈
Да, в чем твоя проблема?
Может быть кстати из-за Яндекс.Плюс минусы ставят, потому что водителю не компенсируют)