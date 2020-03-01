Прямой эфир
Незарегистрированные препараты можно будет получить только по показаниям врача.
В России 1 марта в силу вступил закон, позволяющий ввоз незарегистрированных лекарств. Владимир Путин подписал документ в конце декабря 2019 года.
Препараты можно будет ввозить для лечения конкретных пациентов. Решение об этом будет принимать врачебная комиссия. Одно из оснований для закупки — отсутствие эффекта от приёма зарегистрированного лекарства или невозможность его применения.
В перечень препаратов, разрешённых для ввоза, вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал.
В марте в России планируют завершить регистрацию фризиума. Он действует как транквилизатор, который купирует эпилептические приступы. До конца 2020 года Московский эндокринный завод начнёт производство диазепама и мидазолама.
Закон приняли после нескольких случаев уголовного преследования россиян, которые за рубежом заказывали запрещенные лекарства для лечения своих детей.
В августе 2019 года матери неизлечимо больных детей написали Путину открытое письмо о делах за нелегализованные лекарства. Они попросили президента «разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение», при котором в России можно будет использовать противоэпилептические препараты.
так, какие там препараты с кнбд есть?
к – как же долго
н — николай
б — будет
д — дожидаться условно-досрочного
Отпустят теперь тех кто сидит за пачку диазепама с интернета?
Закон обратной силы не имеет и амнистию вряд ли проведут, ибо статья как у нариков, которых 500к+ сидит
О смягчении наказания как правило имеют, об ужесточении - нет
Статья наркоманская, там всех, кто покупал по рецепту, не вычленить из тех, кто покупал без рецепта, поэтому вряд ли.
Пару показательных амнистий по личному прошению сделают, на остальных забьют скорее всего
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Ольга, желаю вам удачи, обычно стажеров на тж увольняют после десятка бесплатных постов