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Ольга Щербинина
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В Россию разрешили ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества Материал редакции

Незарегистрированные препараты можно будет получить только по показаниям врача.

12 комментариев
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В России 1 марта в силу вступил закон, позволяющий ввоз незарегистрированных лекарств. Владимир Путин подписал документ в конце декабря 2019 года.

Препараты можно будет ввозить для лечения конкретных пациентов. Решение об этом будет принимать врачебная комиссия. Одно из оснований для закупки — отсутствие эффекта от приёма зарегистрированного лекарства или невозможность его применения.

В перечень препаратов, разрешённых для ввоза, вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал.

В марте в России планируют завершить регистрацию фризиума. Он действует как транквилизатор, который купирует эпилептические приступы. До конца 2020 года Московский эндокринный завод начнёт производство диазепама и мидазолама.

Закон приняли после нескольких случаев уголовного преследования россиян, которые за рубежом заказывали запрещенные лекарства для лечения своих детей.

В августе 2019 года матери неизлечимо больных детей написали Путину открытое письмо о делах за нелегализованные лекарства. Они попросили президента «разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение», при котором в России можно будет использовать противоэпилептические препараты.

#новости #здоровье #законы

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12 комментариев
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Poe Ghost

4

Ну наконец-то! Мой план на следующие выходные:

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Николай Чумаков

0

так, какие там препараты с кнбд есть?

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Сергей Звезда

Николай
9

к – как же долго
н — николай
б — будет
д — дожидаться условно-досрочного

Ответить

Грядущий корабль

Николай
0

Один хрен на бутылку посадят. 

Ответить

Yussup Nogoyev

0

Отпустят теперь тех кто сидит за пачку диазепама с интернета?

Ответить

Аделина Пролайт

Yussup
0

Закон обратной силы не имеет и амнистию вряд ли проведут, ибо статья как у нариков, которых 500к+ сидит

Ответить

Максим Гольдмарк

Аделина
0

О смягчении наказания как правило имеют, об ужесточении - нет

Ответить

Аделина Пролайт

Максим
0

Статья наркоманская, там всех, кто покупал по рецепту, не вычленить из тех, кто покупал без рецепта, поэтому вряд ли.

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Аделина Пролайт

Yussup
0

Пару показательных амнистий по личному прошению сделают, на остальных забьют скорее всего 

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Комментарий удален

Ногти Ноздри

0

нужен

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Занятый месяц

0

Ольга, желаю вам удачи, обычно стажеров на тж увольняют после десятка бесплатных постов

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Степан Панкратов

0

К 2050 бупропион разрешат

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