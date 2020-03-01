Задержанному 18 лет. Его уволили с должности, вероятно, из-за конфликта с начальством.

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В Приморском крае задержали подозреваемого в демонстрации гей-порно на здании администрации во время празднования Масленицы, сообщает региональная полиция. По предварительным данным, мужчина вывел ролик на экран, удалённо подключившись к компьютеру.

Им оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец был светооператором районного Дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестную работу.

В отношении жителя Приморья возбудили уголовное дело за «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Согласно пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.

По данным Mash, задержанный учится в сельхозакадемии Уссурийска. До 2019 года он неофициально работал в администрации Михайловского района, но, как пишет издание, потерял место из-за ссоры с начальством.