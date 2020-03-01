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Ольга Щербинина
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В Приморье задержали показавшего гей-порно на здании администрации. Ему грозит до шести лет тюрьмы Материал редакции

Задержанному 18 лет. Его уволили с должности, вероятно, из-за конфликта с начальством.

34 комментария
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В Приморском крае задержали подозреваемого в демонстрации гей-порно на здании администрации во время празднования Масленицы, сообщает региональная полиция. По предварительным данным, мужчина вывел ролик на экран, удалённо подключившись к компьютеру.

Им оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец был светооператором районного Дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестную работу.

В отношении жителя Приморья возбудили уголовное дело за «незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Согласно пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.

По данным Mash, задержанный учится в сельхозакадемии Уссурийска. До 2019 года он неофициально работал в администрации Михайловского района, но, как пишет издание, потерял место из-за ссоры с начальством.

29 февраля в Михайловке во время празднования Масленицы на экране администрации показали порноролик с двумя мужчинами. Он транслировался примерно 30 секунд.

#новости #порно #регионы #цензура

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34 комментария
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Savely Krasovsky

20

Какое изготовление и оборот? Они там йобу дали что ли.

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Yuri Miller

Savely
11

выпустил в публичное обозрение - пустил в оборот. 

Ответить

Медный кот

Yuri
3

Теперь пустят в оборот самого парня. По тюремной камере, по кругу.

Ответить

Длительный файл

Медный
4

Вряд ли, скорее всего условку и штраф получит.

Ответить

Michael Smith

Savely
1

Это общее назание статьи, а конкретно квалификация по этому
либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов

Ответить

Alexander Smirnov

Savely
0

Могу только предположить что он либо актёр, либо режиссёр

Ответить

Занятый месяц

8

Задержанному 18 лет

Когда решил потроллить, а в итоге тебя будут ебать в жопу в тюрячке. Печальная история.

Ответить

Vladislav Donets

Занятый
3

 По предварительным данным, мужчина вывел ролик на экран, удалённо подключившись к компьютеру.

Настоящим мужиком станет.

Ответить

Инженерный кран

Vladislav
3

Потому что необразованная молодёжь пошла. Для такого случая нужно было хост арендовать, и удаленно через VPN режиссировать мероприятие. Дурачок. 

Ответить

Международный рубин

Vladislav
0

Так и становятся гомофобами

Ответить

Занятый месяц

Международный
1

После изнасилования геями?

Ответить

Сергей Лукин

Занятый
0

Приобщится, так сказать, к своему творению.

Ответить

Тимур Петров

5

Приморский Тайлер Дерден

Ответить

Бархатный Каприз

4

Звоните Председателью исполнительного комитета Уссурийского района Виталию Наливкину.
Золотой человек,должен разобраться в ситуации.

Ответить

Папуша

Бархатный
1

По многочисленным просьбам граждан я, Виталий Наливкин, решил разобраться с чудовищной несправедливостью нашего правосудия. Обвиняемому светило 6 лет тюрьмы, но моя команда ликвидировала обвиняемого, и теперь суровое наказание ему не грозит.

Ответить

Иван Семёныч

3

Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестную работу.

ну как, отомстили?

Ответить

Занятый месяц

2

Сообщение удалено

Ответить

Занятый месяц

2

До 2019 года он неофициально работал в администрации Михайловского

Администрацию наказывать будут?

Ответить

Психиатрическая инспекция

0

Учитывая, что на площади были несовершеннолетние дети, могли еще и эту статью добавить, но почему-то не стали.

Ответить

Yuri Miller

0

Ох и интересная отсидка у него будет)

Ответить

Тимур Петров

Yuri
1

Есть личный опыт? Расскажите.

Ответить

Ruslan Milevskiy

Тимур
0

Планируете будущее? Просите в личку, не раскрывайте карты, пока про Вас не напишет тж

Ответить

Тимур Петров

Ruslan
0

Поделитесь личным опытом, интересно как работают правила этикета в вашем тюремном мире.

Ответить

Роман Новиков

0

Как насчёт хулиганки и просто штрафа? 

Ответить

Инженерный кран

Роман
1

Появится ЯЖЕМАТЬ, скажет у детей сломана психика, — посадить на 6 лет!

Ответить

Bad Bear

0

Пиздец конечно

Ответить

Андрей Николаевич

0

Череда веселухи из Приморья:
- "Ведущая в эфире Вести Приморье рассмеялась..."
- "Полуголый школьник в Приморье чистил снег на крыше школы"
- "В Приморье на экране показали гей-порно") 

Ответить

Spid3r

0

Мамкин какер, папкин мстюн.

Ответить

Нелли

0

До 6 лет за 30 секунд показа порно? Он же не порно с царем показал, шесть лет господи ты боже мой што вообще

Ответить

Mikki Rurk

0

Хацкер из него так себе, конечно..

Ответить

Dizzy Dizz

0

Это не скрепно

Ответить

Административный ключ

0

Вообще не подходит статья. Максимум - штраф или исправительные работы. За хулиганство. Но не 6 лет.

Ответить

Инженерный кран

0

Ольга медленного реагирования. Лентач уже в час по мск об этом написал. Ну ничего, краткий курс копипастинга от TJ пройдете. Будете за 10 секунд публиковать. 

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That cat

0

А как вычислили?

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