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Задержанному 18 лет. Его уволили с должности, вероятно, из-за конфликта с начальством.
В Приморском крае задержали подозреваемого в демонстрации гей-порно на здании администрации во время празднования Масленицы, сообщает региональная полиция. По предварительным данным, мужчина вывел ролик на экран, удалённо подключившись к компьютеру.
Им оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец был светооператором районного Дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестную работу.
В отношении жителя Приморья возбудили уголовное дело за «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Согласно пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.
По данным Mash, задержанный учится в сельхозакадемии Уссурийска. До 2019 года он неофициально работал в администрации Михайловского района, но, как пишет издание, потерял место из-за ссоры с начальством.
29 февраля в Михайловке во время празднования Масленицы на экране администрации показали порноролик с двумя мужчинами. Он транслировался примерно 30 секунд.
Какое изготовление и оборот? Они там йобу дали что ли.
выпустил в публичное обозрение - пустил в оборот.
Теперь пустят в оборот самого парня. По тюремной камере, по кругу.
Это общее назание статьи, а конкретно квалификация по этому
либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов
Задержанному 18 лет
Когда решил потроллить, а в итоге тебя будут ебать в жопу в тюрячке. Печальная история.
По предварительным данным, мужчина вывел ролик на экран, удалённо подключившись к компьютеру.
Настоящим мужиком станет.
Потому что необразованная молодёжь пошла. Для такого случая нужно было хост арендовать, и удаленно через VPN режиссировать мероприятие. Дурачок.
Так и становятся гомофобами
Звоните Председателью исполнительного комитета Уссурийского района Виталию Наливкину.
Золотой человек,должен разобраться в ситуации.
Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестную работу.
ну как, отомстили?
До 2019 года он неофициально работал в администрации Михайловского
Администрацию наказывать будут?
Учитывая, что на площади были несовершеннолетние дети, могли еще и эту статью добавить, но почему-то не стали.
Ох и интересная отсидка у него будет)
Есть личный опыт? Расскажите.
Планируете будущее? Просите в личку, не раскрывайте карты, пока про Вас не напишет тж
Поделитесь личным опытом, интересно как работают правила этикета в вашем тюремном мире.
Как насчёт хулиганки и просто штрафа?
Появится ЯЖЕМАТЬ, скажет у детей сломана психика, — посадить на 6 лет!
Череда веселухи из Приморья:
- "Ведущая в эфире Вести Приморье рассмеялась..."
- "Полуголый школьник в Приморье чистил снег на крыше школы"
- "В Приморье на экране показали гей-порно")
До 6 лет за 30 секунд показа порно? Он же не порно с царем показал, шесть лет господи ты боже мой што вообще
Вообще не подходит статья. Максимум - штраф или исправительные работы. За хулиганство. Но не 6 лет.
Ольга медленного реагирования. Лентач уже в час по мск об этом написал. Ну ничего, краткий курс копипастинга от TJ пройдете. Будете за 10 секунд публиковать.