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Ольга Щербинина
6556

Пассажирам «Яндекс.Такси» открыли их рейтинг: теперь можно узнать свою оценку от водителей Материал редакции

Недавние оценки имеют больше веса, чем старые.

115 комментариев
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«Яндекс.Такси» в тестовом режиме открыл пользователям их рейтинг, сообщает РБК. Теперь он отображается в приложениях на Android и iOS.

В «Яндекс.Такси» уточнили, что рейтинг существовал и раньше, но в феврале он стал виден для части пользователей. Пока у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них, пишет vc.ru.

Рейтинг рассчитывается, исходя из среднего на основе последних 40 оценок, говорится на сайте «Яндекс.Такси». Недавние оценки имеют больше веса, чем старые, то есть даже полученная когда-то единица со временем может перестать влиять на итоговый показатель. Максимальный рейтинг — 5. Как уточнил РБК, если пользователь набрал хорошую оценку, его заказы для сервиса станут приоритетными.

По данным опроса водителей «Яндекса», хорошие оценки пассажирам ставят за пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, а также тем, кто подумал об удобстве парковки водителя и не забыл указать нестандартные детали заказа. Например, когда вы едете с животным или ребёнком.

В российской версии приложения Uber рейтинг пользователя не отображается, уточнили представители компании, бизнес которой с 2018 года объединён с «Яндексом» на постсоветском пространстве. Рейтинг виден только в глобальной версии Uber, которая в России не работает.

#новости #яндекс #такси

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115 комментариев
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Сергей Звезда

26

На всякий случай, предупреждая очевидный вопрос: нет, рейтинг на TJ не будет зависеть от вашего рейтинга в Яндекс.Такси

Ответить

Всевозможный динозавр

Сергей
16

Когда уже объедините подписки Яндекс-плюс и тж-плюс? Невозможно же

Ответить

Владимир Дыркин

Сергей
11

разумеется, теперь он зависит от сити мобил 

Ответить

Решительный парфюмер

4

Штоооо? Не целая 5ка? 😡

Ответить

Роман Алиев

Решительный
23

Пассажир с оценкой 4.98 
39 поездок : здравствуйте, спасибо, досидания, хорошего дня
1 поездка: вези меня мразь

Ответить

Ilya Korotkov

Роман
11
Ответить

Действительный Слава

Роман
2

Я, кстати, однажды вёз в Яндекс.Такси труп большой собаки в чёрном пакете (о чём предупредил в заявке) за город в ветклиннику - водитель отнёсся с пониманием, и видимо не поставил плохую оценку.

Ответить

Грядущий корабль

Решительный
0

Из-за одного таксиста тебе теперь никогда не видать пятёрку на этом аккаунте.

Ответить

Тимур Петров

Грядущий
3

 Рейтинг рассчитывается, исходя из среднего на основе последних 40 оценок, говорится на сайте «Яндекс.Такси».

Написано в статье, что 40 раз идеально откатает и будет 5. 

Ответить

Решительный парфюмер

Тимур
0

Но я беспроблемный пассажир. Как же так... Кругом несправедливость

Ответить

Нелли

Решительный
1

как ты считаешь, почему ты так сильно переживаешь, из-за того, что у тебя не 5 баллов?

Ответить

Решительный

Нелли
3

У меня синдром отличницы

Ответить

Иван Семёныч

Нелли
0

Жертва патриархата

Ответить

Тимур Петров

Решительный
2

Устройся в яндекс такси, прокати себя 40 раз :)

Ответить

Недостаточный чайник

Решительный
0

Расскажи в чем твоя проблемность

Ответить

Решительный

Недоста…
0

Нету никаких проблем

Ответить

Недостаточный

Решител…
0

А, беспроблемный емае, чет я туплю сегодня

Ответить

Недостаточный

Решител…
0

Может быть Илья катался под твоим аккаунтом

Ответить

Решительный

Недоста…
0

Нет. У него личный есть. И в семейный аккаунт мы пока не объеденились

Ответить

Действительный

Решител…
0

Кроме этих хризантем

https://www.youtube.com/watch?v=AUzzVVHc35I

Ответить

Решительный парфюмер

Грядущий
0

Блиииин

Ответить

Недостаточный чайник

Решительный
0
Ответить

Решительный парфюмер

Недостаточный
0

😭

Ответить

Xenia White

7

Бле, я думала я хорошая (

Ответить

Боевой корабль

Xenia
12

До этого момента думал, что у всех стит 5.0. Боюсь представить, что ты вытворяешь в такси с таким то рейтингом. 

Ответить

Иван Семёныч

Боевой
9

Возможно водилы по привычке оценивают женщин ни как пассажира

Ответить

Сергей Звезда

Xenia
6

Когда не поддержала разговор таксиста про Путина

Ответить

Действительный Слава

Сергей
5

Ставлю пятёрку таксисту за "Общение", если он молчит.

Ответить

Слышный вентилятор

Действительный
0

А они потом учат таксистов, что надо общаться

Ответить

Решительный парфюмер

Xenia
1

Сестра

Ответить

Андрей Ионов

Xenia
0

а у меня 4.96 хаха

Ответить

Тимур Петров

Xenia
–1

.

Ответить

cat.glue

8

С вами Джонни Кэтсвилл и сегодня мы будем заставлять таксистов доезжать до точки подачи, а не вставать через дорогу 

Ответить

Действительный Слава

cat.glue
3

Со мной случай был: День пограничника, мы с отцом (он служил пограничником) мягко говоря не трезвые, а ему надо домой... Вызываем такси? Вызываем такси. Я такой весь крутой достаю смартфон, хочу показать, как современные пацаны вызывают такси... Открываю приложение, находится машина, машина видится на карте, её номер, цвет и марка тоже указаны. Я радостный говорю: "Вот сейчас приедет машина, можно даже по карте посмотреть". По карте машина приехала в соседний двор, а на деле машина не то чтобы приезжает, она проезжает мимо. Я звоню водителю: "какого хрена!!", а он южным акцентом: "машина сломалась, сижу в гараже, извини, брат, отмени заявку".

И я тогда подумал: нахуя он напиздел?

Ответить

Роман Трусов

5

Раньше оценивали только водил. Теперь водилы будут оценивать. Цифровой гулаг всё ближе.

Ответить

Глобальный спрей

Роман
4

на убере ещё три года назад оценки пользователей были

Ответить

Роман Трусов

Роман
3

Видимо из-за той жалобы, когда машина не приехала, а водитель не отвечал на звонки.

Ответить

Действительный Слава

3

Почему автор Ольга, а на скриншоте Сергей?

Ответить

Ольга Щербинина

Действительный
9

У Ольги еще нет рейтинга (

Ответить

Dear Moscow,

Ольга
6

Почему автор Ольга, а на скриншоте Сергей?

У Ольги еще нет рейтинга

Ответить

Ольга Щербинина

Dear
1

у девочки нет имени

Ответить

Dear Moscow,

Ольга
1

у девочки нет имени

In death, a member of Project Mayhem has a name.

Ответить

пепси

Ольга
0
Ответить

Всевозможный динозавр

Ольга
6

Вы на хорошем счету у пользователей ТЖ. Приятно познакомиться, Ольга!

Ответить

Действительный Слава

Ольга
3

Как говорят на TJ: "Добро пожаловать в семью"

Ответить

Marat Khamadeev

Действительный
2

Я не Ольга, я Антон!

Ответить

Сергей Звезда

Действительный
1

не на всех раскатано ж, тестовый режим

Ответить

Константин Жук

3

А я прямо мудак, оказывается...

Ответить

Иван Сидоров

Константин
4
Ответить

Газовый теркин30см

3

Какой же я молодец

Ответить

Владимир Дыркин

Газовый
0

давай поглажу тебя по головке

Ответить

Недостаточный чайник

Владимир
4

Фу, это звучит отвратительно

Ответить

Грядущий корабль

2

Из-за того, что пользуюсь только Uber ru — лишён всех этих рейтингов и подведений итогов. :c

Ответить

Dizzy Dizz

Грядущий
1

Не лишен, просто у тебя не отображается.

Ответить

Тимур Петров

2

@Ольга Щербинина добро пожаловать на tj, извиняюсь за свою критику, перепутал с ботом. 

Ответить

Недостаточный чайник

Тимур
1

Да ладно тебе извинятся, реально если она зарегалась час назад, как ты должен был понять, что это не очередной какой-нибудь рекламный твинк-щитпостер-расклейщикрекламы-листовораздатчик

Ответить

bor_vn

2

Блин, у меня тут самый отстойный рейтинг.

Ответить

Bulat Akhmetshin

bor_vn
1

У меня близко. И вот хз даже за что, вроде всегда вежлив, дверьми не хлопаю, снег с ботинок стряхиваю. Тоже часто отменяю когда ждать 10 и более минут, но разве в этом случае водитель может поставить оценку?

Ответить

Иван Семёныч

bor_vn
0

Долго собираешься может. У меня 4.9, я вот грешу платным ожиданием

Ответить

bor_vn

Иван
0

Не, я всегда жду на месте.
Просто часто отменяю.  

Ответить

Действительный Слава

2

О! Я норм.

Ответить

Yaroslav Brandtner

Действительный
0

🤜🏿🤛🏿

Ответить

Сергей Сайганов

Действительный
0

Плюсую

Ответить

К М

1

Похоже я тут самый худший пассажир с 4.90

Ответить

cat.glue

К
2

У меня тоже 4.90, добро пожаловать в клуб мразей!

Ответить

Владимир Дыркин

К
0

пьяный видимо катаешься

Ответить

Казенный теркин30см

1

У меня ровно 5. Не удивлен.

Ответить

Казенный теркин30см

Казенный
0

Только у меня при нажатии на пункт ничего не происходит. А то у людей, смотрю, отдельное окошко с именем водителя.

Ответить

Кирилл 1

Казенный
0

На кругляшок с "i" нажмите

Ответить

Казенный теркин30см

Кирилл
3

У меня он запускает браузер с обычным описанием, за что ставят рейтинг.

Ответить

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Люц Шнайдер

1

О! Писькомерки подвезли 

Ответить

Владимир Прохоровитч

1

только сейчас понял, что несколько лет езжу под именем Gorgoroth

Ответить

Иван Сидоров

0

У меня до сих пор горит, что какой-то один петух в убере поставил мне низкую оценку, хотя я идеальный пассажир. Даже заказываю такси из дома не во двор, а к дороге, и только когда уже вышел, потому что там стоять неудобно. В итоге хожу с 4.97 и понимаю, что 5 уже никогда не будет  

Ответить

Alexey Samarkin

Иван
2

Горе то какое

Ответить

Иван Сидоров

Alexey
1

в первую очередь меня это раздражает потому что я никогда не узнаю что же так не понравилось этому уникуму 

Ответить

dmzkrsk

Иван
1

Можешь выучить питон и устроиться к ним работать и добыть доступ к базе данных с отзывами. Заодно и кино потом про тебя снимут

Ответить

Действительный Слава

Иван
0

Однажды я ехал с мамой в такси из больницы, где мою маму лечили, а таксист удивился, что мне нужно прямо вот к самому подъезду, а не за 50 метров от дома.

Ответить

Поволжский Мститель .

0

где глянуть рейтинг? Что-то не нашел у себя.

Ответить

Сергей Звезда

Поволжский
0

Если тут нет, то пока у тебя не появился

Ответить

Недостаточный чайник

Сергей
4

Сергей ★ 5.0

Сергей Звезда 5.0

Ответить

Поволжский Мститель .

Сергей
0

У меня какой-то неправильный аккаунт лол. Никаких аватарок или имени)

Ответить

Разноцветный бокал

Поволжский
0

с учетки яндекса надо зайти

Ответить

Валера Сайдулин

Разноцветный
1

Необязательно, достаточно заполнить поле "как к вам обращаться", если оценки уже включили.

Ответить

Yegor Lukyanov

Поволжский
0

Тык на имя/фото профиля

Ответить

Международный рубин

0

И зачем? 🤔 лишняя головная боль как по мне и внимание отвлекает 

Ответить

Андрей Ионов

Международный
1

инфоповод

Ответить

Международный рубин

Андрей
0

🤷‍♀️

Ответить

Alexander

0

А зачем? Какая практическая польза от этих циферок?

Ответить

Владимир Дыркин

Alexander
1

ты ещё скажи, что нет пользы от кармы на тж 

Ответить

Владимир Дыркин

0

у меня 5ка, Дыркин младший не запорол мне аккаунт, молодец.

Ответить

Арбитражный колос

Владимир
0

Ну я не удивлён, что у вас всегда 5, особенно по ночным поездкам
) 😊👍

Ответить

Владимир Дыркин

Арбитражный
0

ты чо следишь когда мы катаемся

Ответить

Недостаточный чайник

–1

У кого какой ретйинг? У меня 5.0

Ответить

Недостаточный чайник

Недостаточный
0

Ну вот, минусанули, а по факту это был первый комментарий, кто сообщил свой рейтинг(

Ответить

Разноцветный бокал

Недостаточный
1

не прошел пруфчек

Ответить

Недостаточный чайник

Разноцветный
0

Да мне было влом делать скрин, потом скидывать его на комп, потом затереть персональные данные, потом выставлять

Ответить

Morgan

0

Уже неделю как

Ответить

Недостаточный чайник

0

У @Тимур Петров резко упал рейтинг с 5.0 до 2.1

Ответить

Stan Majors

0

4,92 пользуюсь с 2013

Ответить

Stan Majors

Stan
0

У меня точно была б 5, но я пару раз заказывал теще и там был пиздец

Ответить

Недостаточный чайник

Stan
0

Там вон выше писали, что оцениваются последние 40 поездок, а не вся история

Ответить

Тимур Петров

0

Неожиданно. 

Ответить

Василий Суслов

0

Лайфхак: чем меньше катаешься на такси, тем выше будет рейтинг.

Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на закладочку.

Ответить

lesha

0

😈

Ответить

Папуша

0

4,89 из-за всяких узбеков

Ответить

Занятый месяц

0

@Александр Хнычков почему Сергея Звезду не забанили за оскорбления?

Ответить

Занятый месяц

Занятый
0

Вот на дтф бы забанили

Ответить

Владимир Дыркин

Занятый
0

покажи свой рейтинг в яндексе, вдруг ты чмо вонючее

Ответить

Занятый месяц

Владимир
0

У меня нет рейтинга, извини

Ответить

Занятый месяц

Владимир
0

Но я ставлю только пятерки 

Ответить

Владимир Дыркин

Занятый
0

я тоже, не припомню уже когда плохую поставил оценку, даже если не сам еду по умолчанию ставлю 5

Ответить

Mikhail Kuznetsov

0

Походу я пока лидер в антирейтинге 😈

Ответить

Недостаточный чайник

Mikhail
0

Да, в чем твоя проблема?

Может быть кстати из-за Яндекс.Плюс минусы ставят, потому что водителю не компенсируют)

Ответить

Sergey Filippov

0

Господь, где я так нагрешил...

Ответить

Импортный единорожек88

0

Я не таксичная

Ответить
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